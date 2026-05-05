Hito histórico en La Mojonera: El CB La Mojonera despide una temporada de leyenda con el pabellón a rebosar

El Clínicas Dentales Manuel Cara CB La Mojonera ha cerrado este fin de semana la

página más brillante de su historia. En un pabellón volcado y con las gradas llenas

hasta la bandera, el equipo femenino demostró que los límites no existen para un

municipio de apenas 9.000 habitantes cuando el talento y el esfuerzo se unen.

El pasado sábado no fue un día cualquiera para el deporte almeriense. El CB La Mojonera se enfrentaba al partido de vuelta de los cuartos de final del Playoff de ascenso de la Liga Nacional Femenina. A pesar de la victoria por 65-59 ante el CB Ciudad de Moguer, la diferencia del partido de ida impidió el pase a la siguiente ronda, pero el resultado fue lo de menos ante la magnitud de lo vivido en la pista.

Un milagro deportivo en un municipio de 9.000 habitantes, lo que estas jugadoras y cuerpo técnico han logrado esta temporada es un hecho irrepetible para el baloncesto de la provincia. Tras proclamarse Campeonas de Grupo en Primera Nacional, el club ha puesto el nombre de La Mojonera en el mapa nacional del baloncesto femenino. Es un hito sin precedentes que un municipio de este tamaño compita de tú a tú con capitales y grandes ciudades en categorías de tan alto nivel.

El gran artífice de este proyecto, Cata «No tenemos palabras suficientes para agradecer a nuestras jugadoras el esfuerzo, el sacrificio y la mentalidad que han demostrado cada día. Han escrito la página más brillante de nuestro club con humildad y trabajo. Pero nada de esto habría sido posible sin nuestro sexto jugador: la afición. Ver el pabellón lleno, sentir el aliento de todo un pueblo de pie… ha sido una experiencia que nos pone la piel de gallina y que jamás olvidaremos. Gracias por hacernos sentir que jugamos por algo mucho más grande que

un resultado».

La trascendencia del encuentro quedó patente con la presencia de las máximas

autoridades locales y deportivas. José Miguel Hernández, Alcalde de La Mojonera, junto al Concejal de Deportes, Ángel Morales, y el Vicepresidente de la Federación Andaluza de Baloncesto, José Cara, no quisieron perderse una tarde que ya forma parte de la memoria colectiva del municipio. El apoyo del equipo de gobierno del Ayuntamiento de La Mojonera ha sido fundamental asi como de los patrocinadores para sostener un proyecto que hoy es ejemplo de valores, sacrificio y superación para cientos de niños y niñas de la cantera.

El baloncesto de Almería tiene en este equipo un nuevo referente. El valor del deporte como motor de identidad local ha quedado demostrado: un pueblo entero de pie, una grada que puso la piel de gallina y unas jugadoras que, tras el pitido final, fueron despedidas como las campeonas que son.

Aunque la eliminatoria se decantara para el lado onubense, el sentimiento de club está más sólido que nunca. El CB La Mojonera ha demostrado tener un presente increíble y un futuro que, por su potencial, genera una ilusión desbordante. Este hito histórico no es el final de un camino, sino el inicio de una era donde el CB La Mojonera ha dejado claro que está aquí para hacer historia.