Más de 35.000 personas solicitan plaza para estudiar un máster el próximo curso en las universidades públicas andaluzas

Los títulos más demandados son el máster habilitante de Psicología

General Sanitaria, el de Tecnología Educativa, el también habilitante de

Profesorado especialidad en Biología y Geología o el de Abogacía

La primera adjudicación de plazas se llevará a cabo el 22 de julio,

estableciéndose un plazo de matrícula, confirmación o reserva de plaza

entre el 23 y el 27 de julio

Un total de 35.064 personas han solicitado cursar un máster el próximo año académico

2026/2027 en las universidades públicas andaluzas. De ese conjunto de

preinscripciones formalizadas en la web del Distrito Único Andaluz (DUA) hasta el 26 de

junio, fecha en la que finalizó el plazo, 21.598 corresponden a mujeres, lo que equivale

al 61,59%, y 13.466 a hombres, que supone el 38,41%. De acuerdo con estos datos

recopilados por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, las mujeres

demandan más este tipo de estudios, seis de cada diez, frente a casi cuatro por parte

de los hombres.

Los aspirantes han presentado una sola solicitud, que es única para todas las

instituciones académicas públicas, en donde se relacionan por orden de preferencia

hasta un máximo de seis másteres. Los estudios de este tipo que conduzcan a la

habilitación para la misma profesión regulada computan como un único máster con

independencia de las universidades o especialidades solicitadas. También se

contabilizan como un único máster los interuniversitarios pedidos en más de una sede.

Teniendo en cuenta esto, las solicitudes inscritas en el sistema llevan asociadas 131.016

peticiones, de las que 82.743 pertenecen a las manifestadas por alumnas, que incluyen

en su inscripción una media de 3,83 propuestas; mientras que los alumnos han

incorporado 48.273, con una media de 3,58 en cada solicitud.

Tomando en consideración el reparto de las peticiones por instituciones académicas, la

Universidad de Almería ha registrado 9.489 peticiones, la Universidad de Cádiz figura

con 8.672 peticiones, la Universidad de Córdoba es el destino de 10.802 y la Universidad

de Granada acumula 29.398 peticiones, convirtiéndose así en la más demandada por el

estudiantado. Por su parte, la Universidad de Huelva arroja 5.837 peticiones, la de Jaén, 9.516; la de Málaga, 17.081; la Pablo de Olavide, 8.198; la de Sevilla, 25.183; y la UNIA, 6.840.

Las titulaciones más demandadas

Según ha analizado la Consejería de Universidad, las cinco titulaciones más

demandadas en el sistema público universitario para cursar este tipo de enseñanzas

son el máster habilitante de Psicología General Sanitaria (7.949), el de Tecnología

Educativa (a distancia) (2.364), el también habilitante de Profesorado en ESO,

Bachillerato, FP o Enseñanza de Idiomas (especialidad en Biología y Geología) (2.067),

el de Abogacía y Procura (1.931) y el de Actividad Física para la Salud (1.793). Los seis

siguientes puestos lo ocupa, de nuevo, el máster habilitante de Profesorado en ESO,

Bachillerato, FP o Enseñanza de Idiomas en diferentes especialidades como Educación

Física (1.779), Dibujo, Imagen y Artes Plásticas (1.391), Orientación Educativa (1.381),

Matemáticas (1.377), Lengua Extranjera-Inglés (1.347) y Física y Química (1.260).

Por universidades, en la Universidad de Almería, los títulos con mayor número de

peticiones son Psicología General Sanitaria (929), Enseñanza de la Lengua y la

Literatura Españolas para Profesorado de Español como Lengua Extranjera (a

distancia) (458), Salud Global (a distancia) (374), Educación Especial (346) y Atención

Temprana: Prevención y Promoción del Desarrollo Infantil (306).

La Universidad de Cádiz incluye en esta clasificación Psicología General Sanitaria (990),

Profesorado en ESO, Bachillerato, FP o Enseñanza de Idiomas (especialidad Educación

Física) (425), Profesorado en ESO, Bachillerato, FP o Enseñanza de Idiomas

(especialidad Ciencias Sociales: Geografía e Historia y Filosofía) (406), Profesorado en

ESO, Bachillerato, FP o Enseñanza de Idiomas (especialidad Orientación Educativa)

(388) y Dirección de Marketing Digital y Social (267).

En la Universidad de Córdoba, las disciplinas más solicitadas son Psicología General

Sanitaria (969), Educación Inclusiva (semipresencial) (408), Neuropsicología del

Desarrollo y Atención Temprana (386), Enseñanza Bilingüe y Aprendizaje Integrado de

Contenidos y Lenguas Extranjeras (a distancia y en inglés) (371) e Inteligencia Artificial

Aplicada a Entornos Empresariales y Financieros (369).

En la Universidad de Granada, el listado lo encabezan Psicología General Sanitaria

(1.167), Profesorado en ESO, Bachillerato, FP o Enseñanza de Idiomas (especialidad

Lengua Extranjera: Inglés) (571), Intervención Psicopedagógica (559), Cultura de Paz,

Conflictos, Educación y Derechos Humanos (519) y Profesorado en ESO, Bachillerato,

FP o Enseñanza de Idiomas (especialidad Educación Física) (509).

Por su parte, los estudiantes han optado, en el caso de la Universidad de Huelva, por

Psicología General Sanitaria (855), Formación del Profesorado en ESO, Bachillerato,

FP o Enseñanza de Idiomas (especialidad Orientación Educativa) (279), Formación del

Profesorado en ESO, Bachillerato, FP o Enseñanza de Idiomas (especialidad Ciencias Sociales: Geografía e Historia) (263), Formación del Profesorado en ESO, Bachillerato,

FP o Enseñanza de Idiomas (especialidad Educación Física) (258) y Atención a las

Personas con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo desde una Mirada Inclusiva

(250).

Las titulaciones con mayor presencia en las solicitudes formuladas a la Universidad de

Jaén son Psicología General Sanitaria (867), Enseñanza Bilingüe y Aprendizaje

Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras (a distancia y en inglés) (389), Didáctica

de la Lengua y la Literatura (a distancia) (336), Profesorado en ESO, Bachillerato, FP o

Enseñanza de Idiomas (especialidad en Educación Física y Deportiva) (265),

Profesorado en ESO, Bachillerato, FP o Enseñanza de Idiomas (especialidad en Lengua

Extranjera: grupo Inglés) (260).

En el caso de la Universidad de Málaga, las especialidades más solicitadas son

Tecnología Educativa (a distancia) (1.211), Psicología General Sanitaria (1.023),

Dirección y Administración de Empresas (MBA) (502), Dirección y Gestión de Marketing

Digital (500) y Psicopedagogía (466).

La Universidad de Sevilla presenta en esta clasificación los másteres de Psicología

General Sanitaria (1.149), Profesorado en ESO, Bachillerato, FP o Enseñanza de

Idiomas en la especialidad de Educación Física (704), Necesidades Educativas

Especiales y Atención a la Diversidad en la Escuela (614), Psicopedagogía (596) y

Profesorado en ESO, Bachillerato, FP o Enseñanza de Idiomas en la especialidad de

Orientación Educativa (590).

En la Universidad Pablo de Olavide destacan el de Actividad Física para la Salud (832),

Enseñanza del Español como Lengua Extranjera (online) (372), Profesorado en ESO,

Bachillerato, FP o Enseñanza de Idiomas en la especialidad de Educación Física (369),

Profesorado en ESO, Bachillerato, FP o Enseñanza de Idiomas en la especialidad de

Lengua Extranjera-Inglés (339) y Profesorado en ESO, Bachillerato, FP o Enseñanza

de Idiomas en la especialidad de Geografía e Historia (320).

La Universidad Internacional de Andalucía incluye Tecnología Educativa (a distancia)

(1.153), Actividad Física para la Salud (961), Inteligencia Artificial Aplicada a Entornos

Empresariales y Financieros (496), Aplicaciones de la Inteligencia Artificial para las

Ciencias de la Salud (489) y Aprendizaje de Idiomas mediante Tecnologías Inteligentes

(288).

La primera adjudicación se producirá el 22 de julio

La primera adjudicación de plazas de esa fase se llevará a cabo el 22 de julio,

estableciéndose un plazo de matrícula, confirmación o reserva de plaza entre el 23 y el

27 de julio. La segunda adjudicación se producirá el 14 de septiembre, fijándose la

matriculación para el periodo comprendido entre el 15 y el 17 de septiembre. A este

procedimiento de adjudicación le seguirá, con posterioridad, la publicación de las listas de resultas, hasta un total de cuatro, que comenzará el 29 de septiembre, con la primera,

y culminará el 28 de octubre, con la cuarta. Las resultas hacen referencia a la concesión

de las plazas vacantes una vez concluidas las adjudicaciones.

Tanto los másteres que se soliciten como el orden serán vinculantes durante todo el

proceso de admisión, por lo que es muy importante que la persona revise en la web de

la DUA, antes de cumplimentar su solicitud, la oferta de másteres para comprobar la

vinculación de su título de acceso con aquellos que desee cursar, así como los criterios

específicos de admisión que estos puedan tener. Así se podrán evaluar las posibilidades

de admisión y preparar, en su caso, la documentación necesaria acreditativa de méritos.

Cada institución académica establece sus propias oficinas de admisión para facilitar

información complementaria, así como la gestión de alegaciones y consultas.

Tras formalizar la solicitud, cada solicitante tendrá que interactuar con el sistema según

la situación concreta en que se encuentre, ya que, en caso de no hacerlo, quedará

excluido del procedimiento de admisión. Una vez publicada cada lista de adjudicación,

se podrá insertar, reordenar el orden de preferencia o desistir de alguna de sus

peticiones siempre que ello no implique su inclusión en un máster con lista de espera

en la que no figuraba el estudiante previamente.

En cada adjudicación, las personas estarán obligadas a realizar matrícula, reserva de

plaza y/o confirmación de participación en las listas de espera. Una vez concluidas las

adjudicaciones en cada una de las fases, las vacantes serán asignadas por orden

riguroso de lista de espera mediante las llamadas listas de resultas. Quienes no hayan

obtenido plaza deberán confirmar su deseo de continuar en las siguientes listas y, en

caso de ser admitidos, deberán realizar la matrícula o reserva en el momento

correspondiente. En cuanto a los criterios de admisión, serán los que se reflejen en la

memoria de implantación, pudiéndose tener en consideración la nota media del

expediente académico.

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