Más de 35.000 personas solicitan plaza para estudiar un máster el próximo curso en las universidades públicas andaluzas
Los títulos más demandados son el máster habilitante de Psicología
General Sanitaria, el de Tecnología Educativa, el también habilitante de
Profesorado especialidad en Biología y Geología o el de Abogacía
La primera adjudicación de plazas se llevará a cabo el 22 de julio,
estableciéndose un plazo de matrícula, confirmación o reserva de plaza
entre el 23 y el 27 de julio
Un total de 35.064 personas han solicitado cursar un máster el próximo año académico
2026/2027 en las universidades públicas andaluzas. De ese conjunto de
preinscripciones formalizadas en la web del Distrito Único Andaluz (DUA) hasta el 26 de
junio, fecha en la que finalizó el plazo, 21.598 corresponden a mujeres, lo que equivale
al 61,59%, y 13.466 a hombres, que supone el 38,41%. De acuerdo con estos datos
recopilados por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, las mujeres
demandan más este tipo de estudios, seis de cada diez, frente a casi cuatro por parte
de los hombres.
Los aspirantes han presentado una sola solicitud, que es única para todas las
instituciones académicas públicas, en donde se relacionan por orden de preferencia
hasta un máximo de seis másteres. Los estudios de este tipo que conduzcan a la
habilitación para la misma profesión regulada computan como un único máster con
independencia de las universidades o especialidades solicitadas. También se
contabilizan como un único máster los interuniversitarios pedidos en más de una sede.
Teniendo en cuenta esto, las solicitudes inscritas en el sistema llevan asociadas 131.016
peticiones, de las que 82.743 pertenecen a las manifestadas por alumnas, que incluyen
en su inscripción una media de 3,83 propuestas; mientras que los alumnos han
incorporado 48.273, con una media de 3,58 en cada solicitud.
Tomando en consideración el reparto de las peticiones por instituciones académicas, la
Universidad de Almería ha registrado 9.489 peticiones, la Universidad de Cádiz figura
con 8.672 peticiones, la Universidad de Córdoba es el destino de 10.802 y la Universidad
de Granada acumula 29.398 peticiones, convirtiéndose así en la más demandada por el
estudiantado. Por su parte, la Universidad de Huelva arroja 5.837 peticiones, la de Jaén, 9.516; la de Málaga, 17.081; la Pablo de Olavide, 8.198; la de Sevilla, 25.183; y la UNIA, 6.840.
Las titulaciones más demandadas
Según ha analizado la Consejería de Universidad, las cinco titulaciones más
demandadas en el sistema público universitario para cursar este tipo de enseñanzas
son el máster habilitante de Psicología General Sanitaria (7.949), el de Tecnología
Educativa (a distancia) (2.364), el también habilitante de Profesorado en ESO,
Bachillerato, FP o Enseñanza de Idiomas (especialidad en Biología y Geología) (2.067),
el de Abogacía y Procura (1.931) y el de Actividad Física para la Salud (1.793). Los seis
siguientes puestos lo ocupa, de nuevo, el máster habilitante de Profesorado en ESO,
Bachillerato, FP o Enseñanza de Idiomas en diferentes especialidades como Educación
Física (1.779), Dibujo, Imagen y Artes Plásticas (1.391), Orientación Educativa (1.381),
Matemáticas (1.377), Lengua Extranjera-Inglés (1.347) y Física y Química (1.260).
Por universidades, en la Universidad de Almería, los títulos con mayor número de
peticiones son Psicología General Sanitaria (929), Enseñanza de la Lengua y la
Literatura Españolas para Profesorado de Español como Lengua Extranjera (a
distancia) (458), Salud Global (a distancia) (374), Educación Especial (346) y Atención
Temprana: Prevención y Promoción del Desarrollo Infantil (306).
La Universidad de Cádiz incluye en esta clasificación Psicología General Sanitaria (990),
Profesorado en ESO, Bachillerato, FP o Enseñanza de Idiomas (especialidad Educación
Física) (425), Profesorado en ESO, Bachillerato, FP o Enseñanza de Idiomas
(especialidad Ciencias Sociales: Geografía e Historia y Filosofía) (406), Profesorado en
ESO, Bachillerato, FP o Enseñanza de Idiomas (especialidad Orientación Educativa)
(388) y Dirección de Marketing Digital y Social (267).
En la Universidad de Córdoba, las disciplinas más solicitadas son Psicología General
Sanitaria (969), Educación Inclusiva (semipresencial) (408), Neuropsicología del
Desarrollo y Atención Temprana (386), Enseñanza Bilingüe y Aprendizaje Integrado de
Contenidos y Lenguas Extranjeras (a distancia y en inglés) (371) e Inteligencia Artificial
Aplicada a Entornos Empresariales y Financieros (369).
En la Universidad de Granada, el listado lo encabezan Psicología General Sanitaria
(1.167), Profesorado en ESO, Bachillerato, FP o Enseñanza de Idiomas (especialidad
Lengua Extranjera: Inglés) (571), Intervención Psicopedagógica (559), Cultura de Paz,
Conflictos, Educación y Derechos Humanos (519) y Profesorado en ESO, Bachillerato,
FP o Enseñanza de Idiomas (especialidad Educación Física) (509).
Por su parte, los estudiantes han optado, en el caso de la Universidad de Huelva, por
Psicología General Sanitaria (855), Formación del Profesorado en ESO, Bachillerato,
FP o Enseñanza de Idiomas (especialidad Orientación Educativa) (279), Formación del
Profesorado en ESO, Bachillerato, FP o Enseñanza de Idiomas (especialidad Ciencias Sociales: Geografía e Historia) (263), Formación del Profesorado en ESO, Bachillerato,
FP o Enseñanza de Idiomas (especialidad Educación Física) (258) y Atención a las
Personas con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo desde una Mirada Inclusiva
(250).
Las titulaciones con mayor presencia en las solicitudes formuladas a la Universidad de
Jaén son Psicología General Sanitaria (867), Enseñanza Bilingüe y Aprendizaje
Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras (a distancia y en inglés) (389), Didáctica
de la Lengua y la Literatura (a distancia) (336), Profesorado en ESO, Bachillerato, FP o
Enseñanza de Idiomas (especialidad en Educación Física y Deportiva) (265),
Profesorado en ESO, Bachillerato, FP o Enseñanza de Idiomas (especialidad en Lengua
Extranjera: grupo Inglés) (260).
En el caso de la Universidad de Málaga, las especialidades más solicitadas son
Tecnología Educativa (a distancia) (1.211), Psicología General Sanitaria (1.023),
Dirección y Administración de Empresas (MBA) (502), Dirección y Gestión de Marketing
Digital (500) y Psicopedagogía (466).
La Universidad de Sevilla presenta en esta clasificación los másteres de Psicología
General Sanitaria (1.149), Profesorado en ESO, Bachillerato, FP o Enseñanza de
Idiomas en la especialidad de Educación Física (704), Necesidades Educativas
Especiales y Atención a la Diversidad en la Escuela (614), Psicopedagogía (596) y
Profesorado en ESO, Bachillerato, FP o Enseñanza de Idiomas en la especialidad de
Orientación Educativa (590).
En la Universidad Pablo de Olavide destacan el de Actividad Física para la Salud (832),
Enseñanza del Español como Lengua Extranjera (online) (372), Profesorado en ESO,
Bachillerato, FP o Enseñanza de Idiomas en la especialidad de Educación Física (369),
Profesorado en ESO, Bachillerato, FP o Enseñanza de Idiomas en la especialidad de
Lengua Extranjera-Inglés (339) y Profesorado en ESO, Bachillerato, FP o Enseñanza
de Idiomas en la especialidad de Geografía e Historia (320).
La Universidad Internacional de Andalucía incluye Tecnología Educativa (a distancia)
(1.153), Actividad Física para la Salud (961), Inteligencia Artificial Aplicada a Entornos
Empresariales y Financieros (496), Aplicaciones de la Inteligencia Artificial para las
Ciencias de la Salud (489) y Aprendizaje de Idiomas mediante Tecnologías Inteligentes
(288).
La primera adjudicación se producirá el 22 de julio
La primera adjudicación de plazas de esa fase se llevará a cabo el 22 de julio,
estableciéndose un plazo de matrícula, confirmación o reserva de plaza entre el 23 y el
27 de julio. La segunda adjudicación se producirá el 14 de septiembre, fijándose la
matriculación para el periodo comprendido entre el 15 y el 17 de septiembre. A este
procedimiento de adjudicación le seguirá, con posterioridad, la publicación de las listas de resultas, hasta un total de cuatro, que comenzará el 29 de septiembre, con la primera,
y culminará el 28 de octubre, con la cuarta. Las resultas hacen referencia a la concesión
de las plazas vacantes una vez concluidas las adjudicaciones.
Tanto los másteres que se soliciten como el orden serán vinculantes durante todo el
proceso de admisión, por lo que es muy importante que la persona revise en la web de
la DUA, antes de cumplimentar su solicitud, la oferta de másteres para comprobar la
vinculación de su título de acceso con aquellos que desee cursar, así como los criterios
específicos de admisión que estos puedan tener. Así se podrán evaluar las posibilidades
de admisión y preparar, en su caso, la documentación necesaria acreditativa de méritos.
Cada institución académica establece sus propias oficinas de admisión para facilitar
información complementaria, así como la gestión de alegaciones y consultas.
Tras formalizar la solicitud, cada solicitante tendrá que interactuar con el sistema según
la situación concreta en que se encuentre, ya que, en caso de no hacerlo, quedará
excluido del procedimiento de admisión. Una vez publicada cada lista de adjudicación,
se podrá insertar, reordenar el orden de preferencia o desistir de alguna de sus
peticiones siempre que ello no implique su inclusión en un máster con lista de espera
en la que no figuraba el estudiante previamente.
En cada adjudicación, las personas estarán obligadas a realizar matrícula, reserva de
plaza y/o confirmación de participación en las listas de espera. Una vez concluidas las
adjudicaciones en cada una de las fases, las vacantes serán asignadas por orden
riguroso de lista de espera mediante las llamadas listas de resultas. Quienes no hayan
obtenido plaza deberán confirmar su deseo de continuar en las siguientes listas y, en
caso de ser admitidos, deberán realizar la matrícula o reserva en el momento
correspondiente. En cuanto a los criterios de admisión, serán los que se reflejen en la
memoria de implantación, pudiéndose tener en consideración la nota media del
expediente académico.