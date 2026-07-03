Juanma Moreno, investido presidente de la Junta por tercera vez: «Andalucía no tiene tiempo que perder»

El candidato obtiene la mayoría absoluta en la segunda votación celebrada en el Parlamento con 68 votos a favor, un respaldo inédito en la Comunidad

Juanma Moreno, candidato propuesto por el presidente del Parlamento autonómico, Jesús Aguirre, para la Presidencia de la Junta de Andalucía, ha sido investido el jueves 2 de julio por la Cámara autonómica, dando inicio de esta forma al que va a ser su tercer mandato consecutivo en el cargo.

Moreno ha obtenido la mayoría absoluta en la segunda votación tras reunir el apoyo de 68 votos a favor, frente a 41 en contra. Es la primera vez que un presidente andaluz resulta investido con un respaldo tan amplio de la Cámara. Tal y como establece el Reglamento del Parlamento, Aguirre comunicará la elección al Rey, a efectos del nombramiento de Moreno como presidente andaluz por tercera vez.

Juanma Moreno recibe el aplauso de su grupo tras ser investido presidente de la Junta de Andalucía.

Tras la votación celebrada en el Pleno del Parlamento, Moreno ha expresado su satisfacción por su reelección como presidente de la Junta, al tiempo que ha destacado la importancia de que la legislatura arranque cuanto antes. «Andalucía no puede parar, no hay tiempo que perder. Nuestra Comunidad no podía quedarse bloqueada. Necesitamos estabilidad para seguir avanzando. En este tiempo hemos puesto todo el esfuerzo en dialogar con aquellos que han querido dialogar. Ser presidente de tu tierra es de las cosas más bonitas que te pueden pasar. Estoy satisfecho, y también abrumado por la responsabilidad. No queremos perder más tiempo«, ha insistido.

Juanma Moreno recibe la felicitación de Antonio Sanz.

Tal y como establece el Reglamento de la Cámara autonómica, esta segunda y definitiva votación para investir a Moreno se ha celebrado 48 horas después de la primera, que tuvo lugar justo tras concluir el debate de investidura, el martes 30 de junio. En el mismo, Moreno pronunció su discurso como candidato y posteriormente contestó uno por uno a los portavoces de los cinco grupos parlamentarios: Antonio Maíllo, de Por Andalucía; José Ignacio García, de Adelante Andalucía; Manuel Gavira, del Grupo Vox; María Jesús Montero, del Grupo del PSOE-A, y finalmente Toni Martín, del Grupo Popular. Una vez terminado el debate, tuvo lugar la primera votación. Ahora, pasadas 48 horas, ha tenido lugar la segunda, que ha resultado ser la definitiva para que la investidura de Moreno haya salido adelante.

La toma de posesión de Moreno como presidente de la Junta de Andalucía tendrá lugar el domingo 5 de julio en el Palacio de San Telmo.

Juanma Moreno y Manuel Gavira, tras la firma del acuerdo.

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