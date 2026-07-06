Gavira: “Hoy comienza una nueva etapa en Andalucía porque así lo han querido los andaluces”

El portavoz del Grupo Parlamentario VOX en Andalucía, Manolo Gavira, ha acudido hoy a la investidura del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno. Tras ella, ha atendido a los medios de comunicación, a quienes ha asegurado que “hoy comienza una etapa nueva en Andalucía”, porque, ha recordado, “así lo han querido los andaluces”.

Tras insistir en que el PP va a encontrar en VOX “un socio fiable”, Gavira ha garantizado que “somos un partido serio, que cumple su palabra y los acuerdos”. Un acuerdo que, ha celebrado, “es bueno”, pues cuenta con medidas “de sentido común”.

De este modo, ha garantizado que su formación “trabajará y gobernará para todos los andaluces”, es decir, “para quienes nos han votado y para quienes no”.

En definitiva, “vamos a tener un Gobierno fuerte, que defienda el sentido común; que trabaje para que los españoñes sean los primeros; para que los andaluces puedan tener una vivienda; prosperar en su tierra;, para mejorar la sanidad; bajar los impuestos; y mejorar los servicios públicos”.

También ha garantizado que “seremos un bastión frente a la mafia de Pedro Sánchez”.

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