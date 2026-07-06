El Tour de Francia cruzará la frontera entre España y Francia acompañado de una bandera europea

Acción simbólica durante la tercera etapa del Tour de Francia (lunes 6 de julio)

Con ocasión de la tercera etapa del Tour de Francia, se desplegará una bandera de la Unión Europea gigante (22 × 17 metros) justo antes de que el pelotón cruce la frontera entre España y Francia, a su paso por Puigcerdà (Cataluña, España).

Se trata de una iniciativa conjunta de la Comisión Europea (Representaciones en Barcelona y París) y partes interesadas sobre el terreno (la Asamblea de la Juventud de la Eurorregión Pirineos Mediterráneo, los centros Europe Direct de Pyrénées y Girona, y los alcaldes de Puigcerdà y Bourg-Madame). En esta iniciativa también participarán unos veinte niños de la zona.

¿Por qué esta iniciativa?

El Tour de Francia es mucho más que una competición deportiva. Durante más de un siglo, este acontecimiento histórico ha conectado territorios, ha acercado culturas y ha reunido a millones de personas en torno a valores compartidos mediante el deporte.

En cuestión de segundos, los ciclistas cruzarán la frontera. Un paso hoy sin controles ni puestos fronterizos. Lo que parece obvio no siempre fue así y es una excepción en la geografía política contemporánea.

El despliegue de esta bandera gigante cerca de la frontera pretende destacar no solo la dimensión transfronteriza del Tour de Francia, sino también los valores europeos que encarna el deporte, entre otros: solidaridad, inclusión, integridad, resiliencia, espíritu de equipo, excelencia, promoción de un estilo de vida saludable y conservación de nuestro patrimonio natural.

Esta dimensión europea ha formado parte de la historia del Tour desde hace décadas. En 1987, el Grand Départ fue desde Berlín Occidental, cuando el muro aún estaba en pie. En 1992, Tour salió desde San Sebastián y atravesó siete países europeos para celebrar la firma del Tratado de Maastricht como tratado constitutivo de la Unión Europea (que sustituyó a las Comunidades Europeas).

Esta iniciativa en la vertiente sur de los Pirineos coincide también con un año muy simbólico: en 2026 se cumplen 40 años de la adhesión de España a la Unión Europea.

Un lugar significativo

El lugar elegido para el despliegue de la bandera es Puigcerdà, en el km 153 de la etapa, al inicio de una carrera de montaña, a pocos cientos de metros de la frontera entre España y Francia, muy cerca de hospital transfronterizo de Cerdanya.

Se trata del primer y único hospital transfronterizo de Europa, un ejemplo concreto de cooperación europea. Ofrece asistencia sanitaria a habitantes de ambos lados de los Pirineos gracias a personal médico plurinacional e ilustra cómo los proyectos europeos mejoran de manera concreta la vida cotidiana de las personas.

Personalidades presentes

Esta acción reunirá a varios representantes institucionales:

Manuel Szapiro , director de la Representación de la Comisión Europea en Barcelona,

, director de la Representación de la Comisión Europea en Barcelona, Azar Agah-Ducrocq , cónsul general de Francia en Barcelona,

, cónsul general de Francia en Barcelona, Mercè Carbó, teniente de alcalde y concejal de Deportes de Puigcerdà,

teniente de alcalde y concejal de Deportes de Puigcerdà, Daniel Armisen , alcalde de Bourg-Madame (o un representante)

, alcalde de Bourg-Madame (o un representante) Oriol Lázaro , director general de la Catalunya Exterior,

, director general de la Catalunya Exterior, Narcís Casassa , representante territorial del Departament d’Esports en Girona, y

, representante territorial del Departament d’Esports en Girona, y Xavier Bernard-Sans , director general de la Eurorregión Pirineos Mediterráneo.

, director general de la Eurorregión Pirineos Mediterráneo. Claire Sarda Vergès, directora del EUROPE DIRECT Pyrénées

Información práctica

Acción: despliegue de una bandera de la Unión Europea gigante (22 × 17 metros) cuando pase el pelotón, visible en las imágenes aéreas tomadas y retransmitidas por France Télévisions.

Fecha: lunes 6 de julio de 2026

Hora: 16:05 horas

Etapa: tercera etapa del Tour de Francia

Lugar: Puigcerdà, km1 carretera nacional 154 (N-154)

Información adicional:

¿Por qué la bandera de la Unión Europea tiene 12 estrellas doradas en forma de círculo?

El círculo de estrellas doradas representa la unidad, la solidaridad y la armonía entre los pueblos de Europa. Las 12 estrellas son un símbolo de perfección y completitud, y no guarda relación con el número de Estados miembros.

¿Cuál es la contribución de la Eurorregión Pirineos Mediterráneo?

La Eurorregión Pirineos Mediterráneo, creada hace más de veinte años, es un proyecto de cooperación política entre Cataluña, Occitania y las Islas Baleares, con el objetivo de crear un polo de desarrollo sostenible del territorio al servicio de sus ciudadanos. Es un organismo de ámbito europeo que trabaja para reforzar la cooperación entre las instituciones y sus actores territoriales (la ciudadanía, los estudiantes, las empresas, las universidades, las diversas instituciones públicas y los actores culturales), así como desarrollar el espíritu europeo y la cooperación gracias a proyectos financiados por la Eurorregión y la Unión Europea sobre innovación, salud, investigación, enseñanza, cultura, preservación del medio ambiente y promoción de un turismo sostenible. La Eurorregión asocia a una asamblea de jóvenes en sus acciones, que propone políticas específicas para responder a sus necesidades. Algunos representantes estarán en Puigcerdà el día del despliegue de la bandera como embajadores de la idea y los valores eurorregionales y de Europa.

¿Qué es y cómo se financia la AECT Hospital de Cerdanya?

La AECT Hospital de Cerdanya es el primer hospital transfronterizo de Europa. Un centro único que ofrece servicio conjunto a la población de la Cerdanya y a la comarca francesa del Capcir, gracias a su gestión a través de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT). Esta fórmula de cooperación permite compartir recursos y garantizar una atención sanitaria coordinada a ambos lados de la frontera. Cuenta con una financiación de 18,6 millones de euros en el marco del programa Interreg POCTEFA de la Unión Europea y se ha convertido en un ejemplo histórico de la cooperación sanitaria europea.

Centros Europe Direct

EUROPE DIRECT es la red de información de proximidad de la Comisión Europea, con cerca de 400 centros repartidos por toda la Unión Europea. Su misión es acercar la Unión Europea a la ciudadanía, ofreciendo información sobre las políticas europeas, los derechos y las oportunidades que brinda, así como fomentar el debate y la participación ciudadana. Los centros EUROPE DIRECT trabajan estrechamente con las instituciones locales, los medios de comunicación, las escuelas y el tejido asociativo para explicar la incidencia de las decisiones europeas en la vida cotidiana de los ciudadanos y trasladar sus inquietudes a las instituciones europeas.

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