Abierto el plazo de presentación de candidaturas de los Premios de Andalucía de Agricultura y Pesca

Desde hoy, Día Mundial de la Agricultura, y hasta el 9 de octubre, se podrán registrar de manera telemática las propuestas para esta nueva convocatoria

Desde hoy, Día Mundial de la Agricultura, y durante un mes, está abierto el plazo para presentar candidaturas a la XIX edición de los Premios de Andalucía de Agricultura y Pesca de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, tras la publicación este lunes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de la convocatoria oficial. Estos galardones reconocen la trayectoria profesional y la actividad de ciudadanos, profesionales, empresas y entidades —públicas y privadas— vinculadas con la agricultura, la ganadería, la pesca, la agroindustria, el desarrollo rural y la gestión del agua como recurso.

Las candidaturas deberán presentarse de manera telemática a través de la sede electrónica de la Junta de Andalucía, en el procedimiento 244 del Catálogo de Procedimientos y Servicios:

https://juntadeandalucia.es/servicios/sede/tramites/procedimientos/detalle/244.html. El plazo acaba el próximo 9 de octubre.

Coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial de la Agricultura, el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha subrayado que la importancia de este sector: “Es un sector esencial que garantiza la alimentación de millones de personas, fija población al territorio y sitúa a Andalucía como referente. Desde la Junta trabajamos cada día por el futuro del campo, con más de 300 millones de euros en modernización y 130 millones de euros destinados a apoyar a nuestros jóvenes agricultores. Estos premios son también una muestra del compromiso del Gobierno andaluz con quienes hacen grande este sector”, ha subrayado Ramón Fernández-Pacheco, al tiempo que anima a participar en esta nueva convocatoria de premios.

Siete categorías

Estos premios tienen como objetivo distinguir a quienes contribuyen al desarrollo y prestigio de los sectores agrario, pesquero y agroindustrial andaluces. Son siete las categorías:

Impulso de la Calidad , para reconocer producciones agrarias, ganaderas, pesqueras o agroalimentarias que destaquen por su calidad, aceptación o características singulares.

, para reconocer producciones agrarias, ganaderas, pesqueras o agroalimentarias que destaquen por su calidad, aceptación o características singulares. Iniciativa Innovadora , que premia proyectos que impulsen la innovación tecnológica, la digitalización y la investigación en los sectores agrario, agroalimentario, pesquero y acuícola.

, que premia proyectos que impulsen la innovación tecnológica, la digitalización y la investigación en los sectores agrario, agroalimentario, pesquero y acuícola. Sostenibilidad , destinada a iniciativas que fomenten el uso racional de los recursos naturales, la adaptación y mitigación frente al cambio climático y la transición hacia una economía circular y la bioeconomía.

, destinada a iniciativas que fomenten el uso racional de los recursos naturales, la adaptación y mitigación frente al cambio climático y la transición hacia una economía circular y la bioeconomía. Comunicación y Mundo Rural , para distinguir actuaciones de difusión y promoción de los productos andaluces y del conocimiento de los valores, tradiciones y técnicas del medio rural.

, para distinguir actuaciones de difusión y promoción de los productos andaluces y del conocimiento de los valores, tradiciones y técnicas del medio rural. Iniciativa de Mujeres , que reconoce el emprendimiento, la innovación y la igualdad de las mujeres en el medio rural y en la actividad pesquera.

, que reconoce el emprendimiento, la innovación y la igualdad de las mujeres en el medio rural y en la actividad pesquera. Mundo Rural Vivo , dirigida a iniciativas que contribuyan al desarrollo económico y social del mundo rural y a la fijación de población en el territorio.

, dirigida a iniciativas que contribuyan al desarrollo económico y social del mundo rural y a la fijación de población en el territorio. Eficiencia y Apuesta Hídrica, que premia ideas y proyectos innovadores en la gestión del agua para un uso más eficiente en Andalucía.

El fallo de los premios se dará a conocer en un plazo máximo de tres meses desde la finalización del periodo de presentación de solicitudes y se entregarán en una gala que se celebrará en Huelva.