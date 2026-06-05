Expertos en control biológico confirman que el rendimiento óptimo de Orius en pimiento requiere el cumplimiento de buenas prácticas por el productor

Las fechas de suelta, la disponibilidad de alimento o la compatibilidad de los tratamientos fitosanitarios condicionan el éxito para controlar la plaga de trips.

La eficacia del chinche depredador Orius laevigatus, un enemigo natural clave en el control biológico de trips en pimiento, depende directamente del grado de cumplimiento por parte del productor de una serie de buenas prácticas relacionadas con la estrategia de control biológico y con el manejo del cultivo. Así lo ha puesto de manifiesto IBMA España , la asociación profesional que representa a la industria española del biocontrol, durante la jornada técnica celebrada hoy en la Estación Experimental Las Palmerillas de Cajamar , en El Ejido (Almería), a la que han asistido más de un centenar de asesores técnicos y productores de pimiento.

La vicepresidenta de IBMA España, Magda Galeano, ha señalado que la incorrecta instalación y el desarrollo de este enemigo natural en campo no está motivada por problemas de calidad del organismo suministrado por las empresas que lo comercializan. Así lo demuestra la buena implantación de sus poblaciones en otras zonas productoras donde también se utiliza este auxiliar, así como en cultivos ecológicos de pimiento del sureste español, en los que se aplican productos fitosanitarios de muy bajo impacto desde el inicio del cultivo.

El informe presentado por IBMA pone de manifiesto que entre los factores que pueden influir en la eficacia de Orius frente a trips se encuentran el momento de introducción del auxiliar, las condiciones ambientales del cultivo, la disponibilidad de alimento natural o introducido (mediante dietas suplementarias), la planificación técnica de las sueltas y la compatibilidad general de las sustancias activas de los plaguicidas químicos empleados durante el ciclo productivo. En este sentido, resulta esencial respetar los intervalos recomendados para la introducción de auxiliares, distintos de los plazos de seguridad establecidos para la recolección. “Asimismo, determinadas materias activas, individualmente o combinadas, presentan efectos persistentes en planta que afectan a la fecundidad del auxiliar y, por ello, dificultan la correcta instalación de este organismo beneficioso”, ha destacado la vicepresidenta de IBMA España.

La experiencia acumulada durante años por las empresas que producen y comercializan Orius en España demuestra que, cuando se siguen protocolos adecuados y existe una estrategia preventiva integral bien planificada, Orius laevigatus mantiene su protagonismo imbatible como herramienta fundamental dentro de los protocolos de control biológico en pimiento. Por ello, se recomienda no retrasar las sueltas respecto al inicio de la floración, ya que las fases más tardías del cultivo suelen presentar condiciones menos favorables: descenso progresivo de las temperaturas, menor disponibilidad de polen y un desarrollo poblacional más lento del auxiliar. Todo ello puede dificultar alcanzar niveles suficientes para un control eficaz de los trips.

Asimismo, las empresas recuerdan que el éxito alcanzado por el modelo almeriense de control biológico en campañas anteriores fue posible gracias al compromiso conjunto de agricultores, técnicos, empresas suministradoras, comercializadoras e instituciones. Esa colaboración ha convertido a Almería en una referencia mundial en producción hortícola sostenible.

Tras este análisis compartido hoy con Cajamar, COEXPHAL y la Delegación Territorial de Agricultura en Almería, los expertos participantes quieren transmitir un mensaje de confianza a agricultores, técnicos y comercializadoras: el control biológico sigue siendo una herramienta sólida, eficaz y estratégica para la sostenibilidad y la competitividad de la horticultura almeriense, siempre que se aplique con un manejo agronómico adecuado y coordinado.

IBMA España considera prioritario recuperar y reforzar ese enfoque colectivo, basado en la anticipación, la coordinación entre explotaciones y el seguimiento técnico continuado. El objetivo común es claro: seguir fortaleciendo el modelo de producción sostenible de Almería, mejorar la rentabilidad del agricultor y preservar el liderazgo de la provincia en el uso de soluciones innovadoras y respetuosas con el medio ambiente.

Para el director de la Estación Experimental Cajamar ‘Las Palmerillas’, Ramón Gil: «La Estación Experimental Cajamar ‘Las Palmerillas’ se ha consolidado como un agente dinamizador para el sector agroalimentario, destacando por su liderazgo en la organización de eventos, jornadas técnicas y seminarios web de alto valor estratégico. Su éxito radica en un modelo de innovación abierta basado en la colaboración estrecha con empresas, centros de investigación, universidades y asociaciones sectoriales como COEXPHAL e IBMA, una valiosa red de alianzas orientada a identificar los retos actuales de la industria agroalimentaria, promover la sostenibilidad y dotar a los profesionales de las herramientas necesarias para mejorar su competitividad en un mercado global y en constante evolución”.

Por su parte, el investigador de la Estación Experimental Cajamar, David Meca, ha explicado que «esta jornada se organiza con el fin de explicar e implementar, antes del inicio de la campaña hortícola 26-27, las diferentes estrategias y medidas recogidas en el protocolo obligatorio del boletín de la Junta de Andalucía del 17 de abril de 2026 para combatir de la manera más eficiente posible los trips en los cultivos de pimiento. Como todos sabemos, durante la campaña 25/26 Thrips parvispinus ha incidido de manera negativa en nuestros cultivos”. Y ha añadido que «en el marco de las estrategias recomendadas por la Junta de Andalucía, el control biológico emerge como la herramienta más efectiva y respetuosa con el medio ambiente para gestionar las poblaciones de trips. Entre los organismos de control biológico destacados, Orius laevigatus es considerado uno de los agentes más eficaces y un pilar fundamental en la Gestión Integrada de Plagas, aunque su eficacia depende de una sincronización precisa de factores ambientales y de manejo».

El responsable de la Comisión de Técnicos COEXPHAL-Cajamar, Juan Antonio Sánchez, ha señalado que «desde COEXPHAL agradecemos a IBMA España que haya contado con nosotros y con Cajamar para organizar esta jornada tan interesante e importante para nuestros productores, ya que, ante el incremento de incidencias fitosanitarias, de plagas y enfermedades es imprescindible la utilización de las herramientas más sostenibles que tengamos a nuestra disposición. Aprender a manejar fauna auxiliar, como el Orius, es tarea de transferencia que siempre hemos recomendado desde COEXPHAL con todos nuestros expertos y técnicos desde nuestro Centro de Innovación Tecnológico”. Y ha finalizado: “Por eso, animamos a todos los productores de pimiento de nuestra provincia a conocer más a fondo cómo actúa este gran predador de plagas, su buen manejo para lograr frenar los tan dañinos trips y así seguir siendo una de las agriculturas más sostenibles del mundo».

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