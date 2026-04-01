Abierto hasta el 20 de abril el plazo para solicitar ayudas del programa ‘Empleo con apoyo’

Se subvencionan proyectos que facilitan el acceso al empleo de personas con discapacidad en empresas ordinarias

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía ha publicado la convocatoria de ayudas del programa ‘Empleo con apoyo’, que fomenta la inserción laboral de personas con discapacidad y dificultades para encontrar empleo en empresas ordinarias mediante acciones de acompañamiento desarrolladas por personas preparadoras laborales.

El programa cuenta con un presupuesto regional de 4 millones de euros. Para la provincia de Almería se destina un crédito de 287.424 euros durante los ejercicios 2026 y 2027, según ha detallado el delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Amós García Hueso. El plazo de presentación de solicitudes, ya abierto, finalizará el 20 de abril de 2026, inclusive.

‘Empleo con apoyo’ persigue solventar uno de los obstáculos que dificultan el acceso de las personas con discapacidad al mercado ordinario de trabajo: formalizar un contrato sin que la empresa haya mantenido un contacto previo con la persona candidata y sin haber podido valorar la idoneidad de su perfil al puesto ofertado. Para ello, se apoyarán acciones de acompañamiento a las personas con mayores necesidades durante su proceso de integración laboral mediante por parte de personas preparadoras laborales en el marco de un proyecto individualizado.

Este programa se dirige a personas con parálisis cerebral, con trastorno de la salud mental, con discapacidad intelectual o personas con trastorno del espectro del autismo, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%. También incluye la atención y acompañamiento a personas con discapacidad física o sensorial con grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65%, así como a personas sordas y con discapacidad auditiva con grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%.

Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro que desarrollen su actividad en Andalucía. Dichas entidades deberán contar en sus plantillas o incorporar a ellas personal cualificado en materia laboral, que será el encargado de desarrollar las acciones orientadas a la inserción laboral de las personas con discapacidad. El proyecto incluye actuaciones en dos momentos diferentes: tanto previas a la incorporación del trabajador a la empresa como una vez iniciada la actividad.

La convocatoria fija en 26.422 euros la cuantía anual de las subvenciones. Una vez lograda la inserción laboral de las personas participantes en los proyectos, esa cantidad se verá incrementada en función de varios conceptos. En concreto, podrá hacerlo en 1.500 euros para costear los gastos derivados de los desplazamientos necesarios para el desarrollo de las acciones, en 1.000 euros cuando la persona con discapacidad sea mujer y en otros 500 euros por la contratación de una póliza de seguros de accidente y responsabilidad civil que dé cobertura a las personas atendidas.

Tanto la solicitud como la documentación requerida deben presentarse única y exclusivamente de forma telemática a través de la Oficina Virtual de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, accesible desde el Catálogo de Procedimientos y Servicios publicado en la Sede Electrónica General de la Administración de la Junta de Andalucía, e irán dirigidas a la persona titular de la Delegación Territorial de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónoma que por razón del territorio corresponda.