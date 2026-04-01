Miski Liu Suria

La estación más bella del año llega cargada de tensiones geopolíticas.

Primavera alterada

Rebelión verde

Cambio de ciclo

Fase de reajuste

Tiempo de ajustes

Corrección sistémica

Precio del autoengaño

La realidad pasa factura

Fin de la ilusión energética

Lo viejo da paso a lo nuevo

Cambio del orden geopolítico

Regreso a lo real en primavera

Demasiadas cosas están desequilibradas

https://miski-liu-suria.blogspot.com

“La primavera la sangre altera” y este refrán es aplicable ahora más que nunca. Hay demasiadas cosas que no funcionan correctamente, según James Howard Kunstler. Algunas incluso se están rompiendo. Aumenta la tensión a medida que la mecha verde enciende las flores de primavera. Podrán cortar todas las flores, pero nunca podrán detener la primavera. Se están desarrollando una serie de leyes físicas que devolverán nuestros asuntos a la normalidad, pero es posible que sea problemático este proceso.

Kunstler sostiene que muchos factores del mundo actual están fuera de equilibrio y dirigiéndose hacia una corrección inevitable. Asia está siendo la primera gran víctima del cierre del Golfo, ya que dependía completamente de un flujo estable de petróleo sin haber invertido en su propia seguridad marítima ni en alternativas energéticas. Ahora sufre racionamientos de diésel, gasolina y gas natural.

Europa, especialmente Alemania, se presenta como un caso trágico de autodestrucción: abandonó la energía nuclear y el gas ruso en nombre de políticas meteorológicas idealistas, quedando atrapada en una crisis energética que lleva al continente hacia una desindustrialización medieval.

En cuanto a Irán, el autor describe a su régimen chiita como un culto apocalíptico que aspira al martirio y a la destrucción de sus enemigos, aunque matiza que su capacidad militar es limitada. Según él, Irán no podrá sostener durante mucho tiempo un bloqueo del estrecho de Ormuz, ya que se quedará sin medios y perderá apoyo regional.

https://www.zerohedge.com/geopolitical/too-many-things-are-out-whack

NOTICIAS DEL RESETEO

Todo parece ordenado, hasta que deja de serlo. Todo parece estar aún bajo control, pero está empezando a resquebrajarse la estructura subyacente. La situación se está volviendo inestable con una creciente presión y cambios en la dinámica de la volatilidad. Sin embargo, los mercados siguen su trayectoria habitual por ahora.https://www.zerohedge.com/the-market-ear/looks-orderly-until-it-isnt

El mercado puede parecer estable y ordenado justo antes de que cambie de régimen, porque se pueden acumular las tensiones internas. ZeroHedge insiste en que “el mercado no se está rompiendo, se está arrastrando”, y que esa clase de movimiento reduce la sensación de urgencia mientras se deterioran las estructuras internas.https://www.zerohedge.com/markets/zimbabwe-washington-farce-independent-central-banks

Prepare for Change presenta el cambio de paradigma como el momento en el que una sociedad deja de creer en su vieja historia compartida y empieza a construir otra nueva, con la narrativa como campo de batalla principal. Cuando se rompe esa narrativa, también cambian las instituciones y la forma de entender la realidad.https://prepareforchange.net/2026/03/26/what-is-a-naradigm-shift/

Mensaje críptico: “Reloj activado. Castillo Verde.” Reloj activado indica que ha comenzado una cuenta atrás o un evento con límite de tiempo. Castillo Verde significa una fase de culminación, integración y regreso al centro del corazón. Podría significar algo así como: “Se ha iniciado el temporizador y el objetivo o ubicación delcastillo está en estado seguro u operativo.”

Kerry K dice que ha terminado algo y está comenzando una nueva era de despertar y renovación planetaria. Mucha gente experimenta agotamiento, sensación de algo equivocado y cierre definitivo de un ciclo viejo, marcando el final de estructuras obsoletas en la conciencia humana. A su juicio, estamos intentando hacer funcionar un coche con el depósito vacío y eso es imposible. Permítete descansar a menudo, pasear por la naturaleza, saltarte las tareas domésticas y evitar situaciones demasiado complejas en la medida de lo posible.https://www.youtube.com/watch?v=SsalMPjf2_Y&t=47s

dice que ha terminado algo y está comenzando una nueva era de despertar y renovación planetaria. Mucha gente experimenta agotamiento, sensación de algo equivocado y cierre definitivo de un ciclo viejo, marcando el final de estructuras obsoletas en la conciencia humana. A su juicio, estamos intentando hacer funcionar un coche con el depósito vacío y eso es imposible. Permítete descansar a menudo, pasear por la naturaleza, saltarte las tareas domésticas y evitar situaciones demasiado complejas en la medida de lo posible.https://www.youtube.com/watch?v=SsalMPjf2_Y&t=47s David Ike vincula el conflicto en Oriente Medio con una posible interrupción del suministro energético mundial. Argumenta que el aumento de los precios de la energía podría tener repercusiones en la economía mundial, ya que los costes de transporte y producción dependen de la energía. Afirma que el presidente Trump está siendo utilizado como una bola de demolición para desmontar el orden posterior a la segunda guerra mundial y sustituirlo por un nuevo sistema. Compara los acontecimientos actuales con la época de la guerra de Irak , sugiriendo un guion recurrente de intervención y justificación de la guerra.https://youtu.be/nMgQ5T0qZGw?si=rYQXAkOIjZY0oqYh

vincula el conflicto en Oriente Medio con una posible interrupción del suministro energético mundial. Argumenta que el aumento de los precios de la energía podría tener repercusiones en la economía mundial, ya que los costes de transporte y producción dependen de la energía. Afirma que el presidente está siendo utilizado como una para desmontar el orden posterior a la segunda guerra mundial y sustituirlo por un nuevo sistema. Compara los acontecimientos actuales con la época de la guerra de , sugiriendo un guion recurrente de intervención y justificación de la guerra.https://youtu.be/nMgQ5T0qZGw?si=rYQXAkOIjZY0oqYh El Jinete de la Tormenta opina que el final es sólo el comienzo de una nueva era, y describe una serie de operaciones de teoría de juegos. A su juicio, el lado oscuro creó la red de internet para tomar el control y la vigilancia de la humanidad, pero los sombreros blancos capturaron las operaciones y ahora usan la red para sacar a la luz la verdad y el despertar.

opina que el final es sólo el comienzo de una nueva era, y describe una serie de operaciones de teoría de juegos. A su juicio, el lado oscuro creó la red de internet para tomar el control y la vigilancia de la humanidad, pero los sombreros blancos capturaron las operaciones y ahora usan la red para sacar a la luz la verdad y el despertar. Los sombres blancos han capturado también las operaciones y la tecnología del proyecto rayo azul sobre una falsa invasión alienígena. Lo que estás viendo y escuchando sobre extraterrestres es importante para que eventos poderosos despierten a los ciudadanos del mundo y a los sectores gubernamentales.

Muchas cosas son operaciones de teoría de juegos para un colapso lento y controlado. La verdadera revelación será que los gobiernos y las operaciones de la coalición han trabajado con ángeles y espíritus benévolos que forman parte de la existencia humana.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=266724

ORIENTE MEDIO

Miles de paracaidistas llegan a Oriente Medio mientras se intensifica el despliegue.https://www.reuters.com/world/middle-east/thousands-us-army-paratroopers-arrive-middle-east-buildup-intensifies-2026-03-30/

llegan a Oriente Medio mientras se intensifica el despliegue.https://www.reuters.com/world/middle-east/thousands-us-army-paratroopers-arrive-middle-east-buildup-intensifies-2026-03-30/ Irán cobrará un peaje por el paso a través del estrecho de Ormuz .https://efe.com/mundo/2026-03-30/proyecto-ley-peaje-ormuz-parlamento-iran/

cobrará un peaje por el paso a través del estrecho de .https://efe.com/mundo/2026-03-30/proyecto-ley-peaje-ormuz-parlamento-iran/ Trump dice que Irán permitirá el paso de 20 buques petroleros por Ormuz .https://efe.com/economia/2026-03-30/estrecho-ormuz-trump/

dice que permitirá el paso de 20 buques petroleros por .https://efe.com/economia/2026-03-30/estrecho-ormuz-trump/ El petróleo anota en marzo la mayor subida de su historia.https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/13848922/03/26/el-petroleo-anota-en-marzo-la-mayor-subida-de-su-historia-por-la-escalada-belica-en-oriente-medio-y-el-bloqueo-de-ormuz.html

anota en marzo la mayor subida de su historia.https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/13848922/03/26/el-petroleo-anota-en-marzo-la-mayor-subida-de-su-historia-por-la-escalada-belica-en-oriente-medio-y-el-bloqueo-de-ormuz.html El precio del petróleo supera los 115 dólares por barril.https://noticiaslatam.lat/20260330/1172826487.html

supera los 115 dólares por barril.https://noticiaslatam.lat/20260330/1172826487.html El G-7 está dispuesto a garantizar la estabilidad y la seguridad del mercado energético.https://efe.com/mundo/2026-03-30/g7-mercado-energetico/

EEUU sólo tiene la certeza de haber destruido un tercio de los misiles de Irán .https://www.zerohedge.com/military/us-only-certain-having-destroyed-third-irans-missiles

de .https://www.zerohedge.com/military/us-only-certain-having-destroyed-third-irans-missiles La guerra puede forzar a los países del Golfo a repatriar inversiones y desatar una crisis mundial.https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/13849586/03/26/la-guerra-puede-llevar-a-los-paises-del-golfo-a-repatriar-de-forma-masiva-inversiones-en-el-extranjero-y-acelerar-la-llegada-de-una-crisis-mundial.html

Irán ataca las mayores fábricas de aluminio del mundo y pone en peligro el suministro.https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/13849053/03/26/iran-ataca-las-mayores-fabricas-de-aluminio-del-mundo-y-pone-en-peligro-el-suministro-del-planeta.html

ataca las mayores fábricas de aluminio del mundo y pone en peligro el suministro.https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/13849053/03/26/iran-ataca-las-mayores-fabricas-de-aluminio-del-mundo-y-pone-en-peligro-el-suministro-del-planeta.html Un ataque de los hutíes en el Mar Rojo aumentaría el precio del petróleo en veinte dólares, según cálculos de JPMorgan.https://www.zerohedge.com/markets/houthi-red-sea-attack-would-add-20-price-oil-jpmorgan-calculates

en el aumentaría el precio del petróleo en veinte dólares, según cálculos de JPMorgan.https://www.zerohedge.com/markets/houthi-red-sea-attack-would-add-20-price-oil-jpmorgan-calculates China y Pakistán proponen cinco puntos para restaurar la paz en Oriente Medio.https://efe.com/mundo/2026-03-31/china-pakistan-paz-oriente-medio/

EUROPA

El euro acaricia su peor trimestre desde 2024 por la guerra.https://www.eleconomista.es/flash/20260330/#flash_71974

acaricia su peor trimestre desde 2024 por la guerra.https://www.eleconomista.es/flash/20260330/#flash_71974 La Comisión Europea confirma un ciberataque a su infraestructura en la nube.https://www.europapress.es/portaltic/ciberseguridad/noticia-comision-europea-confirma-ciberataque-infraestructura-nube-robo-datos-portal-europaeu-20260330110210.html

a su infraestructura en la nube.https://www.europapress.es/portaltic/ciberseguridad/noticia-comision-europea-confirma-ciberataque-infraestructura-nube-robo-datos-portal-europaeu-20260330110210.html El canciller alemán aspira a que regrese a su país de origen el 80% de los sirios que residen en Alemania.https://www.europapress.es/internacional/noticia-canciller-aleman-aspira-80-sirios-residen-alemania-regresen-pais-origen-20260330163512.html

aspira a que regrese a su país de origen el 80% de los que residen en Alemania.https://www.europapress.es/internacional/noticia-canciller-aleman-aspira-80-sirios-residen-alemania-regresen-pais-origen-20260330163512.html El Parlamento Europeo acaba de aprobar deportaciones masivas y sanciones comerciales a cualquier nación que se niegue.https://x.com/MrPool_QQ/status/2037282028232769698

ESPAÑA

España cierra su espacio aéreo a aviones de EEUU que participan en la guerra de Irán .https://efe.com/espana/2026-03-30/espana-cierra-espacio-aereo-aviones-eeuu-guerra-iran/

.https://efe.com/espana/2026-03-30/espana-cierra-espacio-aereo-aviones-eeuu-guerra-iran/ La Casa Blanca responde a España que no necesita su ayuda para la guerra de Irán.https://efe.com/mundo/2026-03-30/estados-unidos-espana-ayuda-guerra-iran-espacio-aereo/

El Ejército Español refuerza el Estrecho de Gibraltar con un despliegue que cambia el equilibrio defensivo.https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/defensa/ejercito-espanol-refuerza-estrecho-gibraltar-despliegue-que-cambia-equilibrio-defensivo/202603301451191012744.html

con un despliegue que cambia el equilibrio defensivo.https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/defensa/ejercito-espanol-refuerza-estrecho-gibraltar-despliegue-que-cambia-equilibrio-defensivo/202603301451191012744.html España cerró 2025 con un déficit público del 2,39% del PIB.https://efe.com/economia/2026-03-31/espana-deficit-publico-2025-pib-mas-bajo-desde-crisis-financiera/

La inversión del sector público español se encuentra a la cola de los países de la UE.https://www.eleconomista.es/economia/noticias/13846082/03/26/la-inversion-del-sector-publico-espanol-se-encuentra-a-la-cola-de-los-paises-de-la-ue.html

El FMI sitúa a España en mejor posición para enfrentar la crisis por su desarrollo de las renovableshttps://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-fmi-alerta-conflicto-iran-supondra-precios-mas-altos-menor-crecimiento-todos-escenarios-20260330190154.html

Los canales de YouTube de Castillón Confidencial han sido pirateados o secuestrados, y están siendo usados para emitir contenido fraudulento. Expreso mi solidaridad con este compañero periodista.

AMÉRICAS

Retiran más de setecientas toneladas de crudo en el golfo de México .https://noticiaslatam.lat/20260329/1172819253.html

.https://noticiaslatam.lat/20260329/1172819253.html Un petrolero ruso se acerca al puerto de Matanzas en Cuba .https://efe.com/economia/petrolero-ruso-100-000-toneladas-crudo-llega-cuba/

se acerca al puerto de en .https://efe.com/economia/petrolero-ruso-100-000-toneladas-crudo-llega-cuba/ Trump insinúa una posible acción militar contra Cuba.https://www.zerohedge.com/political/trump-signals-potential-military-action-coming-against-cuba

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/@miskiliusuria/videos

Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

https://sites.google.com/site/cvguillermoherrera

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

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Remedios naturales



Remedios naturales

La falta de minerales afecta la calidad del sueño.

https://www.naturalnews.com/2026-03-31-silent-saboteur-mineral-deficiency-affects-sleep-quality.html

La moringa controla el nivel de azúcar en la sangre.

https://www.naturalnews.com/2026-03-31-moringa-effect-what-superfood-does-blood-suga.html

Ashwagandha: La respuesta de la naturaleza al estrés, la fatiga y el desequilibrio hormonal.

https://www.naturalnews.com/2026-03-31-ashwagandha-natures-answer-stress-fatigue-hormonal-imbalance.html

Semillas como las de calabaza, cáñamo, chía, sésamo, lino y girasol están repletas de proteínas, grasas saludables, fibra y vitaminas y minerales esenciales, lo que ofrece una forma sencilla de mejorar la salud en general y combatir las dietas basadas en alimentos procesados.

https://www.naturalnews.com/2026-03-31-six-nutrient-dense-seeds-to-boost-your-health.html

