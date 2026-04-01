Empresas y entidades locales pueden solicitar ayudas en materia de conciliación laboral hasta el 9 de abril

Las subvenciones financiarán la elaboración de planes de igualdad y medidas de conciliación

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) (https://lajunta.es/6doxc) ha publicado una nueva convocatoria de ayudas por valor de 1,7 millones de euros destinada a promover la igualdad y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en el ámbito empresarial y local. Estas ayudas corresponden a las líneas 7 y 8 de la Orden de 5 de octubre de 2020, que establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva en esta materia.

De acuerdo con la resolución de la Dirección General de Trabajo, Seguridad y Salud Laboral de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, la línea 7 está destinada a empresas de hasta 49 trabajadores con sede social en Andalucía para la elaboración de planes de igualdad, con una dotación de 150.000 euros y una cuantía máxima de 6.000 euros por proyecto.

En cuanto a la línea 8, dirigida a ayuntamientos, entidades locales autónomas, mancomunidades, consorcios y entidades públicas vinculadas, cuenta con un presupuesto de 1,55 millones de euros, distribuidos en dos anualidades, estableciéndose una cuantía máxima de hasta 20.000 euros por actuación subvencionable. En ambos casos, las ayudas podrán alcanzar hasta el 100% del presupuesto aprobado dentro de los límites fijados para cada línea.

El periodo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 9 de abril, según ha informado el delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Amós García.

La presentación de solicitudes se efectuará exclusivamente por vía telemática a través de la sede electrónica general de la Administración de la Junta de Andalucía, mediante los enlaces habilitados para cada línea: https://lajunta.es/6doy4 (línea 7) y https://lajunta.es/6doy5 (línea 8).