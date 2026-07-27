Miski Liu Suria

La caída libre es un salto con paracaídas, en el que se retrasa la apertura de este.

En caída libre

Cambios internos

Reinicio planetario

¿Por qué tarda tanto?

Madrigueras de conejo

Acciones contra la corrupción

Salto hacia un futuro luminoso

Derrumbe de estructuras mentales

Se avecina un cambio trascendental

La humanidad atraviesa un proceso acelerado de despertar en el que cada vez más gente se enfrenta a verdades ocultas que desafían las estructuras tradicionales de la realidad, según Drue86. Este fenómeno mundial implica una crisis de percepción colectiva impulsada por el colapso de los sistemas y por una guerra por la conciencia en el ámbito informativo.

El nuevo año maya se considera un reinicio planetario debido a la coincidencia sin precedentes de varios ciclos astronómicos. No es un año más. Es el comienzo de un nuevo ciclo que te pide vivir la vida que anhelas. No es momento de jugar a lo seguro. Es momento de atreverte. Éste es un año para iniciar, emprender, correr riesgo y vivir tu aventura sin esperar a tenerlo todo claro.

https://www.divinity.es/horoscopo/20260319/por-que-2026-considerado-ano-reinicio-planetario-segun-astrologa_18_018636313.html#:~:text=Uno%20de%20los%20motivos%20por,encuentran%20en%20momentos%20de%20transici%C3%B3n.

Según Drue86, “caer en caída libre en las madrigueras de conejo” describe un descenso mental hacia capas cada vez más profundas de cuestionamiento, desprogramación y exploración no lineal de la realidad, donde el ser humano deja atrás la lógica cotidiana y entra en un proceso de inmersión en ideas, símbolos y revelaciones que reordenan su percepción del mundo. En ese marco, la expresión sugiere tanto la pérdida de referencias del viejo paradigma como la apertura a una comprensión más amplia de la experiencia humana, aunque también más desconcertante y absorbente.

El derrumbe de estas estructuras conllevará también la caída de los modelos mentales y estilos de vida que las sustentaban. En este escenario, se prevé que mucha gente no podrán gestionar la disonancia cognitiva, lo que derivará en colapso mental y desconexión o estados de confusión, mientras que otros lograrán adaptarse o transformarse.

Asimismo, se describe el aumento de una competencia por la atención del individuo, donde tanto los medios como las narrativas alternativas buscan captar energía e influencia. En este contexto, critica que el ecosistema digital ha convertido la búsqueda de la verdad en un consumo constante de estímulos, confundido con procesos de despertar.

También advierte de diversas trampas asociadas a este entorno, como la información alarmista y la inmersión en emociones negativas. Estos factores afectan al equilibrio físico, mental y energético del individuo.

Como respuesta, se propone la soberanía integral, entendida como el desarrollo consciente del individuo a nivel mental, físico y espiritual. No se debe depender de agentes externos de salvación, sino fomentar la autosuficiencia y la responsabilidad para un cambio colectivo. El objetivo no es la acumulación constante de nuevas revelaciones, sino la transformación personal hacia un estado de autonomía y plenitud, en el que se supere el modelo de vida asociado a la tercera dimensión.

El objetivo del despertar no es perseguir sin cesar la próxima revelación, ni esperar pacientemente la llegada de un salvador externo, sino convertirse en una fuerza de la naturaleza, un ser humano autosuficiente, capacitado, consciente y optimizado, que vive en su máximo bienestar y ayuda a otros a hacer lo mismo.

https://drue86.substack.com/p/3d-human-lifestyle-has-expired

LUZ FALSA

Ismael Pérez advierte sobre la infiltración de enseñanzas de luz falsa en la comunidad espiritual, e ilustra el riesgo de seguir a líderes que, bajo un discurso aparentemente elevado, generan dependencia y desvían a sus seguidores del desarrollo de la soberanía personal.

A su juicio, los maestros auténticos promueven el pensamiento crítico, la conexión directa con la Fuente y la autonomía espiritual, mientras que los falsos maestros recurren a narrativas de autoridad centralizada que refuerzan el ego y la subordinación de sus audiencias.

Ismael Pérez enumera varios indicadores de alerta dentro de este tipo de enseñanzas: cobros elevados por cursos y membresías, construcción de marcas personales centradas en figuras carismáticas, ausencia de trabajo interno profundo y difusión de verdades parciales mezcladas con conceptos distorsionados que mantienen a los seguidores en una dependencia emocional y espiritual, alejándolos de un desarrollo autónomo.

Pérez vincula este fenómeno con una ventana de activación del plasma solar, que acelera la exposición de la corrupción en distintos ámbitos, incluida la espiritualidad contemporánea. En este escenario, insiste en la necesidad de discernimiento y advierte contra la delegación de la autoridad personal en gurús o creadores de contenido.

El crecimiento espiritual auténtico debe fomentar la capacidad de cuestionar y pensar de forma independiente, con contenidos gratuitos y formación accesible. El verdadero crecimiento espiritual te capacita para pensar, cuestionar y desarrollar sabiduría, no para ceder tu discernimiento a otra persona.

CAMBIOS INTERNOS

El proceso de cambio interno que mucha gente experimenta en la actualidad es descrito por Zachary Foster en su artículo “Diferencia entre una activación y una actualización”. La activación es la fase inicial en la que emergen contenidos internos previamente ocultos, provocando una ruptura en la percepción personal, y generando una sensación de desorientación o cambio de identidad. Durante esa fase, afloran los recuerdos, se reinterpretan las relaciones y comienza a desmoronarse la identidad construida al no poder sostener las nuevas percepciones. Aunque desestabilizador, este proceso revela aspectos que el individuo estaría preparado para reconocer o liberar.

Por el contrario, la actualización corresponde a la integración posterior, en la que el individuo se comienza a adaptar a los cambios revelados, con una mayor estabilidad emocional, claridad mental y capacidad para afrontar situaciones conflictivas sin perder el equilibrio. Durante esta etapa, hay menos necesidad de validación externa y menos interés en temas superficiales o conflictivos. Estos ajustes forman parte de un proceso de asimilación, no de desconexión.

¿ POR QUÉ TARDA TANTO ?

La percepción de retraso en los procesos de cambio y transformación que experimenta la humanidad se describe en el mensaje Sananda titulado “¿Por qué tarda tanto?” difundido por James McConnell. Atribuye esta sensación a una transición en marcha dentro de la conciencia colectiva, y explica que se desarrollan los acontecimientos conforme a un proceso previsto, aunque no siempre perceptible para los individuos.

El mensaje sostiene que la humanidad atraviesa una fase avanzada de este proceso, comparable a la etapa final de un recorrido prolongado, donde la falta de resultados visibles genera dudas y desmotivación. Según esta perspectiva, mucha gente no logra percibir la cercanía del objetivo, lo que refuerza la sensación de estancamiento.

Asimismo, se plantea la necesidad de desconectarse de la matrix, sin que ello implique desentenderse del entorno. El texto indica que quienes hayan alcanzado mayor comprensión deben servir de guía para otros que comienzan su proceso de cuestionamiento.

También existe la ayuda espiritual por parte de diversas entidades, como seres ascendidos, figuras angélicas e inteligencias no humanas, que acompañan a la humanidad en su evolución. Se puede invocar esta ayuda en momentos de dificultad.

Además, hay una confrontación entre fuerzas opuestas, en la que las energías limitantes intentan mantener a la humanidad en estados de baja frecuencia, frente a un impulso colectivo hacia la liberación de dichos condicionamientos.

https://ancientawakenings.org/?p=11028

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Se ha intensificado una serie de acciones coordinadas contra la delincuencia y la corrupción en varias potencias mundiales durante los últimos días, según Eliza Ayres. Sitúa estos hechos en medidas coercitivas acumuladas durante años, que implican a países como EEUU, China, Rusia, Arabia Sauditay la India, además de decenas de otras naciones.

Uno de los hechos más relevantes fue la convocatoria por parte de Interpol de una cumbre con 54 países para abordar la delincuencia organizada transnacional, en paralelo a operaciones simultáneas en distintas regiones del mundo.

En China, las autoridades llevaron a cabo una amplia purga que afectó tanto al ámbito político como al militar y financiero, incluyendo la destitución de más de un centenar de altos mandos militares.

Rusia aprobó una legislación que permite retirar bienes, pasaportes y acceso financiero a ciudadanos exiliados, además de congelar cuentas bancarias de figuras culturales sin orden judicial, como parte de un endurecimiento del control estatal.

En la India, las autoridades desmontaron una red internacional de blanqueo liderada por un ciudadano residente en Dubái, que conectaba a bandas en varios continentes mediante criptomonedas y sistemas informales de transferencia de dinero.

Finalmente, Arabia Saudita intensificó sus acciones anti-corrupción con la apertura de quince casos y la continuación de 130 detenciones del mes anterior.

NOTICIAS DEL RESETEO

Resumen de Judy Byington:

Las mayores economías del mundo están en quiebra porque no pueden hacer frente a sus deudas y se avecina un cambio trascendental.

Se avecina una importante reestructuración financiera, impulsada por el sistema cuántico y destinada a desmontar la estructura bancaria existente, al tiempo que se promueve la energía libre y las tecnologías curativas.

El mundo está atravesando un colapso financiero de la antigua estructura bancaria basada en monedas fiduciarias, mientras que transita hacia un sistema financiero cuántico respaldado por oro y otros activos mediante un reinicio financiero mundial.

La transferencia al sistema financiero cuántico ha dado lugar a informes de bancos en todo el mundo que congelan cuentas y detienen transferencias de dinero temporalmente.

En las últimas 48 horas, las principales redes de comunicación en varios continentes se redirigieron silenciosamente a los nuevos canales cifrados del satélite Starlink.

La coalición está desmontando el sistema desde dentro, eliminando capas de control y engaño. Esto representaba el fin de la esclavitud financiera, los impuestos ocultos y la inflación instrumentalizada.

Las unidades de la coalición tienen ahora como objetivo la infraestructura oculta en centros de datos enterrados, bóvedas políticas y centros de lavado de dinero.

La Fuerza Espacial aseguró nodos de energía primaria a Tesla Free Energy o fuerzas magnéticas de la Tierra transformadas en energía gratuita.

El viernes 24 de julio, la Fuerza Espacial frustró el despliegue aéreo previsto de una enzima letal y arrestó en Ginebra a 14 genetistas disidentes que habían desarrollado dicha enzima; sus patentes fueron confiscadas y sus laboratorios, incendiados.

a 14 genetistas disidentes que habían desarrollado dicha enzima; sus patentes fueron confiscadas y sus laboratorios, incendiados. Se extiende la crisis del mercado de bonos y se desata una carrera por detenerla, mientras el poder oculto se esfuerza por salvar su imperio en ruinas, y los defensores de la transparencia preparan el golpe definitivo.

Los expertos advierten que el impacto se sentirá con mayor fuerza donde menos lo espera la camarilla, mientras los despiertos se refugian en terrenos elevados.

El lado oscuro sabe que se acerca la tormenta, lo que alimenta la carrera por desconectarse. Se está librando una guerra contra la camarilla. Fuentes internas confirman que las cifras son tan enormes que no se puede reparar el antiguo sistema.

Las publicaciones profetizaron este reinicio financiero donde se desconecta la matrix y el poder regresa al pueblo. Puede que se atenúe la luz sobre la vieja guardia, pero amanece una nueva era de justicia y prosperidad.

Las fuerzas de la coalición han asegurado con éxito todos los nodos principales de transmisión de energía escalar. Se han liberado 6.800 diseños de energía libre de Tesla . Esto representa la mayor liberación tecnológica en la historia de la humanidad.https://operationdisclosureofficial.com/2026/07/26/restored-republic-via-a-gcr-as-of-july-26-2026/

. Esto representa la mayor liberación tecnológica en la historia de la humanidad.https://operationdisclosureofficial.com/2026/07/26/restored-republic-via-a-gcr-as-of-july-26-2026/ Un festival de memes sobre viajes en el tiempo en Truth Social, genera entusiasmo entre la comunidad de guerreros de la luz, lo que significa que se está haciendo realidad la fe colectiva y la expectativa de un cambio positivo.https://operationdisclosureofficial.com/2026/07/26/ascension-with-sierra-c-in-c-time-travel-meme-fest/

Enlace al vídeo en español:

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