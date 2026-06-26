Obras en la autovía A-7 (T.M. Vícar)

GabinetedePrensa junio 26, 2026 0
Autovia enlace Roquetas de Mar

La Jefatura Provincial de Tráfico informa que se va a continuar con las actuaciones contra el ruido, salvo causas de fuerza mayor, en la autovía A-7:

  • Entre los PPKK 805+500 y 806+300 (T.M. Vícar) en sentido creciente se realizará el cierre del carril derecho y en sentido decreciente se realizará el cierre del carril izquierdo.
  • Entre los PPKK 810+100 y 808+800 (T.M. La Mojonera) en ambos sentidos se realizará el cierre del carril izquierdo.
  • Entre los PPKK 813+550 y 814+650 (T.M. El Ejido) en ambos sentidos se realizará el cierre del carril izquierdo.
  • Ente los PPKK 821+350 a 822+350 (T.M. El Ejido) en ambos sentidos se realizará el cierre del carril izquierdo.
  • Ente los PPKK 824+300 a 825+300 (T.M. El Ejido) en ambos sentidos se realizará el cierre del carril izquierdo.

Dichas actuaciones están previstas:

  • Desde las 0:00 h. del 29 de junio hasta las 06:00 h. del 29 de junio.
  • Desde las 22:00 h. del 29 de junio hasta las 06:00 h. del 30 de junio.
  • Desde las 22:00 h. del 30 de junio hasta las 06:00 h. del 1 de julio.
  • Desde las 22:00 h. del 1 de julio hasta las 06:00 h. del 2 de julio.
  • Desde las 22:00 h. del 2 de julio hasta las 06:00 h. del 3 de julio.

Para una información actualizada puede consultar en el mapa de estado del tráfico e incidencias de la DGT: https://etraffic.dgt.es/etrafficWEB/

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