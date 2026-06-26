CSIF denuncia la falta de transparencia en torno al Plan de Verano del SAS y alerta de que las contrataciones serán insuficientes para garantizar la asistencia

· El sindicato advierte de que en numerosos centros sanitarios aún se desconocen los detalles de las medidas previstas para afrontar la época estival

· Considera que será “complicado” garantizar el mantenimiento de la actividad asistencial en los centros sanitarios andaluces, especialmente en zonas de difícil cobertura y en aquellas áreas que experimentan un importante aumento poblacional durante el período estival como es el caso de Almería, Málaga y Cádiz

La Central La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primera fuerza multiprofesional en la Mesa Sectorial del Servicio Andaluz de Salud (SAS), denuncia la falta de información en torno al Plan de Verano en la sanidad pública andaluza y la escasa transparencia con la que la Administración está gestionando una planificación que afectará tanto a profesionales como a la ciudadanía durante los próximos meses.

El sindicato señala que “hay que poner en cuarentena el incremento en un 14% del número de contrataciones que el SAS asegura que hará, porque no sería la primera vez que la realidad estropea el titular que la Administración anuncia a bombo y platillo”. En este sentido, CSIF considera que será “complicado” garantizar el mantenimiento de la actividad asistencial en los centros sanitarios andaluces, especialmente en zonas de difícil cobertura y en aquellas áreas que experimentan un importante aumento poblacional durante el período estival como es el caso de Almería, Málaga y Cádiz.

Además, CSIF lamenta que, a escasos días del inicio de la planificación de verano, numerosos centros sanitarios sigan sin disponer de información completa sobre las medidas previstas. En algunas áreas sanitarias andaluzas ni siquiera se han celebrado reuniones informativas con los profesionales, mientras que en otras únicamente se han comunicado los calendarios vacacionales sin explicar el alcance de las coberturas previstas.

“Nos preocupa la insuficiencia de las contrataciones y la opacidad con la que el SAS está gestionando este proceso. Los profesionales y sus representantes tienen derecho a conocer con detalle cómo se va a garantizar la asistencia sanitaria durante el verano y, a día de hoy, seguimos encontrándonos con información parcial, retrasos y una absoluta falta de participación”, señalan desde el sector de Sanidad.

La falta de información y contratación es una realidad que se repite en distintos puntos de Andalucía.

En Almería, por ejemplo, no van a realizar contrataciones de categorías esenciales como administrativos, logopedas, trabajadores sociales o terapeutas ocupacionales, por que obligará a los profesionales a asumir una mayor carga de trabajo.

CSIF recuerda que el verano pasado ya se produjeron retrasos en las citas, cierres de consultas de Atención Primaria durante las tardes y dificultades para cubrir plazas en numerosos municipios. Una situación que, según las previsiones actuales, podría volver a repetirse. La organización sindical advierte de que las dificultades para encontrar profesionales continúan afectando especialmente a categorías como Medicina de Familia, pero también celadores, personal administrativo, matronas, terapeutas ocupacionales y técnicos especialistas, entre otros.

Por ello, la Central Sindical considera que una parte del incremento presupuestario anunciado por el SAS para este verano podría incluso quedarse sin ejecutar debido a la falta de profesionales disponibles para cubrir los puestos ofertados, especialmente en zonas de difícil cobertura. “Todo apunta a que volveremos a afrontar un verano con plantillas insuficientes y centros sanitarios que no podrán prestar todos los servicios que demanda la población. Lo preocupante es que esta situación se repite año tras año sin que exista una planificación transparente ni medidas eficaces para resolverla”, concluye el sector.

Relacionado