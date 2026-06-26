El Auditorio alza el telón el sábado al talento precoz de la Orquesta Joven de Almería con el concierto ‘Divino Tesoro’

GabinetedePrensa junio 26, 2026 0
Cultura-OJAL Divino Tesoro Cartel

La cita será a las 20:30 horas y contará con un repertorio centrado en obras noveles de Shostakóvich y Schubert, bajo la dirección de Michael Thomas

La Orquesta Joven de Almería (OJAL) volverá a sumarse a la programación conmemorativa del 25º Aniversario de la Orquesta Ciudad de Almería (OCAL) y a la estival impulsada por el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería con un concierto muy especial: “Divino Tesoro”, una propuesta que pondrá en valor el talento precoz de dos de los grandes nombres de la historia de la música, Dmitri Shostakóvich y Franz Schubert.

Dirigida por Michael Thomas, la joven formación almeriense actuará el próximo sábado, 27 de junio, a las 20.30 horas, en el Auditorio Municipal Maestro Padilla, ofreciendo un programa de gran exigencia artística que reúne dos obras maestras escritas por sus autores en plena juventud, demostrando una madurez creativa extraordinaria desde sus primeros años.

Bajo el lema “Dos gigantes de la historia de la música”, el concierto permitirá al público descubrir cómo dos compositores separados por un siglo compartieron una misma capacidad para transformar el talento juvenil en obras destinadas a perdurar en el tiempo.

Las entradas tienen un precio único de tan solo 5 euros y pueden adquirirse en la taquilla municipal del Teatro Apolo, a través de la plataforma web habitual de venta de entradas municipal https://almeriaculturaentradas.es/ y en la taquilla del Auditorio Maestro Padilla desde una hora antes del inicio del concierto.

La OCAL cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Almería a través del Área de Cultura, Cajamar Caja Rural, la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, y Diputación de Almería, además de la colaboración de Caparrós, La Gergaleña, Ikea, Barceló Cabo de Gata, la Escuela Superior de Música Reina Sofía y Michelín.

Sobre el programa

La primera parte del concierto estará dedicada a la ‘Sinfonía nº 1 en fa menor, Op. 10’, de Dmitri Shostakóvich, una obra que el compositor ruso escribió con apenas 19 años como proyecto fnal de graduación en el Conservatorio. Estrenada en 1926, la partitura sorprendió a crítica y público por su extraordinaria madurez, su audacia formal y una orquestación brillante que anunciaba la llegada de uno de los grandes sinfonistas del siglo XX. Frescura, ironía y una intensa fuerza dramática conviven en una obra que sigue deslumbrando un siglo después de su creación.

La segunda parte estará protagonizada por la célebre ‘Sinfonía nº 8 en si menor’, más conocida como la “Inacabada” de Franz Schubert. Compuesta en 1822, esta obra ocupa un lugar privilegiado dentro del repertorio romántico tanto por la profundidad emocional de su discurso como por el misterio que rodea su estructura incompleta. Aunque Schubert solo concluyó dos movimientos, la sinfonía se ha convertido en una de las páginas más admiradas de la historia de la música gracias a su lirismo, riqueza expresiva y capacidad para conmover al oyente desde las primeras notas.

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