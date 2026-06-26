El Ayuntamiento impulsa una nueva edición de ‘Verano Flamenco en El Morato’ con actuaciones durante julio y agosto

El ciclo reunirá cada jueves y viernes a artistas consolidados, jóvenes promesas y academias de baile en la sede de la Peña El Morato

El Ayuntamiento de Almería y la Peña El Morato celebrarán durante los meses de julio y agosto una nueva edición de ‘Verano Flamenco en El Morato’, un ciclo que volverá a convertir las noches estivales en un punto de encuentro con el cante, el baile y la guitarra flamenca. La programación se desarrollará todos los jueves y viernes, a partir de las 22.00 horas, en la sede de la peña, situada en la calle Morato.

El concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, ha presentado esta mañana la programación junto a la presidenta de la Peña El Morato, Lola de Quero, y al cantaor Antonio García ‘El Niño de las Cuevas’, destacando la consolidación de esta iniciativa dentro de la oferta cultural y turística de la ciudad.

“Verano Flamenco en El Morato es ya una cita imprescindible del verano almeriense. Un ciclo que nos permite disfrutar del mejor flamenco al tiempo que ponemos en valor una de las manifestaciones culturales más importantes de nuestra tierra”, ha señalado el edil.

Durante los dos meses de programación pasarán por el escenario artistas consagrados, jóvenes promesas, grupos flamencos y academias de baile que mantienen viva una tradición reconocida internacionalmente y transmitida de generación en generación. La programación ofrecerá una amplia variedad de estilos y propuestas, consolidando este espacio como uno de los referentes flamencos de la ciudad durante el verano.

Las escuelas y academias de baile volverán a tener un papel protagonista en esta edición. Entre ellas participarán la Escuela de Flamenco Arte Danza, la Academia Raquel Sierra, la Escuela de Baile Flamenco Inés de Inés, Las Flores de mi Patio y otros colectivos que desarrollan una destacada labor de formación y difusión de este arte.

Para Pérez de la Blanca, este ciclo contribuye además a reforzar el posicionamiento de Almería como un destino turístico vinculado a la cultura y a las experiencias auténticas. “Cada vez son más las personas que descubren los destinos a través de su patrimonio, sus tradiciones y su identidad cultural, y el flamenco constituye una de nuestras principales señas de identidad”, ha destacado.

El concejal ha subrayado también el compromiso municipal con iniciativas que enriquecen la programación cultural de la ciudad, dinamizan espacios emblemáticos y generan actividad económica y social. “Estoy convencido de que esta nueva edición volverá a ser un éxito tanto por la calidad artística de sus actuaciones como por la respuesta del público”, ha afirmado.

Por su parte, la presidenta de la Peña El Morato, Lola de Quero, ha agradecido el respaldo del Ayuntamiento y, en especial, del Área de Turismo y Promoción de la Ciudad para hacer posible una nueva edición del ciclo estival. Asimismo, ha destacado la implicación de artistas, academias, entidades y profesionales que contribuyen cada año a mantener el elevado nivel artístico de la programación.

De Quero ha querido poner en valor la participación del Grupo El Morato, uno de los emblemas de la peña, junto al resto de artistas y colectivos que forman parte del cartel de esta edición, e invitó tanto a los almerienses como a quienes visitan la ciudad durante el verano a acercarse a la peña y disfrutar de unas veladas en las que el flamenco vuelve a convertirse en protagonista.

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