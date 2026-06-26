El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico que se producirán durante el fin de semana.

GabinetedePrensa junio 26, 2026 0
TRÁFICO DE ENTRADA Y SALIDA POR VÍA PARQUE CRUCE CALLE GENERAL TAMAYO CON PASEO DE ALMERÍA

SÁBADO 27 DE JUNIO

MARCHA DESFILE DÍA INTERNACIONAL DEL ORGULLO LGTBI

HORARIO: De 17.30 a 20.30 horas.

ITINERARIO: Salida a las 19,30 horas desde Obispo Orberá a la altura del Teatro Apolo, girando hacia Avda. Federico García Lorca sentido descendente y continuando hacia Plaza Circular, Reina Regente girando a la izquierda por N-340. Al llegar a la altura de las Almadrabillas la marcha accederá hacia Parque de las Almadrabillas junto a la Ballena, donde finalizará el recorrido.

Desde las 17,30 horas se procederá a la agrupación de carrozas ocupando Obispo Orberá hasta calle San Leonardo hasta su salida a las 19,30 horas.

DOMINGO 28 DE JUNIO

MANIFESTACIÓN LGTBIQ

HORARIO: De 19.00 a 20.30 horas.

ITINERARIO: Inicio en Plaza de las Velas (Calle Belén) subida por Avenida Federico García Lorca sentido descendente de los vehículos (desde número 1 hasta 115) y llegada final a Anfiteatro de la Rambla 1-115. Con corte de tráfico (se realizarán de forma itinerante por Policía Local conforme avance la manifestación en su recorrido)

PROCESIÓN FIESTAS BARRIADA 500 VIVIENDAS

HORARIO: De 20.30 a 22.30 horas.

ITINERARIO: Plaza Padre Serafín, Avenida de Madrid, calle de las Alpujarras (parte alta), Avda del Mediterráneo (se cruza por la rotonda), calle Lentisco, calle Nogal, Plaza Albardín, calle Nogal, Plaza Coscoja, calle Nogal, Plaza Gayuba, calle José María Artero, cruce hacia Avenida del Mediterráneo, vía servicio sentido descendente, calle Jacinto Benavente, Avenida de Madrid y regreso al templo en Plaza Padre Serafín.

LUNES 29 DE JUNIO

MANIFESTACIÓN FFC

HORARIO: De 13.30 a 14.30 horas.

ITINERARIO: Inicio Plaza 3 de abril, calle Hermanos Pinzón, calle Gregorio Marañón, calle Obispo Orberá, calle Las Tiendas acabando en Plaza Vieja. Con corte de tráfico (se realizarán de forma itinerante por Policía Local conforme avance la manifestación en su recorrido)

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