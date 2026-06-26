La 10ª Carrera Nocturna Contra el Cáncer volverá a llenar de deporte y solidaridad el casco histórico de Almería el 4 de julio

La prueba partirá a las 21.30 horas desde la Plaza de la Catedral, con un recorrido de 5 kms. y destinará su recaudación a la investigación contra el cáncer

Almería volverá a correr por una causa solidaria el próximo 4 de julio con la celebración de la 10ª Carrera Nocturna Contra el Cáncer Ciudad de Almería, una cita ya consolidada en el calendario deportivo y social de la capital que aúna actividad física, convivencia y compromiso en la lucha contra la enfermedad. La prueba, organizada por la Asociación Cultural y Deportiva Contra el Cáncer Ciudad de Almería con la colaboración del Ayuntamiento, arrancará a las 21.30 horas y tendrá como escenario el casco histórico de la ciudad.

La presentación oficial de esta décima edición ha contado con la participación del concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Casimiro, acompañado por el presidente de la asociación organizadora, Jesús Díaz, quienes han puesto en valor el crecimiento de una carrera que se ha convertido en una de las más singulares del calendario almeriense.

No en vano, la Carrera Nocturna Contra el Cáncer es la única prueba que permite recorrer el casco histórico de Almería al caer la noche, una experiencia que combina el atractivo deportivo con el valor patrimonial de un trazado que discurre por algunos de los enclaves más emblemáticos del centro de la ciudad. La salida y la meta estarán ubicadas en la Plaza de la Catedral, desde donde los participantes afrontarán un recorrido de cinco kilómetros. Además, se trata de una prueba homologada por la Federación Andaluza de Atletismo.

Durante la presentación, Antonio Casimiro ha destacado la esencia de una cita que ha sabido crecer sin perder su razón de ser. “La unión entre deporte y solidaridad define perfectamente esta carrera. A través del deporte promovemos hábitos de vida saludables, fomentamos la convivencia y, al mismo tiempo, contribuimos a una causa tan importante como la lucha contra el cáncer”, ha afirmado el concejal”. Además, ha recordado que “el Ayuntamiento colabora desde el plano deportivo en varias iniciativas sobre esta temática, como el programa de investigación sobre deporte y cáncer de mama con la Universidad de Almería, así como la carrera ‘Almería, en marcha contra el cáncer’ de la Asociación Española Contra el Cáncer de Almería”.

El presidente de la Asociación Cultural y Deportiva Contra el Cáncer Ciudad de Almería, Jesús Díaz, ha afirmado que “cumplir diez ediciones es la mejor prueba de que Almería responde cuando el deporte se pone al servicio de una causa solidaria. En esta edición colaboraremos con pediatría oncológica del Hospital Materno-Infantil del Hospital Universitario Torrecárdenas, con la compra de material para las grandes estancias que suelen pasar los niños y niñas con cáncer”, señaló el presidente de la Asociación Cultural y Deportiva Contra el Cáncer Ciudad de Almería.

La organización confía en superar la participación del pasado año, cuando se alcanzaron los 800 inscritos, con el objetivo de acercarse e incluso rebasar la cifra de 1.000 corredores procedentes no solo de Almería, sino también de otros puntos de la provincia atraídos por una prueba que reúne en una sola noche deporte, patrimonio, convivencia y solidaridad.

Las inscripciones continúan abiertas al precio de 10 euros, cantidad que irá destinada a la investigación frente al cáncer. Los interesados pueden formalizar su participación a través de https://www.cruzandolameta.es/

La 10ª Carrera Nocturna Contra el Cáncer volverá a ser, un año más, mucho más que una competición popular. Será una noche para correr, para animar, para compartir y para recordar que cada paso cuenta cuando se trata de avanzar juntos hacia una misma meta. Porque el próximo 4 de julio, en las calles del corazón de Almería, la verdadera victoria volverá a medirse en solidaridad.

Relacionado