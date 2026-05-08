AGAMA Andalucía pide a los partidos políticos que la agricultura sea una prioridad en la próxima legislatura

El sector primario genera en Andalucía alrededor del 6,5% del PIB

En el debate a cuatro celebrado el 4 de mayo no se habló apenas de agricultura y ganadería

AGAMA Andalucía, organización perteneciente a Unión de Uniones a nivel estatal, ante la proximidad de las elecciones en la comunidad el próximo sábado 16 de mayo, insiste a los partidos concurrentes que miren al campo con la luz que merece y que el futuro gobierno apueste por él.

AGAMA Andalucía critica que en el único debate a cinco que se ha realizado hace tres días, – el próximo está programado para el 11 de mayo – donde Partido Popular, PSOE, Vox y Adelante Andalucía tuvieron la oportunidad de presentar sus propuestas, ninguno haya profundizado en el tema de la agricultura y ganadería cuando es una actividad clave en la región.

La organización agraria recuerda que el sector primario genera en Andalucía alrededor del 6,5% del PIB, una cifra muy por encima de la media española (2%) y emplea a casi 240.000 personas, concentrando el 30% de todo el empleo agrario de España. En este sentido, muestra su preocupación ante la práctica nula atención presentada en el debate electoral.

“El campo andaluz no está pasando por su mejor momento. Entre el contexto geopolítico, el climatológico y la falta de soluciones por ausencia de voluntad política están provocando que muchos decidan abandonar la actividad, por no hablar del envejecimiento y falta de relevo generacional”, comentan desde la organización.

Las ayudas por las borrascas, en compás de espera

AGAMA Andalucía, además, lamenta que las ayudas anunciadas llevan unos procedimientos demasiado largos que deben agilizarse cuanto antes y pide a la Junta y Ministerio que se meta presión y cuanto antes puedan los agricultores y ganaderos disponer de las ayudas prometidas.

Asimismo, como ya señalara con anterioridad, se muestra muy crítica con el hecho de que hayan tenido que valorar los daños personalmente los agricultores y el escaso tiempo para tramitarlas.

“Como siempre, a los productores se les da un margen de tiempo para presentarlas muy corto, pero la administración se escuda en todos los mecanismos que pueda para publicar la resolución y cobro en un tempo muy largo”, añaden desde la organización.