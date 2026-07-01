El ‘I Open Inclusivo Carlos Tejada’ de Almería pondrá el broche al circuito provincial ‘Travesías a nado’

El concejal de Ciudad Activa, Antonio Casimiro, participa en la presentación de la competición, organizada por Diputación, que contará con una prueba en la ciudad el 22 de agosto

La VI Travesía de Aguas Abiertas Ciudad de Almería ‘Carlos Tejada’, que por primer año es ‘Open Nacional de Travesía Inclusiva’ pondrá el broche al circuito ‘Travesías a Nado Diputación de Almería 2026’, una iniciativa que refuerza el protagonismo del deporte en entornos naturales y la promoción del ‘turismo azul’ en el litoral almeriense. El circuito, impulsado por el Área de Deportes, Vida Saludable y Juventud de Diputación, en colaboración con los ayuntamientos sede, entre ellos Almería, y la empresa organizadora Ebone, se enmarca en el Programa Cohesiona, concretamente en el proyecto Deporte Inclusivo e Igualitario.

Este circuito lo han presentado la diputada de Deportes, Vida Saludable y Juventud, María Luisa Cruz, y uno de los responsables de la empresa organizadora, Ebone. Han estado acompañados por el concejal de Balanegra, Antonio Vargas, la concejal de Cuevas del Almanzora, Miriam Quintana y el concejal del Ayuntamiento de Almería, Antonio Díaz Casimiro.

El circuito contará con cuatro citas durante los meses de julio y agosto en enclaves estratégicos de la provincia: Balanegra, el próximo sábado 4 de julio en la Playa de Balanegra; Cuevas del Almanzora, el 25 de julio en el Canal de Remo; Garrucha, el 8 de agosto en el Puerto; y Almería, el 22 de agosto en la Playa de El Palmeral.

La diputada de Deportes, Vida Saludable y Juventud ha destacado que esta iniciativa “promueve una modalidad deportiva en nuestro entorno costero con el objetivo de dinamizar los diferentes municipios”. En este sentido, ha subrayado que “con este circuito queremos fomentar un estilo de vida saludable, impulsar la economía local durante la época estival y proyectar la riqueza natural que tiene la costa de Almería”.

Asimismo, María Luisa Cruz ha agradecido la implicación de las sedes que forman parte del calendario: “Contamos con cuatro escenarios singulares como Balanegra, donde comenzaremos el próximo sábado; Cuevas del Almanzora, en un enclave único como el Canal de Remo; Garrucha y Almería. Gracias a todos los ayuntamientos por sumarse a una propuesta que une deporte, inclusión y promoción de provincia”.

El concejal Antonio Casimiro ha destacado que “Almería tiene un amplio litoral, que debemos potenciar a través del deporte azul. En nuestro caso organizamos una prueba, que lleva el nombre del gran Carlos Tejada, de carácter inclusivo, con grandes atractivos para los nadadores”.

El circuito se ha diseñado con un formato abierto e inclusivo, con distancias adaptadas a las diferentes categorías. Así, se contempla una prueba de 500 metros para las categorías de promoción e infantil, y una distancia principal de 1.500 metros para el resto de participantes, desde categorías junior hasta senior, máster, adaptada y local.

Desde la empresa organizadora, Elliot Muñoz ha explicado que “el formato de la competición consta de dos modalidades: una de 500 metros para las categorías de promoción infantil y otra de 1.500 metros para el resto de categorías”. Además, ha remarcado que “es un formato de inclusión en el que pueden participar personas con y sin discapacidad, desde los más jóvenes hasta los más mayores, cada uno a su estilo, a su ritmo y dentro de su categoría”.

Las pruebas contarán con un dispositivo de prevención y seguridad compuesto por embarcaciones de apoyo y socorristas. Los nadadores deberán portar obligatoriamente el gorro oficial, el chip de cronometraje y el número identificativo visible, mientras que el uso del neopreno será opcional salvo que la organización lo determine por motivos de seguridad.

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