Una buena comunicación entre clubes, entrenadores y familias es básica para detectar y combatir el ‘bullying’ en el deporte

LALIGA y el Área de Ciudad Activa del Ayuntamiento de Almería celebraron en la tarde de ayer un taller de sensibilización para crear espacios deportivos seguros y respetuosos

Comprometidos con la creación de espacios deportivos seguros y respetuosos, LALIGA, en el marco de la Red de Ciudades LALIGA, y en colaboración con el Área de Ciudad Activa del Ayuntamiento de Almería, ha celebrado en la tarde de ayer, jueves, en el Espacio Alma, la jornada formativa ‘Detectar, prevenir y actuar: respuestas ante el ‘bullying’ en el deporte’.

La principal conclusión es la necesidad de crear una red entre los clubes, entrenadores y las familias, donde fluya la comunicación, que sirva como herramienta de sensibilización para la prevención, a la vez que permita detectar y combatir los posibles casos de ‘bullying’.

El taller ha congregado a numeroso público, principalmente clubes deportivos, entrenadores, responsables de entidades y profesorado, así como técnicos municipales, que durante dos horas han participado de manera activa y han resuelto las dudas sobre una de las problemáticas que más preocupa actualmente en el ámbito educativo y deportivo: el acoso entre iguales.

Antonio Casimiro, concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, afirma que “desde el Ayuntamiento estamos comprometido con la buena convivencia en el deporte almeriense. Así ha surgido desde el inicio de la temporada el proyecto ‘Respetándonos’ en el fútbol municipal, que fomenta las buenas conductas dentro y fuera de la cancha, y en esta línea se enmarca este taller liderado por LALIGA, dentro de la Red de Ciudades LALIGA, donde Almería es muy activa”.

Por parte de la LIGA, Susana Sánchez ha explicado que “durante la jornada, especialistas y responsables del programa hemos compartido las herramientas, recursos y estrategias para conseguir identificar conductas de ‘bullying’, prevenir situaciones de riesgo y actuar de forma adecuada cuando se produzcan estos casos de acoso”.

En el taller se han puesto sobre la mesa las principales señales de alerta que presentan las víctimas, como son el rechazo a entrenar, rechazo a estar en determinadas dependencias, cambios bruscos del humor, somatizaciones frecuentes (dolor de cabeza, estómago, etc.), pérdida de confianza en sus capacidades, asilamiento del grupo, pérdida del peso, salir llorando de las instalaciones deportivas, agresividad, bajada del rendimiento académico y deportivo, aislamiento en los entrenamientos, risas y bromas de compañeros cuando realiza los ejercicios, renunciar a cambiarse en el vestuario, o burlas sobre el rendimiento y roles en el equipo”.

En el caso de los agresores, suelen comportarse con actitudes dominantes o intimidatorias, presentan ka necesidad constante de controlar, insensible respecto al bienestar de los demás, burlas, insultos y humillaciones, incumplimiento de normas, búsqueda de la aprobación mediante la humillación a los compañeros, y la justificación de comportamientos violentos.

Ante este panorama los progenitores deben estar atentos si detectan síntomas como los cambios antes y después de entrenar, si el menor evita ir, llega callado o irritable, si deja de hablar del equipo o si ven alteraciones del estado emocional sin una causa aparente. Si aprecian estas situaciones, la mejor forma de actuar es escuchar sin minimizar, tomar nota con fecha y detalles, contactar con el entrenador o club para compartir las inquietudes, y acompañar emocionalmente sin presionar al menor.

E igual de importante, las pautas que nunca deben llevarse a cabo es confrontarlo directamente con el agresor o sus familiares, restar importancia para no dramatizar, animar a la víctima a que se defienda sola, publicar en redes sociales sin informar al club, o retirar al menor de la actividad como principal medida.

Este taller se enmarca en la Red de Ciudades, un proyecto en el que LALIGA, junto con sus clubes y otros socios estratégicos, unen su capacidad de influencia y movilización contra el odio en cualquiera de sus formas. Esta acción forma parte del compromiso de LALIGA y del Ayuntamiento de Almería con la promoción de valores como el respeto, la igualdad, la empatía y el juego limpio, fundamentales para garantizar una práctica deportiva saludable y libre de violencia.

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