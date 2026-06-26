La Guardia Civil recuerda las directrices a seguir para la adquisición de artefactos de pirotecnia

A raíz de las inspecciones realizadas a los fuegos artificiales disparados durante la noche de San Juan el Almería se ofrece una serie de directrices y consejos

Recuerda que la adquisición de artificios pirotécnicos debe hacerse en los puntos de venta autorizados y que la venta ambulante de los mismos está prohibida

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería, ha llevado a cabo la inspección de los fuegos artificiales disparados en Almería en la noche de San juan y recuerda las directrices a seguir para su adquisición, así como una serie de consejos para disfrutar de los mismos con seguridad.

La Intervención de Armas y Explosivos de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería ha realizado la inspección de los fuegos artificiales que se dispararon durante la noche de San Juan (23 a 24 de junio) en Almería.

Ante el incremento del uso de artificios pirotécnicos por particulares en estas fechas, la Guardia Civil recuerda que la adquisición de los mismos debe de realizarse solamente en los puntos de venta autorizados, y que su venta ambulante está prohibida.

El vigente Reglamento de artículos pirotécnicos recoge, entre otras, las siguientes categorías y edades de uso de los mismos:

F1, o artículos de pirotecnia de muy baja peligrosidad y nivel de ruido insignificante destinados a ser utilizados en zonas delimitadas, para uso por mayores de 12 años.

F2, o artículos de pirotecnia de baja peligrosidad y bajo nivel de ruido destinados a ser utilizados en zonas delimitadas, para su uso por mayores de 16 años.

F3, o artículos de pirotecnia de peligrosidad media destinados a ser utilizados al aire libre en zonas de gran superficie y cuyo nivel de ruido no sea perjudicial para la salud humana, para su uso por mayores de 18 años.

Consejos para disfrutar con seguridad

Lea las instrucciones del fabricante antes de su uso.

No guarde artículos pirotécnicos entre las ropas ni en los bolsillos, ni cerca de fuentes de calor.

No manipule sus componentes, ni extraiga su contenido.

Nunca los encienda al lado o cerca de otros artificios pirotécnicos.

Al utilizarlos en la vía pública no olvide que la calle es de todos y debe hacerlo en los lugares autorizados, conforme a las ordenanzas municipales.

Tenga en cuenta que algunas personas, así como también determinados animales de compañía son sensibles a ruidos fuertes y detonaciones.

Compre los artículos sólo a comerciantes y profesionales autorizados para ello.

Utilícelos en lugares donde no exista riesgo de incendio.

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