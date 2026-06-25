Alhabia celebra sus Fiestas Patronales del Voto en honor a la Virgen de la Visitación en su Año de Gracia

Macarena González

La programación de actividades incluye el nombramiento de la patrona como Alcaldesa Honorífica de la villa durante la misa del día 2 de julio

El municipio de Alhabia celebra del 26 de junio al 2 de julio las Fiestas del Voto en honor a su Patrona, la Santísima Virgen de la Visitación, que está celebrando su Año de Gracia con el que se conmemora el 350 aniversario del voto del pueblo a su patrona.

El alcalde de Alhabia, Luis Manuel Martínez Amate, ha destacado que “las Fiestas del Voto son uno de los momentos más importantes que tenemos en nuestro municipio y este año son todavía más especiales para nuestros vecinos y visitantes, por lo que hemos preparado un programa de actividades pensado para que sean unos días inolvidables”.

Las fiestas arrancan el viernes 26 de junio con el repique de campanas y disparo de cohetes, a las 12:00 horas. Esa tarde, tendrá lugar el desfile de carrozas, a las 20:00 horas, y ya con la madrugada será el turno del saluda del alcalde, la coronación de reinas, damas y míster, la lectura del pregón a cargo de Julia Ayala Ruiz, y la gran verbena.

El sábado 27 de junio comenzará con las feria del mediodía a las 13:00 horas, y por la noche, se podrá volver a disfrutar de la gran verbena a partir de las 00:00 horas con la actuación de un DJ.

El domingo 28 de junio amanecerá con la diana de cabezudos desde las 7:00 horas y la posterior Feria del Mediodía. A las 19:00 horas tendrá lugar la tradicional carrera de cintas en moto, y por la noche se podrá disfrutar de la verbena.

Para el lunes 29 de junio quedarán la cucaña y los juegos infantiles a partir de las 11:00 horas en la Plaza de la Constitución y posteriormente continuará con la Feria del Mediodía. A las 19:30 horas se recogerá a las reinas, damas y míster para asistir a la misa en honor a San Pedro que se oficiará a las 20:00 horas para dar paso a la procesión de la imagen junto al Sagrado Corazón de Jesús por las calles del municipio, y posterior verbena.

La mañana del martes 30 de junio arrancará a las 11:00 horas con la carrera de cintas en bicicleta y la posterior feria del mediodía. La tarde será para la degustación de comidas típicas, a las 21:00 horas, en la Plaza de la Constitución, seguida de la verbena.

El miércoles 1 de julio,víspera del día del Voto, arrancará con un nuevo repique de campanas y disparo de cohetes, y volverá la feria al mediodía. Por la noche, la ofrenda floral tendrá lugar a las 21:00 horas, antes del castillo de fuegos artificiales que será en el Parque del paseo a las 0:00 horas, y de la verbena.

Las Fiestas de Alhabia se cerrarán el jueves 2 de julio, día grande del municipio, con la misa del alba y la posterior Santa Misa del Voto a las 12:00 horas, durante la que se llevará a cabo la imposición de medallas y se procederá al nombramiento de Alcaldesa Honorífica de la villa a Nuestra Señora de la Visitación. Posteriormente, habrá feria de mediodía, y a las 20:30 horas se procederá a la recogida de las reinas, damas y mister. Por la noche, a las 21:00 horas se iniciará la procesión votiva de alabanzas por las calles del municipio poniendo fin al ‘Año de Gracia’. El cierre lo pondrá la verbena y la traca de fin de fiestas a las 2:00 de la madrugada.

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