Almería acoge el IV Congreso Nacional sobre Falsedad Documental y Tráfico Ilícito de Vehículos

La alcaldesa, María del Mar Vázquez, inaugura un encuentro que reúne, hoy y mañana en la capital, a especialistas de toda España en la lucha contra una de las formas de criminalidad más complejas y especializadas

La jornada se ha iniciado con un emotivo minuto de silencio en recuerdo de los cinco agentes de la Policía Foral de Navarra fallecidos ayer en accidente de tráfico en Guipúzcoa



La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha presidido esta mañana la inauguración del IV Congreso Nacional de Unidades Especializadas en la Lucha contra la Falsedad Documental y el Tráfico Ilícito de Vehículos, una cita de referencia en el ámbito de la seguridad pública que reúne durante dos jornadas, en el Auditorio Municipal Maestro Padilla, a profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de toda España, expertos en investigación policial y representantes de entidades vinculadas al sector.

La regidora, acompañada en este acto de la concejala de Tráfico, Seguridad y Emergencia, María del Mar García Lorca; ha presidido esta inauguración junto al superintendente jefe de la Policía Local de Almería, Gregorio Zambudio; el presidente de la Asociación ADOFOR, entidad organizadora del encuentro, Jesús Cabrerizo; el comisario jefe de la Policía Nacional en Almería, Antonio Delgado, y de la sección fiscal y fronteras de la Guardia Civil, María Sánchez.

Previo a la inauguración del congreso la alcaldesa ha querido recordar, guardando un minuto de silencio, a los cinco agentes de la Policía Foral de Navarra fallecidos ayer, en accidente de tráfico, en Guipúzcoa, quienes participaron hace tan solo unas semanas, junto a los que miembros de la Policía Local de Almería, en unas jornadas formativas.

Durante su intervención, María del Mar Vázquez ha dado la bienvenida a los asistentes – más de trescientos profesionales de distintos cuerpos y fuerzas de seguridad inscritos – y ha destacado la importancia de que Almería sea sede de un congreso de ámbito nacional centrado en la prevención y persecución de delitos cada vez más sofisticados y con una marcada dimensión internacional.



La alcaldesa ha subrayado la posición “estratégica” de Almería como puerta de conexión entre Europa y el norte de África, una circunstancia que convierte a la ciudad en un punto clave para la cooperación policial y la lucha contra las redes criminales dedicadas al tráfico ilícito de vehículos y la falsificación documental.



Asimismo, ha puesto en valor la necesidad de “reforzar la formación especializada, la innovación y el intercambio de conocimientos” entre profesionales para hacer frente a una delincuencia que evoluciona constantemente y que se apoya cada vez más en el uso de nuevas tecnologías y estructuras organizadas de carácter transnacional.

“Estamos hablando de delitos cada vez más complejos y sofisticados que exige una respuesta igualmente especializada, coordinada y permanente”, ha subrayado la regidora, cifrando en más de 33.000 las sustracciones de vehículos que en España se produjeron en 2025, “una media de 90 vehículos robados al día. Son datos que nos obligan a redoblar esfuerzos”, ha recalcado.

Compartir experiencias



En este sentido, ha destacado que encuentros como este “permiten compartir experiencias, perfeccionar métodos de investigación y fortalecer la coordinación entre administraciones y cuerpos policiales, elementos esenciales para mejorar la eficacia en la prevención y persecución de estos delitos”.



María del Mar Vázquez también ha tenido palabras de reconocimiento para la Policía Local de Almería, resaltando su profesionalidad, capacidad de adaptación y firme apuesta por la formación continua. Un compromiso que, según ha señalado, contribuye a consolidar la excelencia del servicio público y a reforzar la seguridad de la ciudadanía.



La alcaldesa ha agradecido igualmente el trabajo desarrollado por ADOFOR, la Jefatura de la Policía Local y todas las instituciones y profesionales implicados en la organización de este congreso, que sitúa a Almería como punto de encuentro para el análisis, la cooperación y la innovación en materia de seguridad.

En esta línea su presidente, Jesús Cabrerizo, ha agradecido la acogida de la ciudad de Almería para la celebración de este congreso, una cita que reúne a profesionales de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de toda España y algunos efectivos trasladados desde otros puntos del mundo, como Francia, Austria o Argentina, entre otros.

El presidente de ADOFOR ha señalado la elección de Almería como sede del congreso nacional de formación policial “por su posición estratégica en la Operación Paso del Estrecho y su relevancia en el ámbito de la seguridad y el control documental. El encuentro reúne durante dos jornadas a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de toda España para abordar materias como la falsedad documental y el tráfico ilícito de vehículos”.

Cabrerizo ha subrayado también la participación, en esta cita, de algunos de los principales especialistas “nacionales e internacionales en estas materias, así como la presencia de expertos procedentes de Francia, Austria y de empresas especializadas en documentoscopia e investigación forense, convirtiendo el congreso en un espacio de referencia para el intercambio de conocimientos y experiencias profesionales”.

Sobre el congreso



El IV Congreso Nacional de Unidades Especializadas en la Lucha contra la Falsedad Documental y el Tráfico Ilícito de Vehículos se celebra los días 4 y 5 de junio con un amplio programa de ponencias, mesas técnicas y actividades formativas dirigidas a profundizar en el conocimiento de las nuevas modalidades delictivas, las técnicas de investigación y los mecanismos de cooperación policial necesarios para combatir eficazmente estas amenazas.

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