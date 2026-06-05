La Junta respalda con más de un millón de euros la ampliación de la empresa Mecánica 4HY

Guillermo Casquet y Ana Trigueros visitan las instalaciones de la compañía en el PITA y destacan el apoyo de la Junta al desarrollo industrial de la provincia

El delegado territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía en Almería, Guillermo Casquet, y la concejala de Empleo, Comercio e Impulso al talento, Ana Trigueros, han visitado las instalaciones de la empresa Mecánica 4HY, ubicadas en el Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA), donde han conocido de primera mano el proyecto de ampliación que está desarrollando esta compañía especializada en la fabricación de moldes y la inyección de plásticos.

Durante la visita, Guillermo Casquet ha destacado la apuesta de la Junta de Andalucía por fortalecer el tejido industrial almeriense mediante el apoyo a proyectos que contribuyen al crecimiento empresarial, la mejora de la competitividad y la generación de empleo de calidad.

Por su parte, Ana Trigueros ha indicado que “apoyar a la industria almeriense es apostar por el empleo, la innovación y el futuro de nuestra tierra”. La edil ha añadido que “nuestro compromiso es claro: impulsar la industria y el tejido empresarial para que siga siendo motor de desarrollo, oportunidades y bienestar”.

El proyecto impulsado por Mecánica 4HY contempla la ampliación de la capacidad productiva de la empresa mediante la construcción de una nave contigua a las instalaciones actuales y la adquisición de nueva maquinaria. Esta actuación permitirá a la compañía incrementar tanto su capacidad de almacenaje como su capacidad de producción, dando respuesta al crecimiento experimentado por la empresa y a las necesidades derivadas de su expansión.

La iniciativa se enmarca en la línea de ayudas para «Proyectos e incentivos para el desarrollo industrial», dentro del programa destinado a proyectos de crecimiento y mejora de la competitividad empresarial.

La empresa ha presentado una inversión total de 2.053.000 euros, de los que 1.762.084,66 euros han sido considerados subvencionables. La Junta de Andalucía ha aprobado una subvención de 1.022.009,10 euros, lo que supone el 58% de la inversión subvencionable.

Guillermo Casquet ha subrayado que “este proyecto es un ejemplo del dinamismo industrial que existe en la provincia de Almería y de cómo las empresas almerienses continúan apostando por la innovación, la modernización de sus instalaciones y el aumento de su capacidad productiva para seguir siendo más competitivas”.

Asimismo, ha señalado que el Gobierno andaluz mantiene una firme apuesta por el desarrollo industrial como motor de crecimiento económico, generación de empleo y fijación de actividad empresarial en el territorio, facilitando que las empresas dispongan de las herramientas necesarias para acometer inversiones estratégicas que refuercen su posición en el mercado.

Mecánica 4HY desarrolla su actividad en un sector de alto valor añadido, contribuyendo al fortalecimiento del ecosistema empresarial e industrial de Almería y consolidando al PITA como un espacio de referencia para la innovación y el crecimiento empresarial en Andalucía.

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