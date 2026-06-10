El BAHIA DE ALMERIA CN, OBTIENE BUENOS RESULTADOS EN EL ANDALUZ MÁSTER DE LINARES

José Carlos Tejada y Adrían Garcia

Logra la novena posición en la clasificación general de cincuenta y un clubes participantes en el campeonato.

Los dias 5, 6 y 7 de Junio se ha celebrado en las instalaciones deportivas La Garza de Linares (Jaen) el XXII Campeonato de Andalucia Open Master de Natación, en el que se han dado cita 437 nadadores (173 mujeres y 264 hombres) de 51 Clubs, andaluces y del resto de España por la naturaleza “Open” del Campeonato.

El Club almeriense Bahia de Almería NC participó con 21 nadadores (13 hombres y 8 mujeres) y aunque no pudo revalidar sus podiun de temporadas anteriores consiguió un destacado 9 puesto muy cerquita de los grandes clubs andaluces.

Fue una competición complicada pues el equipo almeriense se presentaba en Linares con bajas importantes de ultima hora que hacían peligrar, como así sucedió, la batalla por el pódiun. No obstante la ilusión y las ganas no faltarón y se nado con gran actitud y por supuesto con la aptitud demostrada por todos los integrantes del Equipo.

Hubo una buena puesta en escena del trabajo realizado a lo largo de todo el año en los entrenamientos, asistidos por Simon Bleda, y consecuencia de ello fueron las marcas conseguidas por los nadadores destacando los tres récord de Andalucia y el récord de España batidos por Trini Marcos en 50, 100 y 200 braza en la categoria +45.

Y aunque la impresionante instalación del complejo La Garza disponía de grandes sombras producidas por una buena masa arborea, fueron jornadas en que el calor apretó bastante y esta circunstancia en una instalación al aire libre exige mucha pasión por la Natación y mucho compromiso con el Club para rendir al máximo. Pero se dio la cara y aunque la climatología y los rivales fueron duros, se consiguió el objetivo al que se podía optar marcado por la Directiva del Club

Como destacados se puede considerar a todos los integrantes del equipo pues el rendimiento de todos fue ejemplar pero hay que hacer especial mención de Trini Marcos por sus records. Que volverá intentar batir el próximo mes de Julio en Logroño en el Campeonato de España.

Una vez finalizado el Cto, los integrantes del Club vuelven a la piscina para continuar su preparación de cara a los distintos eventos a celebrar en verano por las playas almerienses y los pantanos de Granada y Cordoba a los que irán un buen numero de nadadores almerienses.

Por otra parte cabe destacar la organización de dicho campeonato por parte de la Federación Andaluza de Natación y el Ayuntamiento de Linares que ha hecho posible la realización de este evento tan importante en unas magnificas instalaciones (La Garza) pertenecientes a la Junta de Andalucía en las que se pueden albergar este tipo de competiciones, y que nos debería hacer reflexionar por que Almería no esta a la altura de estos municipios andaluces que albergan estas instalaciones y que las aportan para eventos deportivos.

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