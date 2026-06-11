Últimas plazas para el VIII Campus de Verano del CB La Mojonera

GabinetedePrensa junio 11, 2026 0
campus de verano del CB La Mojonera 2026
  • El plazo de inscripción sigue abierto y las plazas, que son limitadas por riguroso orden de llegada, se están agotando rápidamente.
  • La actividad se desarrollará durante todo el mes de julio en el pabellón municipal y está dirigida a niños y niñas de entre 4 y 14 años.

El Club Baloncesto La Mojonera mantiene abierto el plazo de inscripción para su VIII Campus de Verano. Tras el éxito de las ediciones anteriores, el ritmo de reservas avanza a gran velocidad para una de las citas deportivas y formativas más esperadas de la temporada estival en el municipio.

El campus se celebrará durante todo el mes de julio en el Pabellón Municipal de La Mojonera. Está diseñado para participantes con edades comprendidas entre los 4 y los 14 años. Al ser las plazas limitadas, la organización recuerda que la asignación se realizará por riguroso orden de inscripción.

La escuela de verano se desarrollará en horario de mañana, de lunes a viernes de 8:45 a 14:00 horas. El programa está pensado para ser totalmente inclusivo: está abierto a cualquier niño o niña, independientemente de su experiencia previa. Las sesiones diarias incluirán entrenamientos de los distintos fundamentos del baloncesto, siempre adaptados al nivel de cada participante, además de competiciones.

Para asegurar un verano activo y divertido, el baloncesto se complementará con talleres y actividades lúdicas muy atractivas, tales como:

  • Visitas a la piscina.
  • Fiestas del agua y juegos de agua.
  • Manualidades, gincanas y talleres.

Como incentivo especial, todos los participantes que se inscriban para el mes completo recibirán de regalo una camiseta exclusiva del Club Baloncesto La Mojonera.

Los entrenamientos y actividades estarán dirigidos por un equipo de entrenadores altamente cualificados que cuentan con una amplia formación tanto en el ámbito del baloncesto como en el pedagógico. La escuela, que cuenta con la estrecha colaboración del Excmo. Ayuntamiento de La Mojonera, busca no solo el perfeccionamiento de las habilidades técnicas, sino también fomentar valores esenciales como el compañerismo, la convivencia y la diversión activa durante las vacaciones escolares.

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