Almería pedalea hacia la movilidad activa con el nuevo servicio de alquiler de bicicleta eléctrica compartida

La alcaldesa, María del Mar Vázquez, presenta la experiencia piloto, que en un mes contará con 600 bicicletas, sin coste para el Ayuntamiento, con el apoyo de la UAL y gestionado por Hoppy y Bolt

“Hablar de bicicleta es hablar de sostenibilidad, de salud y de calidad de vida. Pero también es hablar de eficiencia urbana y de sentido común. Las ciudades que apuestan por la bicicleta son ciudades más limpias, más silenciosas y más humanas”. Con estas palabras la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha explicado el espíritu de la experiencia piloto que arranca hoy, un nuevo servicio de alquiler de bicicleta eléctrica compartido, que se inicia con 100 unidades y en un mes contará con 600 bicicletas, ubicadas en 400 puntos de aparcabicis distribuidos en el término municipal, entre ellos la Universidad de Almería, donde, a su vez, se ubicará el taller de mantenimiento.

Vázquez ha explicado que “con este nuevo servicio, Almería se incorpora al estilo urbano de grandes ciudades de España como Barcelona o San Sebastián, en donde gracias a la integración ordenada y segura de la bicicleta en el sistema de movilidad urbana se convierte en una alternativa real para ir al trabajo, a estudiar o a realizar gestiones diarias. En Almería contamos, además, con una ventaja añadida: somos una ciudaddonde la orografía y el clima invitan a usar la bicicleta”.

La alcaldesa ha estado acompañada, entre otros, por el vicerrector de Sostenibilidad, Salud y Vida Saludable, Gabriel Aguilera, y por los directores de Asuntos Públicos de los dos operadores de este servicio: Bolt (Manuel Ortiz) y Hoppy (Jacop Hammerstein). “Es un servicio que no tendrá ningún coste a las arcas municipales y por el que agradezco a ambas compañías, Bolt y Hoppy, el compromiso con la movilidad consciente y sostenible en Almería”.

Cada empresa aporta 300 bicicletas eléctricas, lo que supone un total inicial de 600. Todas ellas son de pedaleo asistido, homologadas conforme a la normativa europea y con asistencia limitada a 25 kilómetros por hora. Es necesario tener 18 años para su uso y la gestión y cobro del alquiler se hace a través de las aplicaciones móviles de ambas operadoras, que compiten en las tarifas.

El proyecto cuenta con la implicación activa de la Universidad de Almería, que ha formalizado un compromiso de colaboración durante los próximos cuatro años, facilitando espacios estratégicos para la operativa del sistema e integrando el servicio en el ámbito universitario. Gabriel Aguilera ha subrayado que este sistema es la solución ideal para el estudiante, ya que permite salvar obstáculos como el viento (levante o poniente) y el esfuerzo físico gracias al motor eléctrico. “La comunidad universitaria está de enhorabuena, ahora podrá desplazarse desde la Intermodal o cualquier punto al Campus a precios muy competitivos”. A mediodía, el concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Casimiro, ha asistido a la presentación del servicio en las instalaciones universitarias.

En cuanto a las dos operadoras, Jacob Hammerstein ha expresado que “estamos muy satisfechos de ser socios de confianza del Ayuntamiento en movilidad activa con un medio que favorece la salud y cohesión territorial”. Manuel Ortiz añade que “hoy es un día de ilusión y orgullo, con un servicio de calidad que da respuesta a las necesidades de movilidad de los almerienses”.

Características del servicio

Este proyecto comenzó con la redacción del Plan de Movilidad No Motorizada, que ha permitido analizar cómo se mueve realmente la ciudad, evaluar la infraestructura ciclista y peatonal, identificar carencias y oportunidades y aprender de las experiencias de otras ciudades españolas y europeas. “El servicio que hoy ponemos en marcha es la consecuencia lógica de ese diagnóstico”, afirma María del Mar Vázquez.

No se trata de bicicletas convencionales adaptadas, sino de modelos diseñados específicamente para uso compartido urbano: cuentan con chasis reforzado, componentes antivandálicos, iluminación permanente, frenos de alto rendimiento, neumáticos antipinchazos y una conducción estable y accesible para cualquier persona.

En cuanto al estacionamiento, el servicio se apoya en la infraestructura municipal ya existente. Almería cuenta con más de 300 aparcamientos para bicicletas, a los que se han añadido cerca de 100 nuevos puntos, señalizados con un rectángulo blanco en la vía pública y el dibujo de una bici, para mejorar la distribución y garantizar cobertura en toda la ciudad. El aparcamiento será obligatorio en puntos habilitados y está controlado tecnológicamente mediante geolocalización, de forma que no finaliza el alquiler si la bicicleta no se estaciona correctamente.

Los aparcabicicletas estarán en nodos estratégicos como la Estación Intermodal, Hospital Universitario Torrecárdenas, Bola Azul, Universidad de Almería, o Centros Comerciales. “De este modo favorecemos la intermodalidad y reduciremos el uso del vehículo privado en los desplazamientos laborales, educativos y sanitarios”, afirma la alcaldesa.

María del Mar Vázquez ha concluido asegurando que “este proyecto es un cambio. Un cambio físico y un cambio mental. Desde hoy invitamos a los almerienses a probar este servicio, a incorporarlo a su día a día y a formar parte de un cambio positivo”.