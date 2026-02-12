Miski Liu Suria

Nos encontramos en un tiempo sagrado, y hay que estar a la altura de las circunstancias.

Relevo en el poder

Cambio de régimen

Causa de la lentitud

Transición de modelo

Crisis de credibilidad

Desguace del viejo orden

Esta ascensión no es suave

Desintegración del sistema

Desmoronamiento estructural

Se está transformando el viejo sistema de banca central. Está entrando en una fase de ruptura estructural el viejo bloque de poder mundial, que sostiene el orden financiero actual. Con la actual fractura geopolítica, Davos pierde capacidad de consenso y no logra imponer su narrativa de forma unánime, lo que se interpreta como el ocaso de un proyecto de mundialización. Eliminar a los bancos centrales es una postura defendida por figuras como Ron Paul en su libro “Eliminar la Fed” (End the Fed).

Después de 2012, se ha destruido la infraestructura negativa del plano sutil, pero el campo terrestre sigue siendo una mezcla densa de ocho mil millones de seres energéticos antagónicos. Este enorme desorden es una de las razones por las que es tan lenta la transformación y la transición.

El sistema de bancos centrales ha sido el pilar del orden basado en la deuda, la inflación controlada y el dólar‑reserva, con independencia formal pero alineado con intereses geopolíticos de las grandes potencias. Este desmontaje se puede leer como una crisis de credibilidad sobre la independencia de los bancos centrales, así como una presión de deuda insostenible, inflación persistente y choques geopolíticos que obligan a redefinir los papeles.

Este desguace se vincula con la idea de un posible reinicio monetario con un cambio de paradigma en cómo se crea dinero, se gestiona la deuda y se distribuye el poder financiero, en el que pierde el monopolio el viejo bloque de bancos centrales frente a nuevos actores como potencias emergentes y sistemas de pago paralelos. Se observa una reconfiguración gradual del sistema, no un colapso programado y visible.

DERRIBOS

El viejo mundo es la estructura actual, según Ariel.- A puerta cerrada, facciones de inteligencia alineadas con elementos de la coalición han desmontado nodos clave del lado oscuro desde 2017. Los derribos coordinados de redes vinculadas a círculos de élite, la confiscación de activos en paraísos fiscales y ha cambiado el impulso la neutralización silenciosa de funcionarios implicados.

Los informantes describen operaciones estratificadas: guerra financiera mediante sistemas cuánticos que congelan cuentas de presupuestos oscuros, intrusiones cibernéticas que exponen archivos clasificados de chantaje y acciones cinéticas contra instalaciones subterráneas. Esto no es heroísmo cinematográfico; es una guerra de desgaste metódica contra una hidra que se alimentó del sufrimiento humano durante siglos.

La tecnología positiva es la vía de escape. El ecosistema de Elon Musk, Neuralink, Optimus Gen-3 y la constelación Starlink, constituyen la columna vertebral de un salto hacia la post escasez. Los robots Optimus evolucionan de ayudantes de fábrica a compañeros capaces de reflejar emociones intuitivamente, gestionando tareas pesadas para que los seres humanos recuperen su soberanía creativa. Starlink cubre el planeta con ancho de banda sin filtrar, poniendo fin a los cárteles de la información y permitiendo la transferencia directa de conocimiento entre pares.

Esta ascensión no es suave. Entidades dedicadas a mantener a la humanidad como fuerzas arcónicas de ganado energético descritas en textos gnósticos como la biblioteca de Nag Hammadi, o analistas exopolíticos como el doctor Michael Salla, detallan alianzas negativas con facciones del lado oscuro que lucharon para mantener la cuarentena 3-D.

COSAS RARAS

¿Por qué prohíben el acceso a internet de Starlink en la Antártida ?https://www.youtube.com/watch?v=7lmT0Ls_vJ4

?https://www.youtube.com/watch?v=7lmT0Ls_vJ4 El plan para salvar al mundo es mucho más grande de lo que puede imaginar o aceptar la mayoría de la gente, según el Jinete de la Tormenta .https://t.me/QTSR2/521

.https://t.me/QTSR2/521 Los pleyadianos llaman a Lucifer (el Sirio , Oppisheklio) el mayor mentiroso de la Tierra porque engañó con éxito a los seres humanos haciéndoles creer que él era Dios.https://x.com/Kabamur_Taygeta/status/2020480318642540659

(el , Oppisheklio) el mayor mentiroso de la Tierra porque engañó con éxito a los seres humanos haciéndoles creer que él era Dios.https://x.com/Kabamur_Taygeta/status/2020480318642540659 Ningún ser humano podría haber logrado instalar los sistemas de control necesarios para gestionar cada aspecto de nuestra vida. Estamos siendo controlados por una máquina. Es hora de que aprendamos a utilizar nuestro poder eléctrico innato.https://rumble.com/embed/v73bmo6/?pub=4

CURIOSO

Los alarmistas del clima se equivocan a menudo, pero nunca dudan.https://www.zerohedge.com/weather/climate-alarmists-are-often-wrong-never-doubt

se equivocan a menudo, pero nunca dudan.https://www.zerohedge.com/weather/climate-alarmists-are-often-wrong-never-doubt Imágenes reales de Venus muestran que algo anda mal en el planeta.https://www.youtube.com/watch?v=-N2PhuRQYM0

muestran que algo anda mal en el planeta.https://www.youtube.com/watch?v=-N2PhuRQYM0 El mayor experto mundial en sumerios revela que «nos equivocamos en todo».https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=264859

revela que «nos equivocamos en todo».https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=264859 Los robots humanoides adquieren cerebros a medida que aumentan el temor sobre su uso.https://www.zerohedge.com/technology/humanoid-robots-get-brains-dual-use-fears-mount

humanoides adquieren cerebros a medida que aumentan el temor sobre su uso.https://www.zerohedge.com/technology/humanoid-robots-get-brains-dual-use-fears-mount Elon Musk utilizó SpaceX para rescatar a xAI.https://finance.yahoo.com/news/elon-musk-used-spacex-rescue-120007132.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly9maW5hbmNlLnlhaG9vLmNvbS8_Z3VjY291bnRlcj0x&guce_referrer_sig=AQAAAFjc0D6gwvG4LzR8G7X4cGkSQmXePVx8b6zc30GIf1Po-tl_9fJ8U1y_FVJXQZ_n4VYSP_c0toSeoe9p6dW9zaqJQnLTkIsVmWSyKer0fuYoMA4JE1IFW4A3mXXdnAl9Ucyy_O4tGsnmyiLz8gUIqMhN_KsiqqTw_D0b0L5rv5Eg

utilizó SpaceX para rescatar a xAI.https://finance.yahoo.com/news/elon-musk-used-spacex-rescue-120007132.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly9maW5hbmNlLnlhaG9vLmNvbS8_Z3VjY291bnRlcj0x&guce_referrer_sig=AQAAAFjc0D6gwvG4LzR8G7X4cGkSQmXePVx8b6zc30GIf1Po-tl_9fJ8U1y_FVJXQZ_n4VYSP_c0toSeoe9p6dW9zaqJQnLTkIsVmWSyKer0fuYoMA4JE1IFW4A3mXXdnAl9Ucyy_O4tGsnmyiLz8gUIqMhN_KsiqqTw_D0b0L5rv5Eg SpaceX prioriza la ciudad lunar sobre el proyecto de Marte , dice Musk .https://finance.yahoo.com/news/musk-says-spacex-prioritise-building-234344484.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly9maW5hbmNlLnlhaG9vLmNvbS8_Z3VjY291bnRlcj0x&guce_referrer_sig=AQAAAFjc0D6gwvG4LzR8G7X4cGkSQmXePVx8b6zc30GIf1Po-tl_9fJ8U1y_FVJXQZ_n4VYSP_c0toSeoe9p6dW9zaqJQnLTkIsVmWSyKer0fuYoMA4JE1IFW4A3mXXdnAl9Ucyy_O4tGsnmyiLz8gUIqMhN_KsiqqTw_D0b0L5rv5Eg

sobre el proyecto de , dice .https://finance.yahoo.com/news/musk-says-spacex-prioritise-building-234344484.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly9maW5hbmNlLnlhaG9vLmNvbS8_Z3VjY291bnRlcj0x&guce_referrer_sig=AQAAAFjc0D6gwvG4LzR8G7X4cGkSQmXePVx8b6zc30GIf1Po-tl_9fJ8U1y_FVJXQZ_n4VYSP_c0toSeoe9p6dW9zaqJQnLTkIsVmWSyKer0fuYoMA4JE1IFW4A3mXXdnAl9Ucyy_O4tGsnmyiLz8gUIqMhN_KsiqqTw_D0b0L5rv5Eg China ha desarrollado la primera arma de microondas compacta de alta potencia contra satélites Starlink en órbita baja.https://x.com/IranObserver0/status/2020113500035539084

ha desarrollado la primera arma de compacta de alta potencia contra satélites Starlink en órbita baja.https://x.com/IranObserver0/status/2020113500035539084 En 2017, los arqueólogos descubrieron un gran sistema de murallas en las montañas de Altái, al sur de Siberia. Esa estructura se conoce como la gran muralla de Siberia.https://x.com/iluminatibot/status/2020384644554973439?ref_src=twsrc%5Etfw

ECONOMÍA

El oro vuelve usarse como dinero en EEUU.https://www.eleconomista.es/economia/noticias/13771288/02/26/el-oro-vuelve-usarse-como-dinero-en-eeuu-el-giro-historico-que-desafia-50-anos-de-sistema-monetario-mundial.html

vuelve usarse como dinero en EEUU.https://www.eleconomista.es/economia/noticias/13771288/02/26/el-oro-vuelve-usarse-como-dinero-en-eeuu-el-giro-historico-que-desafia-50-anos-de-sistema-monetario-mundial.html El Foro Económico Mundial está siendo ‘epsteinizado’.https://www.lewrockwell.com/2026/02/no_author/the-wef-is-being-epsteined/

Informe X-22 .- Está listo el nuevo sistema económico si miras más allá de los titulares.https://rumble.com/v75l1i0-ep-3837a-if-you-look-beyond-the-headlines-you-will-see-that-the-new-economi.html?e9s=src_v1_ucp_a

.- Está listo el nuevo sistema económico si miras más allá de los titulares.https://rumble.com/v75l1i0-ep-3837a-if-you-look-beyond-the-headlines-you-will-see-that-the-new-economi.html?e9s=src_v1_ucp_a El aumento histórico de la plata desborda la infraestructura física y crea un estancamiento sin precedentes, según Mike Adams.https://eraoflight.com/2026/02/08/historic-silver-surge-overwhelms-physical-infrastructure-creating-unprecedented-logjam/

EEUU

Irán obliga a retirarse a la Armada estadounidense según Pepe Escobar .https://www.youtube.com/watch?v=lsBzhCpuCkw

obliga a retirarse a la Armada estadounidense según .https://www.youtube.com/watch?v=lsBzhCpuCkw Los documentos muestran que el presidente Trump fue denunciante de Epstein .https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=264918

fue denunciante de .https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=264918 Los expertos dicen que el presidente Trump tiene listo un discurso que revelará décadas de secretos ovni.https://goldenageofgaia.com/2026/02/08/from-darkness-unto-light-8-february-2025-update/

tiene listo un discurso que revelará décadas de secretos ovni.https://goldenageofgaia.com/2026/02/08/from-darkness-unto-light-8-february-2025-update/ EEUU está impulsando tantas agendas de cambio de régimen que es difícil seguir el ritmo, según Caitlin Johnstone .https://eraoflight.com/2026/02/07/the-us-is-pushing-so-many-regime-change-agendas-its-hard-to-keep-up/

.https://eraoflight.com/2026/02/07/the-us-is-pushing-so-many-regime-change-agendas-its-hard-to-keep-up/ Yuvezzi, el colirio aprobado por la FDA para la presbicia .https://www.expreso.ec/buenavida/yuvezzi-el-colirio-aprobado-por-la-fda-para-la-presbicia-conoce-sus-beneficios-273650.html

aprobado por la FDA para la .https://www.expreso.ec/buenavida/yuvezzi-el-colirio-aprobado-por-la-fda-para-la-presbicia-conoce-sus-beneficios-273650.html Monjes budistas completan una caminata por la paz desde Tejas a Washington.https://es.euronews.com/video/2026/02/11/monjes-budistas-completan-caminata-de-3700-km-por-la-paz-hasta-washington-dc

ORIENTE MEDIO

Una investigación denuncia el uso de armas prohibidas en Gaza .https://es.euronews.com/2026/02/11/solo-cenizas-investigacion-israel-uso-armas-ilegales-gaza

.https://es.euronews.com/2026/02/11/solo-cenizas-investigacion-israel-uso-armas-ilegales-gaza Irán dice que está dispuesto a cualquier verificación de su programa nuclear.https://efe.com/mundo/2026-02-11/iran-verificacion-programa-nuclear/ E UROPA

dice que está dispuesto a cualquier verificación de su programa nuclear.https://efe.com/mundo/2026-02-11/iran-verificacion-programa-nuclear/ Gran parte de Europa Occidental sufre la lluvia más prolongada desde 1831.https://www.youtube.com/watch?v=peA9UmDg0ts

más prolongada desde 1831.https://www.youtube.com/watch?v=peA9UmDg0ts Francia se enfrenta a Alemania e Italia en la búsqueda de un impulso económico.https://es.euronews.com/my-europe/2026/02/11/francia-se-enfrenta-a-alemania-e-italia-en-la-busqueda-de-un-impulso-economico

se enfrenta a e en la búsqueda de un impulso económico.https://es.euronews.com/my-europe/2026/02/11/francia-se-enfrenta-a-alemania-e-italia-en-la-busqueda-de-un-impulso-economico Europa perdió 3,8 millones de toneladas de crudo kazajo por los ataques en el mar Negro .https://es.euronews.com/business/2026/02/11/europa-perdio-38-millones-de-toneladas-de-crudo-kazajo-tras-ataques-en-el-mar-negro

por los ataques en el .https://es.euronews.com/business/2026/02/11/europa-perdio-38-millones-de-toneladas-de-crudo-kazajo-tras-ataques-en-el-mar-negro Europa cuenta con algunas de las leyes de armas más estrictas del mundo, pero también es uno de los mayores productores y exportadores.https://es.euronews.com/my-europe/2026/02/11/europa-leyes-armas-estrictas-exportaciones-record-plena-guerra-ucrania

ESPAÑA

La UME se activa en Ciudad Real debido a la borrasca Nils.https://es.euronews.com/2026/02/11/borrasca-nils-ume-activa-ciudad-real-cataluna-galicia-fuertes-vientos

debido a la borrasca Nils.https://es.euronews.com/2026/02/11/borrasca-nils-ume-activa-ciudad-real-cataluna-galicia-fuertes-vientos 1.500 agricultores y 348 tractores protestan en Madrid contra la Política Agraria Común.https://efe.com/economia/2026-02-11/tractorada-madrid-protestas-agricultura/

contra la Política Agraria Común.https://efe.com/economia/2026-02-11/tractorada-madrid-protestas-agricultura/ Ayuso dará la medalla de Madrid a EEUU como «faro principal del mundo libre».https://efe.com/espana/2026-02-11/ayuso-medalla-de-madrid-estados-unidos/

AMÉRICAS

México realizará otro envío de ayuda humanitaria a Cuba .https://noticiaslatam.lat/20260211/1171292340.html

realizará otro envío de ayuda humanitaria a .https://noticiaslatam.lat/20260211/1171292340.html Rusia prepara un próximo envío de petróleo para Cuba .https://esrt.press/actualidad/586767-rusia-prepara-envio-petroleo-cuba

prepara un próximo envío de para .https://esrt.press/actualidad/586767-rusia-prepara-envio-petroleo-cuba China promete apoyo a Cuba ante el bloqueo petrolero.https://esrt.press/actualidad/586748-china-promete-apoyo-cuba-bloqueo

promete apoyo a ante el bloqueo petrolero.https://esrt.press/actualidad/586748-china-promete-apoyo-cuba-bloqueo El exilio cubano reclama a Trump una receta diferente a la de Venezuela .https://es.euronews.com/2026/02/11/presion-si-tutelaje-no-el-exilio-cubano-reclama-a-trump-una-receta-diferente-a-la-de-venez

reclama a una receta diferente a la de .https://es.euronews.com/2026/02/11/presion-si-tutelaje-no-el-exilio-cubano-reclama-a-trump-una-receta-diferente-a-la-de-venez EEUU anuncia seis millones de dólares en ayuda humanitaria para Cuba mientras el régimen lucha por proporcionar alimentos y energía.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=264817

mientras el régimen lucha por proporcionar alimentos y energía.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=264817 La frase famosa «que chingue a su madre el América» es un grito de guerra típico del fútbol mexicano , usado por aficionados para insultar al Club América.

, usado por aficionados para insultar al Club América. El secretario de Energía de EEUU llega Caracas para impulsar la industria petrolera venezolana .https://es.euronews.com/2026/02/11/el-secretario-de-energia-de-eeuu-aterriza-en-caracas-para-impulsar-la-industria-petrolera-

para impulsar la industria petrolera .https://es.euronews.com/2026/02/11/el-secretario-de-energia-de-eeuu-aterriza-en-caracas-para-impulsar-la-industria-petrolera- Petro afirma que Colombia empezará a comprar gas venezolano más barato.https://esrt.press/actualidad/586761-petro-colombia-empezara-comprar-gas-venezolano

afirma que empezará a comprar gas más barato.https://esrt.press/actualidad/586761-petro-colombia-empezara-comprar-gas-venezolano El Senado argentino aprueba un proyecto de reforma laboral.https://esrt.press/actualidad/586769-senado-argentino-aprueba-proyecto-reforma-laboral

aprueba un proyecto de reforma laboral.https://esrt.press/actualidad/586769-senado-argentino-aprueba-proyecto-reforma-laboral La caída del precio del dólar en Argentina le da un respiro al Gobierno, dice un analista.https://noticiaslatam.lat/20260211/la-caida-del-precio-del-dolar-en-argentina-es-un-respiro-al-gobierno-dice-analista-1171264348.html

