Cambio de régimen

febrero 12, 2026 8:55 pm

Miski Liu Suria

Nos encontramos en un tiempo sagrado, y hay que estar a la altura de las circunstancias.

Relevo en el poder

  • Cambio de régimen
  • Causa de la lentitud
  • Transición de modelo
  • Crisis de credibilidad
  • Desguace del viejo orden
  • Esta ascensión no es suave
  • Desintegración del sistema
  • Desmoronamiento estructural

Se está transformando el viejo sistema de banca central. Está entrando en una fase de ruptura estructural el viejo bloque de poder mundial, que sostiene el orden financiero actual. Con la actual fractura geopolítica, Davos pierde capacidad de consenso y no logra imponer su narrativa de forma unánime, lo que se interpreta como el ocaso de un proyecto de mundialización. Eliminar a los bancos centrales es una postura defendida por figuras como Ron Paul en su libro “Eliminar la Fed” (End the Fed).

Después de 2012, se ha destruido la infraestructura negativa del plano sutil, pero el campo terrestre sigue siendo una mezcla densa de ocho mil millones de seres energéticos antagónicos. Este enorme desorden es una de las razones por las que es tan lenta la transformación y la transición.

The Great Quantum Transition: Shining Part 1

El sistema de bancos centrales ha sido el pilar del orden basado en la deuda, la inflación controlada y el dólar‑reserva, con independencia formal pero alineado con intereses geopolíticos de las grandes potencias. Este desmontaje se puede leer como una crisis de credibilidad sobre la independencia de los bancos centrales, así como una presión de deuda insostenible, inflación persistente y choques geopolíticos que obligan a redefinir los papeles.

Este desguace se vincula con la idea de un posible reinicio monetario con un cambio de paradigma en cómo se crea dinero, se gestiona la deuda y se distribuye el poder financiero, en el que pierde el monopolio el viejo bloque de bancos centrales frente a nuevos actores como potencias emergentes y sistemas de pago paralelos. Se observa una reconfiguración gradual del sistema, no un colapso programado y visible.

DERRIBOS

El viejo mundo es la estructura actual, según Ariel.- A puerta cerrada, facciones de inteligencia alineadas con elementos de la coalición han desmontado nodos clave del lado oscuro desde 2017. Los derribos coordinados de redes vinculadas a círculos de élite, la confiscación de activos en paraísos fiscales y ha cambiado el impulso la neutralización silenciosa de funcionarios implicados.

Los informantes describen operaciones estratificadas: guerra financiera mediante sistemas cuánticos que congelan cuentas de presupuestos oscuros, intrusiones cibernéticas que exponen archivos clasificados de chantaje y acciones cinéticas contra instalaciones subterráneas. Esto no es heroísmo cinematográfico; es una guerra de desgaste metódica contra una hidra que se alimentó del sufrimiento humano durante siglos.

La tecnología positiva es la vía de escape. El ecosistema de Elon MuskNeuralink, Optimus Gen-3 y la constelación Starlink, constituyen la columna vertebral de un salto hacia la post escasez. Los robots Optimus evolucionan de ayudantes de fábrica a compañeros capaces de reflejar emociones intuitivamente, gestionando tareas pesadas para que los seres humanos recuperen su soberanía creativa. Starlink cubre el planeta con ancho de banda sin filtrar, poniendo fin a los cárteles de la información y permitiendo la transferencia directa de conocimiento entre pares.

Esta ascensión no es suave. Entidades dedicadas a mantener a la humanidad como fuerzas arcónicas de ganado energético descritas en textos gnósticos como la biblioteca de Nag Hammadi, o analistas exopolíticos como el doctor Michael Salla, detallan alianzas negativas con facciones del lado oscuro que lucharon para mantener la cuarentena 3-D.

COSAS RARAS

  • ¿Por qué prohíben el acceso a internet de Starlink en la Antártida?https://www.youtube.com/watch?v=7lmT0Ls_vJ4
  • El plan para salvar al mundo es mucho más grande de lo que puede imaginar o aceptar la mayoría de la gente, según el Jinete de la Tormenta.https://t.me/QTSR2/521
  • Los pleyadianos llaman a Lucifer (el SirioOppisheklio) el mayor mentiroso de la Tierra porque engañó con éxito a los seres humanos haciéndoles creer que él era Dios.https://x.com/Kabamur_Taygeta/status/2020480318642540659
  • Ningún ser humano podría haber logrado instalar los sistemas de control necesarios para gestionar cada aspecto de nuestra vida. Estamos siendo controlados por una máquina. Es hora de que aprendamos a utilizar nuestro poder eléctrico innato.https://rumble.com/embed/v73bmo6/?pub=4

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

