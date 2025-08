Almerienses olímpicos comparten sus experiencias y “el esfuerzo” para llegar a la meta

En el coloquio, enmarcado en el XX aniversario de los Juegos Mediterráneos, han participado Juan Martínez Oliver, Jairo Ruiz, Diego Hernández, Paquillo Fernández y Miguel Ángel Florido

Si por la mañana la alcaldesa inauguró la exposición ‘Leyendas Olímpicas’ en el Yacimiento Arqueológico Barrio Andalusí, por la tarde se ha celebrado una mesa redonda, en el salón de actos del citado museo, en la que se ha puesto en valor el papel de los almerienses que han participado en los Juegos Olímpicos a lo largo de la historia. Treinta y uno son los deportistas de la tierra, ya sean compitiendo como entrenadores o árbitros, que han desfilado con España en los Juegos. Antonio Casimiro, concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, afirma que “es un reconocimiento a todos aquellos almerienses que han trabajado duro y han llegado a representar a Almería y España en los Juegos Olímpicos, y todos aquellos que, aunque no lo han conseguido, ha tenido ese sueño y también ha luchado para intentar lograrlo”.

Se ha hecho con una mesa redonda en la que han participado Juan Martínez Oliver (ciclismo), Jairo Ruiz, paralímpico en triatlón, Diego Hernández, entrenador de Taewondo, Miguel Ángel Florido, balonmano, y Paquillo Fernández, que aunque nació en Granada, es almeriense de adopción. Un coloquio moderado por el periodista Jordi Forqué. Esta actividad forma parte del XX aniversario de los Juegos Mediterráneos de Almería 2005.

Todos reconocieron el esfuerzo, constancia y mentalidad necesaria para alcanzar la élite del deporte y dar el paso adelante y poder participar en los Juegos Olímpicos. Jairo Ruiz razona que “se puede hacer el trabajo previo muy bien y luego no obtener los resultados deseados, por lo que hay que valorar el camino emprendido”.

También se ha analizado cómo la visión cambia de entrenador a deportista. “Yo nunca me he sentido entrenador profesional, sino entrenador de mi colegio siempre. Y es esa visión la que he tratado de transmitir a los jugadores”. Juan Martínez Oliver recuerda que “la visibilidad que ahora tienen los deportistas no es la que existía en mis tiempos”, y Diego Hernández ahonda en esta idea, “con los canales digitales pueden verse las competiciones de todos los deportes”. Paquillo Fernández recordó con emoción cuando fue abanderado en los Juegos, “una experiencia inolvidable”.

Los almerienses que han participado en Juegos Olímpicos son:

Lidia Parra Sanchez Ciclismo Sidney 2000 Rosario Corral Díaz Ciclismo Atlanta96 David García del Valle Judo Sidney00 Atenas04 Pekin08 Londres12 Juan Emilio Gutiérrez Berenguel Ciclismo Londres12 Ana López Martínez Ciclismo Pekin 2008 José Manuel Marín Rodríguez Tiro con Arco Atenas04 y Pekin08 Londres12 María del Mar Olmedo Justicia Judo Atenas04 Jairo Ruiz López Triatlon Rio16 Pekin20 Paris 24 Pablo Jaramillo Gallardo Ciclismo Pekin 20 Paris 24 Anastasiya Dmytriv Natación Paris24 Carlos Luis Carreño Cejudo Voleibol Sydney00 Antonio Fernández Ortiz Atletismo Munich 72 Antonio García García Boxeo Munich 72 Raquel Huertas Soler Hockey Pekin 2008 Cecilio Leal Sánchez Halterofilia Barcelona 92 Carmen Dolores Martín Berenguer Balonmano Londres12 Rio16 Pekin20 Juan Martínez Oliver Ciclismo Atlanta96 Josefa Pérez Carmona Halterofilia Sidney 2000 Juan Francisco Rodríguez Márquez Boxeo Munich 72 Montreal76 Juan José Salvador Giménez Voleibol Sidney 2000 David Sánchez López Halterofilia Rio16 Pekin20 Manuel Soriano Nieto Atletismo Munich 72 José Javier Yuste Muñiz Voleyplaya Atlanta96 Agustín Casado Balonmano Paris24 Alex Baena Futbol Paris 24 Gabriel Giménez Callejón (árbitro) Voleibol Barcelona92 Pedro Manuel Segura (árbitro) Voleibol Barcelona 92 Juan José Tonda (árbitro) Boxeo Barcelona 92 Manuel Bueno (árbitro) Tiro Olimpico Barcelona 92 Miguel Angel Florido (entrenador) Balonmano Atenas04 Diego Hernández (entrenador) Taekwondo Paris24