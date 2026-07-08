Desmantelado en Roquetas de Mar un establecimiento dedicado presuntamente a la falsificación de documentos públicos

La Guardia Civil investiga a dos personas tras intervenir centenares de tarjetas de PVC, documentación con apariencia oficial, dinero falsificado y material utilizado para su elaboración

Entre los efectos intervenidos figuran tarjetas de la Tesorería General de la Seguridad Social, certificados digitales, certificados COVID, billetes falsificados y productos con indicios de vulnerar la propiedad industrial

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería, en el marco de la operación “INFASE”, ha llevado a cabo una actuación que ha permitido desmantelar un establecimiento ubicado en Roquetas de Mar dedicado a la elaboración y distribución de documentos falsificados.

Durante la inspección los agentes localizaron diverso material empleado para la elaboración de documentación con apariencia oficial, así como otros efectos relacionados con la actividad investigada.

Entre los efectos intervenidos destacan:

Una impresora especializada para la fabricación de tarjetas de PVC

26 tarjetas impresas con apariencia de documentos de la Tesorería General de la Seguridad Social a nombre de distintos ciudadanos extranjeros

237 tarjetas de PVC en blanco preparadas para su impresión.

17cajas con aproximadamente 100tarjetas en blanco cada una

Impresiones de logotipos de diferentes organismos oficiales

Un dispositivo de almacenamiento con certificados digitales

Tarjetas con la imagen corporativa de distintas entidades bancarias

13 certificados COVID impresos correspondientes a diferentes titulares

10.630 euros en billetes con indicios de falsificación

45auriculares con indicios de vulnerar los derechos de propiedad industrial de una conocida marca comercial

La actuación se ha saldado con la investigación de dos personas de 48 y 68 años de edad, como presuntas autoras de los delitos de falsificación de documentos públicos y contra la propiedad industrial.





Las diligencias instruidas, junto con los efectos intervenidos, han sido puestos a disposición del Servicio Común Partido Judicial con funciones de Registro y Reparto Actos de Comunicación y Ejecución de Roquetas de Mar

La Guardia Civil continúa desarrollando actuaciones dirigidas a prevenir y perseguir los delitos relacionados con la falsificación documental y la protección de la propiedad industrial, por lo que recomienda a la ciudadanía;

Obtener siempre documentos y certificados a través de los canales oficiales de la Administración

Desconfiar de cualquier trámite que ofrezca documentación oficial de forma rápida o al margen de los procedimientos legalmente establecidos

No adquirir productos de marcas reconocidas cuando existan dudas sobre su autenticidad o procedencia

Comunicar inmediatamente a la Guardia Civil cualquier sospecha relacionada con falsificaciones documentales o productos falsificados a través de sus diferentes canales de comunicación, incluso de forma anónima, a través del teléfono 062, web www.guardiacivil.es y la aplicación “Alertcops”

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