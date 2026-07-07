La Junta concede ayudas a la Diputación de Almería y al Ayuntamiento de El Ejido para formar a su personal

La FAMP, 12 ayuntamientos, 8 mancomunidades, 7 diputaciones y un consorcio reciben este año las subvenciones del IAAP

El Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP), dependiente de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, ha concedido las ayudas correspondientes al ejercicio 2026 para el desarrollo de planes de formación del personal al servicio de las administraciones locales a 29 entidades locales, por un importe de casi tres millones de euros.

El BOJA publica hoy la resolución de estas ayudas anuales (https://juntadeandalucia.es/boja/2026/129/46) destinadas a ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades, consorcios y federaciones o asociaciones de entidades locales para ofrecer cursos presenciales o telemáticos a sus empleados públicos.

Las ayudas se distribuyen en régimen de concurrencia competitiva teniendo en cuenta criterios como el número total de trabajadores que integran las plantillas y el grado de ejecución de las subvenciones percibidas en el ejercicio anterior.

Así, este año recibirán estas ayudas la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), una docena de ayuntamientos, ocho mancomunidades, siete diputaciones y el Consorcio de Desarrollo de la Vega Sierra Elvira.

En concreto los ayuntamientos beneficiados son los de las capitales de Córdoba y Málaga; El Ejido (Almería); Armilla y Loja (Granada); Alhaurín El Grande (Málaga); Palos de la Frontera, Almonte y Punta Umbría (Huelva); y los municipios sevillanos de Dos Hermanas, Arahal y Coria del Río.

Además, también recibirán estas subvenciones las mancomunidades de La Janda y Bahía de Cádiz; Islantilla (Huelva); la Alpujarra granadina, Ribera Baja del Genil, Alhama de Granada, la comarca de Huéscar y la Costa Tropical también de Granada.

En cuanto a las diputaciones, han solicitado y recibido las ayudas las de Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla.

Las administraciones beneficiarias recibirán al menos el 25% de los fondos concedidos de forma anticipada para que puedan organizar las actividades formativas y podrán recibir otro 25% al inicio de estas. El resto se abonará una vez terminadas y justificadas.

Desde 2024, tras una modificación de las bases reguladoras para simplificar los trámites de estas subvenciones, las entidades pueden ofrecer actividades formativas a su personal durante todo el año. Permite subvencionar cursos iniciados antes de la resolución de la concesión de la ayuda, una demanda de los ayuntamientos para distribuir mejor las acciones formativos y no concentrarlas todas en unos pocos meses.

Los cursos subvenciones pueden ser generales o de especial complejidad. Estos últimos son los que se dirigen al personal con un perfil cualificado alto-medio o colectivos que en el desarrollo de su actividad profesional requieren adquirir habilidades que sólo pueden aprender de forma práctica bajo la tutela o supervisión de docentes expertos en la materia, como es el caso de bomberos, policías, trabajadores de jardinería, escuelas infantiles y laboratorios.

Con estas subvenciones, la Junta demuestra su compromiso con la formación de las personas empleadas públicas, ya que son la mayor garantía de la prestación del mejor servicio a la ciudadanía. En este caso, el Gobierno andaluz colabora con las administraciones locales para que puedan ofrecer cursos a sus profesionales.

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