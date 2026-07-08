Ya ha comenzado la Escuela de “Verano Azul” de la Biblioteca Municipal de Berja
LOLO ORTIZ
Este es el segundo año que se realiza tras el éxito de la temporada pasada. Una escuela distinta donde lectura y creatividad irán de la mano para que las niñas y niños disfruten de lo que toca, las vacaciones de verano, los juegos: tradicionales, de agua; pero también, y sin olvidar que es una escuela y una biblioteca, tendrán su apoyo escolar y dinamización lectora. Y después, la escuela, se convertirá en taller. Son varios los talleres programados a lo largo del curso: caligrafía, dibujo, acuarela, poesía visual, cerámica, papiroflexia, cuentos, Arte postal, reciclaje, pintura, teatro, relajación…También se realizarán visitas guiadas: Edificio Molino de perrillo, Casa palaciega, Museo Miguel Salmerón, Casa de la Cultura, Centro de Poesía Visual de Berja y salidas al Paraje Natural de Castala, Bosque de la poesía. Habrá proyección de películas: “El globo rojo” en el Teatro. Un encuentro especial con Gloria Fuertes y la poesía y otros proyectos que seguirán desarrollándose: los peces imaginarios, las meninas, etc…
Así será el mes de julio en la Biblioteca Municipal. Un verano distinto, arropado por los libros, el arte y la poesía; porque Berja es Ciudad de la poesía y la Biblioteca pública tiene vistas a esa imaginación que se despierta en los más peques, futuros creadores.
La Escuela estará hasta el viernes 31, con la Fiesta de despedida y entrando en Feria: la Fiesta del agua. Nos acompañan en la Biblioteca, el Aula Corresponsables, que también participará de nuestras actividades, talleres. Estamos de 9:00 a 13:00.
Gracias al Ayuntamiento de Berja y al Ministerio de Cultura por hacer posible esta actividad.