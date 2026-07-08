Ya ha comenzado la Escuela de “Verano Azul” de la Biblioteca Municipal de Berja

GabinetedePrensa julio 8, 2026 0
Berja biblioteca municipal escuela de verano

LOLO ORTIZ

Este es el segundo año que se realiza tras el éxito de la temporada pasada. Una escuela distinta donde lectura y creatividad irán de la mano para que las niñas y niños disfruten de lo que toca, las vacaciones de verano, los juegos: tradicionales, de agua; pero también, y sin olvidar que es una escuela y una biblioteca, tendrán su apoyo escolar y dinamización lectora. Y después, la escuela, se convertirá en taller. Son varios los talleres programados a lo largo del curso: caligrafía, dibujo, acuarela, poesía visual, cerámica, papiroflexia, cuentos, Arte postal, reciclaje, pintura, teatro, relajación…También se realizarán visitas guiadas: Edificio Molino de perrillo, Casa palaciega, Museo Miguel Salmerón, Casa de la Cultura, Centro de Poesía Visual de Berja y salidas al Paraje Natural de Castala, Bosque de la poesía. Habrá proyección de películas: “El globo rojo” en el Teatro. Un encuentro especial con Gloria Fuertes y la poesía y otros proyectos que seguirán desarrollándose: los peces imaginarios, las meninas, etc…
Así será el mes de julio en la Biblioteca Municipal. Un verano distinto, arropado por los libros, el arte y la poesía; porque Berja es Ciudad de la poesía y la Biblioteca pública tiene vistas a esa imaginación que se despierta en los más peques, futuros creadores.
La Escuela estará hasta el viernes 31, con la Fiesta de despedida y entrando en Feria: la Fiesta del agua. Nos acompañan en la Biblioteca, el Aula Corresponsables, que también participará de nuestras actividades, talleres. Estamos de 9:00 a 13:00.
Gracias al Ayuntamiento de Berja y al Ministerio de Cultura por hacer posible esta actividad.

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