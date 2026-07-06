Correos emite un sello dedicado a la gestión por cuencas como modelo de sostenibilidad hídrica

Esta emisión filatélica visibiliza el modelo español de gestión integrada del agua, un sistema pionero a nivel internacional instrumentado a través de las Confederaciones Hidrográficas

Con una tirada de 65.000 unidades y 3.000 Pliegos Premium, este sello se puede adquirir en las oficinas de Correos, a través de Correos Market, contactando con el Servicio Filatélico en el e-mail atcliente.filatelia@correos.com o llamando al 915 197 197

Correos ha puesto en circulación un nuevo sello denominado “Agua. Gestión por cuencas: la fuerza de una idea”. Con esta emisión filatélica, la empresa postal visibiliza y rinde homenaje al modelo español de gestión integrada del agua, un sistema pionero a nivel internacional que se instrumentó a través de las Confederaciones Hidrográficas.

Hace un siglo, España transformó radicalmente la administración de sus recursos hídricos con una propuesta que impulsó la modernización y el progreso del país: la creación de las Confederaciones Hidrográficas como organismos dedicados a la gestión pública y participativa del agua en el ámbito de la cuenca hidrográfica natural. Este sello celebra los cien años de aquella revolucionaria iniciativa y honra la memoria de su principal artífice, el visionario ingeniero Manuel Lorenzo Pardo (1881-1953).

A comienzos del siglo XX, ante los desafíos económicos y territoriales de un país marcado por la desigual distribución del recurso y por frecuentes periodos de sequía, Lorenzo Pardo comprendió que el desarrollo agrícola, energético y social de España dependía de una planificación coordinada. Adelantado a su tiempo, el ingeniero propuso una solución radicalmente innovadora: administrar el agua atendiendo a los límites naturales de las cuencas fluviales, superando las fronteras políticas o administrativas locales. Bajo esta premisa impulsó, en marzo de 1926, la creación de la Confederación Hidrográfica del Ebro, el primer organismo de cuenca del mundo y piedra angular del actual modelo español de gestión del agua.

En la actualidad, las nueve confederaciones hidrográficas mantienen vivo un legado que se ha convertido en referente internacional. Adaptados a los nuevos tiempos, estos organismos hoy administran y protegen el dominio público hidráulico, salvaguardan los ecosistemas acuáticos, gestionan fenómenos extremos e incorporan en la toma de decisiones a todos los actores de la sociedad.

Sobre una cartografía histórica de fondo, el sello integra una ilustración geométrica del rostro del ingeniero para conmemorar esta efeméride. El plano corresponde al diseño original que el propio Lorenzo Pardo realizó en 1915 para el proyecto del embalse del Ebro. Esta composición incorpora también la silueta de las nueve confederaciones sobre la España peninsular junto al logotipo oficial del centenario de las Confederaciones Hidrográficas (1926-2026). Por su parte, el lema de la emisión resalta «la fuerza de una idea» que revolucionó la planificación pública: gestionar el agua respetando la unidad natural de las cuencas. Este enfoque técnico y medioambiental asume que lo que ocurre en las cabeceras de los ríos impacta de forma directa en las zonas bajas, lo que obliga a una coordinación absoluta para garantizar la calidad del recurso, el consumo humano y el equilibrio de los ecosistemas.

Este sello, que pertenece a la serie filatélica “España ES” -concebida para difundir y poner en valor la excelencia, los hitos de identidad y la marca país-, se convierte así en un vehículo de transmisión de valores ecológicos y de concienciación sobre un recurso vital y escaso como es el agua. Se puede adquirir en las oficinas de Correos, a través de Correos Market, contactando con el Servicio Filatélico en el correo electrónico atcliente.filatelia@correos.com o llamando al teléfono 915 197 197.

Características técnicas :

Procedimiento de impresión: Offset + foil en Pliego Premium

Soporte: Estucado, engomado, fosforescente

Dentado del sello: 13 ¾ (horizontal) y 13 ¼ (vertical)

Formato del sello: 40,9 x 57,6 mm (sello + viñeta) (vertical)

Formato del Pliego Premium: 260 x 200 mm (horizontal)

Valor postal del sello: 2,40 €

Efectos en Pliego Premium: 6 sellos + 6 viñetas

Efectos en Pliego: 20 sellos + 20 viñetas

Tirada: 65.000 sellos / 3.000 Pliegos Premium

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