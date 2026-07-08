Fátima Herrera : “Exigimos el desdoblamiento de la carretera entre el aeropuerto y El Toyo para mejorar la conexión de los barrios del levante”

Fátima Herrera recuerda que ese tramo, en el que quedan atascados cada día miles de almerienses y de visitantes en verano, es de titularidad municipal

En un intento de mejorar la movilidad en la ciudad de Almería, especialmente de los barrios ubicados en la zona del levante, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Fátima Herrera, ha dado a conocer la moción que su grupo defenderá en el próximo pleno en la que se exige al equipo de gobierno del PP el desdoblamiento de la carretera N-344 entre el aeropuerto y El Toyo. “Este tramo, que es de titularidad municipal, resulta crucial para la movilidad de los almerienses durante todo el año y de los visitantes en verano, que quedan atascados en sus desplazamientos a las playas del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar”, ha destacado.

La propuesta del PSOE busca que, en un plazo máximo de seis meses, se realicen los estudios técnicos, informes de viabilidad y diagnósticos de tráfico necesarios para acometer el proyecto de desdoblamiento de la carretera en el tramo comprendido entre el Aeropuerto de Almería y la rotonda de acceso a El Toyo. «Esta carretera no solo es vital para los vecinos de El Toyo y Retamar, sino que también afecta a núcleos densamente poblados como El Alquián, La Cañada, Costacabana, Loma Cabrera, Venta Gaspar y Cortijillos», señaló Herrera.

El desdoblamiento de la N-344 es fundamental para evitar los atascos y largas colas que sufren tanto los almerienses como los turistas, facilitando un acceso más fluido al Parque Natural, uno de los recursos turísticos más importantes de nuestra ciudad. Además, el PSOE propone iniciar, en paralelo, las consultas y trámites con las administraciones correspondientes para coordinar las autorizaciones sectoriales necesarias, agilizando así la plena disponibilidad de los terrenos implicados.

«Queremos que Almería sea una ciudad amable, con barrios unidos y comunicados, y esta moción es un paso muy importante para lograrlo», ha afirmado Fátima Herrera. En este sentido, el PSOE también reclama al equipo de gobierno del PP que se incluya en los próximos Presupuestos Municipales de 2027 una partida económica específica para la redacción del Proyecto de Ejecución de Desdoblamiento de la carretera, así como para afrontar los expedientes de expropiación complementarios que resulten necesarios.

Con esta iniciativa, el Grupo Municipal Socialista reafirma su compromiso con el bienestar de los ciudadanos y su voluntad de impulsar soluciones a los problemas de movilidad que llevan sufriendo desde hace muchos años. «Es hora de actuar y de dar a nuestros vecinos las soluciones que merecen, y por eso esperamos que esta moción cuente con el máximo apoyo en el pleno del Ayuntamiento de Almería, que el equipo de gobierno la asuma como propia y la ponga en marcha a la mayor brevedad», ha concluido Herrera.

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