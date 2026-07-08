Subdelegación impulsa la constitución de la Junta Local de Seguridad en Rioja

José María Martín traslada el compromiso del Gobierno de España de seguir trabajando para mejorar la percepción de seguridad en el municipio, mientras el Ayuntamiento solicita su adhesión al sistema VioGén

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín y la alcaldesa de Rioja, Olga González, han copresidido hoy la constitución de la Junta Local de Seguridad del municipio, un órgano de coordinación entre las administraciones y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que ha abordado la situación de la seguridad ciudadana en la localidad.

La celebración de esta Junta Local de Seguridad responde al compromiso adquirido por la Subdelegación del Gobierno con el Ayuntamiento de Rioja para atender las distintas incidencias que pudieran alterar la tranquilidad en el municipio, ha explicado José María Martín.

Durante la reunión se ha analizado de forma específica esta situación y se han coordinado las actuaciones que permitan reforzar la respuesta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El subdelegado ha reafirmado el compromiso del Gobierno de España de seguir trabajando para ofrecer la mejor respuesta posible a las demandas de seguridad ciudadana. «Vamos a seguir trabajando, en coordinación con el Ayuntamiento y con la Guardia Civil, para que los ciudadanos de Rioja vivan con la tranquilidad que merecen», ha señalado el subdelegado.

Por parte de la Guardia Civil se ha insistido en la importancia de la colaboración ciudadana para que cualquier hecho delictivo sea denunciado, ya que las denuncias constituyen una herramienta esencial para orientar las investigaciones, planificar dispositivos específicos y adaptar la respuesta policial a las necesidades reales del municipio.

Asimismo, el Instituto Armado ha recordado a la ciudadanía la conveniencia de llamar de forma inmediata al teléfono 062 ante cualquier incidente o situación sospechosa.

La Junta Local de Seguridad también ha abordado la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Rioja para adherirse al Sistema VioGén, lo que permitirá reforzar la colaboración institucional en la protección de las mujeres víctimas de violencia de género. El municipio, con algo más de 1.500 habitantes, cuenta actualmente con ocho casos activos en este sistema.

Además del subdelegado del Gobierno y de la alcaldesa de Rioja, a la reunión han asistido un representante de la Guardia Civil, el jefe de la Policía Local de Rioja, el secretario del Ayuntamiento y la jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Almería, Loly Cruz.

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