Antonio Bonilla presenta a los vecinos de Llanos de Vícar el futuro Centro Social del barrio

El proyecto se va a hacer realidad gracias a los Fondos FEDER, dentro del Plan de Acción Integrado de Vicar (PAI) y supondrá una inversión de 200.000 Euros

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, convocó ayer a más de medio centenar de vecinos del núcleo de Llanos de Vícar para presentarles el proyecto del nuevo Centro Social para el barrio, una obra que se va a ejecutar con cargo a los fondos europeos a través del Plan de Acción Integrado de Vícar (PAI). El futuro Centro Social, que supondrá una inversión de doscientos mil Euros y se encuentra actualmente en fase de redacción de proyecto, tiene prevista la reforma integral del edificio existente, reordenando los espacios interiores y prevé mejoras tanto en materiales como en aislamiento y eficiencia energética. El alcalde ha resaltado el importante papel que han desarrollado los propios vecinos de los Llanos, y ha insistido en que “sus aportaciones y la implicación ciudadana han sido cruciales para que muy pronto sea realidad este nuevo edificio que, sin duda, tendrá un enorme efecto transformador para la vida del barrio”, subrayó Bonilla, quien recalcó que “con los vecinos de los Llanos, todo lo que hemos prometido lo hemos cumplido”.

Para Antonio Bonilla es importante explicar que este proyecto “es fruto de la implicación y la colaboración de todos los vecinos del barrio, que son los que con sus propuestas han sacado adelante la idea” y resalta que este nuevo edificio “va a mejorar sustancialmente la vida de los vecinos, dotándoles de unas nuevas instalaciones, modernas y completamente adaptadas a sus necesidades”.

El proyecto consiste en la adecuación de las antiguas instalaciones de la guardería de Los Llanos de Vícar para transformarlas en un nuevo Centro Social destinado al uso de los vecinos del municipio. La intervención plantea un edificio funcional, flexible y adaptado a las necesidades de la ciudadanía. En su interior se organizan dos salas polivalentes, de aproximadamente 70 y 60 metros cuadrados, con capacidad para unas 120 personas, pensadas para acoger diferentes actividades sociales, culturales y formativas.

Ambas salas se abren directamente a un espacio exterior central, donde se proyecta una pérgola que genera una zona de estancia y sombra. Este ámbito exterior amplía las posibilidades de uso del edificio y establece una relación continua entre el interior y el espacio público. El proyecto se completa con una zona de aseos y dos despachos, que dan soporte al funcionamiento diario del centro.

En la fachada oeste se crea una nueva plaza de acceso que actúa como antesala del edificio. Este espacio se configura mediante un banco corrido de trazado ondulado que se integra entre el arbolado existente, respetando la vegetación y generando un lugar de encuentro y espera para los usuarios.

En cuanto a las superficies, el centro cuenta con aproximadamente 250 metros cuadrados construidos, a los que se suman dos plazas exteriores de unos 100 metros cuadrados cada una, alcanzando una superficie total de intervención de 450 metros cuadrados.

El Plan de Actuación Integrado de Vícar (PAI) promueve con Fondos Europeos un desarrollo urbano sostenible desde la triple perspectiva medioambiental, económica y social. Los ciudadanos deben saber que esos cerca de diez millones de euros de inversión traerán consigo un considerable ahorro para el municipio, tanto en el consumo de agua (en torno a un millón y medio de metros cúbicos), como en el de electricidad (unos 560.000 Kwh) que se concretan en un importante número de actuaciones con un enorme efecto transformador para la vida de todos y todas.

El Plan de Actuación Integrado se articula en torno a tres grandes áreas y contempla en primer lugar medidas de eficiencia energética y economía circular, con actuaciones de mejora en la eficiencia eléctrica de edificios municipales, instalaciones deportivas y centros sociales; la segunda, con actuaciones de carácter medioambiental, permitirá mejorar zonas verdes tanto en el Bulevar Ciudad de Vícar, como el Bulevar de la Paz, y otras actuaciones como el desarrollo de espacios deportivos y sostenibles al aire libre como son el skatepark, calistenia o parkour; por último, un tercer bloque centrará sus trabajosen la sectorización de la red de agua, la automatización y la mejora de la eficiencia en la gestión del agua. En este apartado se incluyen propuestas como la creación de un jardín botánico en la Villa, el Museo Etnológico o el Centro de Interpretación que servirán para hacer de Vícar un municipio con mayor atractivo turístico.

El Plan de Actuación Integrado (PAI) “Vícar, Ciudad Verde”, está cofinanciado por la Unión Europea con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2021-2027”.

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