La Guardia Civil investiga a una trabajadora de una residencia de la tercera edad del levante almeriense por el hurto de joyas

La supuesta autora aprovecha su condición de trabajadora en una residencia de la tercera edad, para sustraer a una mujer con Alzheimer varias joyas

La Guardia Civil ofrece diferentes consejos enmarcado en el Plan Mayor de Seguridad

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería, investiga a una trabajadora de una residencia de la tercera edad por la sustracción de joyas a una residente de la misma.

Esta investigación se inicia a primeros del presente mes de junio, a raíz de la denuncia presentada por la hija de la víctima, residente en una residencia de la tercera edad y con Alzheimer, en la que pone en conocimiento de la Guardia Civil, que a su madre la han sustraído diferentes joyas.

Personal de la Guardia Civil de Huércal Overa (Almería), recaba todas las informaciones disponibles sobre las joyas, y realiza una búsqueda minuciosa de las mismas, hasta localizar unas joyas de las mismas características que las sustraídas, las cuales posteriormente fueron reconocidas por la hija de la víctima.

En otro orden, la Guardia Civil localiza a la persona que intentó vender las joyas, siendo una trabajadora de la residencia de la tercera edad donde reside la víctima.

Como resultado de esta investigación la Guardia Civil de la Comandancia de Almería, investiga a una trabajadora de una residencia de la tercera edad, del levante almeriense, por la sustracción de joyas a una residente de la misma, recuperando las joyas sustraídas y haciendo su entrega a la legitima propietaria.

Consejos Plan Mayor Seguridad:

A nivel provincial, la Guardia Civil organiza talleres y charlas con la información del Plan Mayor Seguridad, en los que se dan a conocer consejos básicos de ciberseguridad. Para mayor información sobre las fechas de celebración de estos talleres, contacta con personal de la Guardia Civil en tu demarcación.

Confíe en nosotros

La seguridad de la ciudadanía es una misión primordial en el quehacer diario de la Guardia Civil. Las personas de más edad de nuestra sociedad constituyen un colectivo que debe ser objeto de una especial protección.

Las pautas de conducta que se aconsejan en esta página tienen por objeto la prevención de aquellos actos delictivos que con más frecuencia se cometen contra nuestros mayores.

De ahí que sea tan importante para este colectivo la adopción de estas medidas de prevención en sus actividades del día a día.

No olvide que la Guardia Civil está para ayudarle. Si tiene alguna pregunta o cree que ha sido víctima de algún delito, no dude en llamarnos.

Si es víctima de un delito.

Trate de mantener la calma y, si puede, fíjese en detalles que puedan ayudar a identificar a la persona.

Llame a la Guardia Civil cuanto antes e informe de todos los datos que recuerde.

Comunique la sustracción de sus tarjetas o cheques bancarios a las entidades emisoras inmediatamente.

Si es víctima de un tirón, no oponga fuerte resistencia para evitar ser arrastrado.

Si le han sustraído las llaves de su vivienda cambie cuanto antes la cerradura de la puerta.

En la vía pública

En la calle, camine por la parte interior de la acera, colocando el bolso en el lado de la pared. Utilice preferentemente bolsos de asa o que no lleven correa.

Evite hacer ostentación de joyas u otros objetos de valor y proteja su bolso o cartera en las grandes aglomeraciones.

No acepte ninguna propuesta que le ofrezcan por la calle, por ventajosa que le parezca. Normalmente será una estafa.

En su domicilio

No abra la puerta de su casa o el portero automático a personas desconocidas. Si no tiene mirilla, instálela.

Desconfíe siempre de quien llame a su puerta ofreciéndole la venta de cualquier cosa o que diga representar a un organismo público o asociación humanitaria. La delincuencia utilizará cualquier excusa para entrar en su casa.

Desconfíe de los servicios técnicos que no hayan sido solicitados por usted o por su familia.

Identifique a los empleados que, aún con su autorización, deban efectuar reparaciones, revisiones o cobros en su domicilio.

Subir

En el banco

Si tiene que utilizar un cajero automático, no lleve anotadas las claves de sus tarjetas, procure memorizarlas. Vigile siempre los alrededores y no saque grandes cantidades de dinero.

Si es posible, domicilie sus pagos mensuales para evitar salir a la calle con dinero.

Procure ir acompañado cuando tenga que firmar documentos, tenga que realizar cobros o pagos de cierta importancia.

En sus viajes

No olvide nunca su documentación personal.

Cuando viaje, intente llevar únicamente lo necesario.

Mantenga siempre vigilado su equipaje y pertenencias personales.

No confíe sus maletas a personas desconocidas o que no estén debidamente acreditadas. Nunca acepte llevar maletas de personas que no conozca.

En internet

No confíe en supuestos mensajes de su banco en los que le soliciten sus claves secretas o los números de sus tarjetas bancarias.

No realice compras en páginas que no le garanticen la seguridad de sus datos.

Sea precavido con su perfil y datos personales al acceder a redes sociales.

Desconfíe de grandes ofertas o chollos a través de la red.

https://web.guardiacivil.es/export/sites/guardiaCivil/documentos/pdfs/planturismoseguro/Plan_Mayor_Seguridad_Triptico_03_variaciones_sin_poli_x1x.pdf

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