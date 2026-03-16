Aprobada la licitación de las obras de construcción de un nuevo ‘skatepark’ en el Parque de Los Periodistas, junto al Paseo Marítimo

La actuación, con una inversión cercana a 300.000 euros, permitirá renovar el espacio actual e incorporar nuevas instalaciones para la práctica de deportes urbanos

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Almería ha aprobado el proyecto de ejecución y la licitación de las obras de un nuevo ‘skatepark’ en el Parque de Los Periodistas, ubicado entre el Paseo Marítimo Carmen de Burgos y la calle La Marina, con un presupuesto base de licitación de 299.996,57 euros y un plazo de ejecución de cinco meses.

La portavoz del Equipo de Gobierno municipal, Sacramento Sánchez, ha explicado en rueda de prensa el contenido de los acuerdos adoptados en la última Junta de Gobierno, celebrada el pasado viernes, con más de cuarenta puntos incluidos en su Orden del Día, que esta actuación responde al compromiso adquirido por el Ayuntamiento con los usuarios y aficionados a esta disciplina deportiva, con quienes se ha trabajado en el diseño de las principales líneas del proyecto.



Redactado por el arquitecto Daniel Yabar Ramos, el proyecto contempla una actuación sobre una superficie aproximada de 1.400 metros cuadrados que permitirá reorganizar el espacio actual destinado a la práctica del skate e incorporar nuevas instalaciones adaptadas a las diferentes modalidades de este deporte.

La nueva instalación, junto al Paseo Marítimo y de uso libre, incluirá un bowl, rampa de skate con forma curva y cóncava similar a un gran cuenco, además de un área destinada a la modalidad street, dando respuesta a la demanda existente entre los usuarios de este tipo de instalaciones deportivas urbanas.



Según ha señalado la portavoz municipal, este proyecto permitirá dotar a la ciudad de un espacio moderno para la práctica de deportes urbanos, integrado en su entorno y complementario a los equipamientos ya existentes en la zona, como el área de calistenia y los espacios infantiles recientemente remodelados.

Con esta actuación, el Ayuntamiento continúa apostando por la mejora de los espacios públicos y por la promoción de actividades deportivas al aire libre, especialmente entre los jóvenes.