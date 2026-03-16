El Ayuntamiento aprueba una inversión de casi 800.000 euros para mejorar el alumbrado público por toda la ciudad

La actuación permitirá renovar luminarias y columnas deterioradas e incorporar tecnología LED para mejorar la eficiencia energética y la seguridadLa Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Almería ha aprobado el proyecto de adecuación de las instalaciones de alumbrado público del municipio (Fase 1), una actuación que contará con un presupuesto base de licitación de 797.864,64 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

Tal y como ha explicado la portavoz del Equipo de Gobierno municipal, Sacramento Sánchez, esta intervención responde al compromiso municipal “de mejorar las instalaciones de alumbrado público y de renovar columnas de alumbrado público deterioradas, en muchos casos por la acción del tiempo o por la degradación generada por los orines de perros, y que por la envergadura y dimensión de la red de alumbrado público no pueden ser atendidas por el servicio de mantenimiento diario, precisando ser atendido mediante este contrato”.

El proyecto, en dos lotes, contempla la sustitución y renovación de numerosos elementos deteriorados por el paso del tiempo, incluyendo el desmontaje de 369 luminarias y 139 soportes, así como la instalación de 357 columnas y báculos, 45 brazos complementarios y más de 590 luminarias entre tecnología LED y convencional.

La actuación incluirá, además, trabajos de obra civil como demoliciones, canalizaciones, instalación de casi 2.500 metros de cableado, reposición de pavimentos y relleno de zanjas. También se llevarán a cabo tratamientos anticorrosión sobre 355 columnas y la aplicación de sistemas de protección frente a grafitis y adhesivos.



Según ha destacado la portavoz municipal, esta actuación, ejecutada a través del Área de Sostenibilidad Medioambiental y Energética, permitirá mejorar la seguridad, la eficiencia energética y el estado general de una infraestructura esencial para la ciudad.