Huércal-Overa enriquece su patrimonio cultural con la instalación de dos obras donadas por Diego Bonillo en la Biblioteca Municipal

Las piezas, que retratan a Don Quijote y Sancho Panza, forman parte de la serie Metamorfosis, una visión íntima del artista sobre figuras clave del acervo cultural español

El Ayuntamiento de Huércal-Overa ha procedido a la colocación de dos cuadros donados por el reconocido pintor local Diego Bonillo en la Biblioteca Municipal Gabriel Espinar, piezas que desde este momento pasan a formar parte del patrimonio artístico permanente del municipio.

Las obras forman parte exposición Metamorfosis, un proyecto en el que Bonillo ha explorado una mirada particular e íntima sobre personajes esenciales de la cultura española. En esta ocasión, los protagonistas no podían ser otros que las figuras universales de la literatura: Don Quijote y Sancho Panza.

La elección de la Biblioteca Gabriel Espinar como ubicación para estos cuadros no ha sido casual. Se ha buscado crear un diálogo entre el arte pictórico y el literario, situando las imágenes de los personajes de Cervantes en el entorno natural de los libros. Junto a una célebre frase de Miguel de Cervantes, reforzando esa sinergia que el consistorio define como «cultura que llama a la cultura».

El alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, ha agradecido “una vez más a Diego Bonillo su inmensa generosidad con el pueblo de Huércal-Overa. Con esta donación, parte de su valioso legado ya reside en la Biblioteca Municipal, permitiendo que su arte sea accesible para todos los huercalenses que acuden diariamente a nuestra Biblioteca».