Asalsido aprueba su III Plan Estratégico para avanzar hacia una inclusión plena

La asamblea general de socios de Asalsido ha aprobado recientemente el III Plan Estratégico 2025-2028 de la entidad, un documento que marcará el rumbo de la asociación durante los próximos cuatro años.

Este plan nace del análisis interno de la realidad de Asalsido y su objetivo principal es avanzar desde “dónde estamos” hacia “dónde queremos estar”, consolidando el compromiso de la entidad con la mejora continua, la innovación social y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual.

El III Plan Estratégico se articula en torno a cuatro líneas estratégicas de intervención:

Promoción de la inclusión social y de la autonomía

Fomentar la participación activa en la comunidad, el acceso al empleo, la vida independiente y el desarrollo personal. Fortalecimiento de la calidad de vida

Mejorar los apoyos en salud, educación, envejecimiento activo, ocio y bienestar emocional. Defensa de los derechos y participación ciudadana

Impulsar el protagonismo de las personas con discapacidad en la sociedad, promoviendo la igualdad, la accesibilidad y la no discriminación. Sostenibilidad y fortalecimiento de la asociación

Garantizar la viabilidad económica, la innovación organizativa y la implicación de todos los grupos de interés.

Estas líneas estratégicas se alinean con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, contribuyendo a diseñar un futuro más justo, inclusivo y sostenible para todos.

Down Almería afronta esta nueva etapa con ilusión, compromiso y la firme convicción de que cada paso cuenta en la construcción de una sociedad más humana, diversa y respetuosa.

Consulta el Plan Estratégico de Asalsido 2025-2028: https://asalsido.org/documentos/plan_estrategico/Plan_Estrategico_2025-28.pdf