Asalsido firma un convenio de colaboración con Grupo Tendam para impulsar la inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual

Rosa Maldonado Aguilera

El acuerdo ha permitido que los participantes del curso Moda 21 realicen formación en el puesto de trabajo en establecimientos del grupo, dentro del Proyecto Uno a Uno de Fundación ONCE.

Asalsido ha firmado un nuevo convenio de colaboración con Grupo Tendam Retail S.A., una de las principales compañías del sector textil en España, que integra reconocidas marcas como Cortefiel, Women’secret, Springfield, Slowlove, OOTO, Hoss Intropia y Pedro del Hierro, entre otras.

Gracias a este acuerdo, los participantes del curso Moda 21 han podido desarrollar su formación en el puesto de trabajo en entornos laborales reales, favoreciendo la adquisición de competencias profesionales y mejorando sus oportunidades de acceso al empleo.

Moda 21 forma parte del Proyecto Uno a Uno de Fundación ONCE, una iniciativa cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) en el marco del Programa Estatal de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza 2021-2027, cuyo objetivo es promover la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad.

Asalsido agradece al Grupo Tendam su implicación, compromiso y colaboración, así como la confianza depositada en nuestros participantes. Este tipo de alianzas son fundamentales para seguir avanzando hacia una sociedad más inclusiva, donde las personas con discapacidad intelectual tengan más oportunidades para desarrollar su proyecto de vida a través del empleo.

La colaboración entre entidades sociales y empresas comprometidas continúa siendo una herramienta clave para derribar barreras, generar oportunidades reales y seguir construyendo entornos laborales más inclusivos para todos.

Relacionado