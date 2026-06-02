En apoyo a la profesora jubilada herida en la manifestación de la comunidad educativa y a sus justas reivindicaciones

El Sindicato Reformista de Policías expresa su indignación y absoluta condena ante la agresión sufrida por la profesora jubilada que resultó herida durante la manifestación celebrada en Valencia en defensa de los derechos del profesorado.

Una sociedad democrática no puede tolerar que una ciudadana que ejerce pacíficamente un derecho fundamental —el derecho a manifestarse— termine en el suelo, golpeada y humillada. Mucho menos cuando se trata de una mujer que dedicó su vida a la educación pública y al servicio a generaciones de estudiantes.

Nuestro apoyo hacia ella es rotundo e incondicional. Exigimos que los hechos se esclarezcan con transparencia y que se depuren responsabilidades sin excusas ni dilaciones. La violencia injustificada no tiene cabida en un cuerpo policial que debe ser garante de derechos, no una amenaza para quienes los ejercen.

Reafirmamos que una policía verdaderamente democrática se construye desde la proporcionalidad, el respeto y la defensa activa de las libertades públicas. Cuando uno de sus miembros actúa al margen de estos principios, no solo daña a la víctima: daña a toda la institución y erosiona la confianza ciudadana.

A la profesora herida, nuestro reconocimiento, nuestro respeto y nuestro deseo sincero de recuperación. A la ciudadanía, nuestro compromiso firme: no callaremos ante abusos, no miraremos hacia otro lado y no renunciaremos a una policía al servicio del pueblo y de la democracia.

Desde nuestra organización SRP queremos expresar nuestro respaldo firme y sin matices a la comunidad educativa en las reivindicaciones que viene planteando en defensa de una educación pública de calidad, digna y dotada de los recursos necesarios.

No existe mejor inversión para un país que aquella que se realiza en el lugar donde se construye el futuro de nuestros hijos, hijas y familiares más cercanos. La escuela es el espacio donde se forjan los valores democráticos, el pensamiento crítico y las capacidades que permitirán a las nuevas generaciones afrontar los desafíos de una sociedad cada vez más exigente.

La formación que reciben hoy nuestros jóvenes será la herramienta que les permitirá convertirse en personas capacitadas, solventes y comprometidas con el bien común. Por ello, defender a la comunidad educativa es defender el futuro del país. Es garantizar que el alumnado disponga de conocimientos de primer orden, impartidos por profesionales reconocidos, respetados y con condiciones laborales dignas.

La educación no es un gasto: es la mayor garantía de progreso social, igualdad de oportunidades y cohesión democrática. Por ello, reiteramos nuestro apoyo a las movilizaciones y demandas de la comunidad educativa y llamamos a toda la ciudadanía a respaldar esta causa justa.