Asalsido impulsa un espacio de encuentro entre profesionales de la educación para seguir avanzando en la inclusión del alumnado con síndrome de Down

GabinetedePrensa junio 23, 2026 0
Asalsido Encuentro con centros educativos

Rosa Maldonado Aguilera

Directores, jefes de estudios, orientadores y especialistas de PT y AL de nueve centros educativos de la provincia participan en la primera jornada de convivencia organizada por la entidad dentro del programa ‘Al Cole’

Asalsido ha celebrado por primera vez la jornada de convivencia “Compartiendo experiencias con el alumnado con síndrome de Down”, una iniciativa que ha reunido a profesionales de distintos centros educativos de la provincia con el objetivo de compartir experiencias, resolver dudas y fortalecer el trabajo conjunto en favor de la inclusión educativa.

La actividad, desarrollada en la sede de la entidad dentro del programa ‘Al Cole’, contó con la participación de directores, jefes de estudios, tutores, orientadores, maestros y maestras de Pedagogía Terapéutica (PT) y de Audición y Lenguaje (AL) de los centros educativos Virgilio Valdivia y Torrequebrada, de Aguadulce; y Francisco de Goya, Compañía de María, Stella Maris, Mar Mediterráneo, Juan Ramón Jiménez y Nuestra Señora del Milagro, de Almería.

El encuentro nació con la intención de crear un espacio cercano, dinámico e informal en el que los profesionales pudieran intercambiar experiencias y reflexionar conjuntamente sobre los retos y oportunidades que plantea la inclusión educativa del alumnado con síndrome de Down y discapacidad intelectual.

Durante la jornada se abordaron situaciones cotidianas que surgen en los centros educativos, tanto dentro del aula como en los espacios de recreo y convivencia. Los asistentes compartieron dudas, inquietudes y buenas prácticas relacionadas con la participación del alumnado, las adaptaciones metodológicas, la coordinación entre profesionales, la comunicación con las familias y otros aspectos fundamentales para ofrecer una respuesta educativa coherente y de calidad.

Otro de los temas abordados fue la importancia de reconocer y visibilizar los pequeños avances que el alumnado alcanza en su día a día. La jornada permitió reflexionar sobre cómo estos logros contribuyen al desarrollo de competencias académicas, sociales, comunicativas y de autonomía personal, favoreciendo una visión más completa y ajustada de su evolución.

Desde Asalsido valoran muy positivamente la acogida de esta primera edición y destacan la importancia de generar espacios de encuentro y reflexión conjunta entre los profesionales de la educación y la entidad. Este tipo de iniciativas favorecen el aprendizaje mutuo, la coordinación entre recursos y el fortalecimiento de una comunidad educativa comprometida con la inclusión.

Con iniciativas como esta, Asalsido sigue afianzando su labor en los centros educativos, con la finalidad de que los niños y niñas con síndrome de Down y discapacidad intelectual puedan desarrollar al máximo sus capacidades y participar plenamente en la vida escolar.

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