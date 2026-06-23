‘Flamenca y libre’ llena el Teatro Apolo con un mensaje alto y claro contra la violencia de género a través del cante y el baile

María Canet, Mayte Beltrán y el Niño de la Fragua pusieron cante, baile y toque en un recital organizado por el Área de Familia, Inclusión e Igualdad, dentro de la campaña de sensibilización

El Teatro Apolo vibró este lunes con el espectáculo flamenco ‘Flamenca y libre’, una propuesta de sensibilización y concienciación contra la violencia de género organizada por el Área de Familia, Inclusión e Igualdad del Ayuntamiento de Almería dentro de la programación financiada por los fondos destinados a las Entidades Locales en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género 2025-2026.

La concejala de Familia, Inclusión e Igualdad, Paola Laynez, destacó la importancia de iniciativas culturales como esta “para promover la sensibilización social frente a la violencia de género”. En este sentido, señaló que “el flamenco, como expresión profunda de las emociones humanas y del sentir popular, se convierte en una voz colectiva capaz de transmitir mensajes de denuncia, superación y esperanza. Porque no es necesario que estos actos se hagan el 25 de noviembre, Día Mundial contra la Violencia de Género, sino que cada día debemos ser conscientes y rechazarla”.

La representación, creada e interpretada por la cantaora almeriense María Canet, reunió a numeroso público en una tarde en la que el flamenco se convirtió en una poderosa herramienta de reflexión social. A través del cante, la palabra y la emoción escénica, Canet capitaneó un recorrido simbólico desde el dolor y el silencio hasta la dignidad, la libertad y la esperanza de las mujeres que han sufrido violencia física, psicológica o emocional. También asistió el delegado de Salud, Juan de la Cruz Belmonte.

Para ello, la cantaora almeriense contó con el acompañamiento a la guitarra de Niño de la Fragua y con la participación al baile de Mayte Beltrán. El repertorio hizo un desarrollo de palos flamencos en escala entre lo más jondo y lo más festivo, desde el martinete inicial, pasando por peteneras con baile, taranto de la tierra, malagueña y remate con abandolaos, tientos – tangos, alegrías con baile y cierre por bulerías, ofreciendo una muestra de la riqueza y diversidad del arte jondo.

‘Flamenca y libre’ puso en valor el flamenco como patrimonio cultural, emocional y social, acercando al público una propuesta comprometida con la igualdad y los derechos de las mujeres, que logró emocionar y generar una profunda reflexión entre los asistentes.

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