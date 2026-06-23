Una exposición de trabajos artesanales y artísticos muestra el talento de las personas mayores del Centro Mediterráneo-Oliveros

La concejala Paola Laynez visita la muestra de un centro con más del mil usuarios, y donde se desarrollan 56 talleres a lo largo del curso

Si el pasado domingo fue el alumnado de teatro, baile y canto el que compartió su buen hacer en el Auditorio Maestro Padilla, ahora son los usuarios que participan en los talleres artesanales y artísticos los que ofrecen en el Centro de Mayores Mediterráneo-Oliveros sus trabajos hasta el 27 de junio.

La concejala de Familia, Inclusión e Igualdad, Paola Laynez, ha visitado la exposición y comprobado el talento que existe entre las personas mayores de la ciudad. El recorrido permite descubrir bellas imágenes plasmadas en la pintura al oleo y otros estilos. También disfrutar de oficios artesanos que se transmiten de generación en generación, como el ganchillo, bordado, peinas o taracea. Sorprende la belleza de la pintura en tela, y, por supuesto, que no se pierda la costura. Junto a ellos, la fotografía y escritos en francés. Todos hechos con gran calidad, talento, e igual de importante, con mucho cariño.

Paola Laynez ha afirmado que “esta exposición refleja la juventud que se respira en este centro de mayores. Una juventud entendida no como una cuestión de edad, sino como una actitud ante la vida; las ganas de seguir aprendiendo, de seguir creando, de seguir compartiendo y de seguir disfrutando. Esa energía, esa ilusión y esa capacidad de participar activamente en la vida de la ciudad es la que hoy se visualiza en esta exposición”. La concejala ha confesado sentirse especialmente emocionada, porque “es una de las visitas que más me gusta hacer cada año, y comprobar la actividad que existe entre nuestros mayores”.

La singularidad de este centro es que los talleres los imparten los propios mayores, gracias a 30 monitores voluntarios, organizados por ADAMA, la Asociación de Amigos de Mayores de Almería, y la Asociación de Mayores Oliveros Mediterráneo. Evaristo Martínez Salas, profesor de Guitarra, afirma que “este centro es pionero con 56 talleres y más de mil matrículas cada año, con el fin de que el mayor no se quede relegado. Socializar es muy importante a estas edades y aquí lo pasamos estupendamente”.

Junto a esta programación formativa, el centro impulsa también una intensa actividad sociocultural con exposiciones, viajes, actuaciones, visitas, semanas culturales y celebraciones de fiestas tradicionales, consolidándose como un espacio de referencia para el envejecimiento activo y la participación social de las personas mayores.

Hay que recordar que Almería tiene el reconocimiento como ‘Ciudad Amigable de las Personas Mayores’, que otorga la Organización Mundial de la Salud. Esta empatía y vitalidad se reflejó el pasado domingo, con la gala de clausura del programa 2025-2026 del Centro Municipal de Mayores Mediterráneo-Oliveros, celebrada en el Auditorio Maestro Padilla, y muestra en esta exposición que se puede visitar hasta el 27 de junio.

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