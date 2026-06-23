La Orquesta Joven de Almería dará vida a obras maestras precoces de Schubert y Shostakóvich en “Divino Tesoro”

La cita será este sábado, 27 de junio, a las 20:30 horas, en el Auditorio Maestro Padilla y con la dirección de Michael Thomas

La Orquesta Joven de Almería (OJAL), dirigida por Michael Thomas, se sumará una vez más a la celebración del 25º Aniversario de la Orquesta Ciudad de Almería (OCAL) con un concierto extraordinario bajo el título ‘Divino Tesoro’, que tendrá lugar el próximo sábado, 27 de junio, a las 20:30 horas, en el Auditorio Municipal Maestro Padilla.

Bajo el lema ‘Dos gigantes de la historia de la música’, la joven formación almeriense ofrecerá un programa de gran exigencia artística integrado por dos obras fundamentales del repertorio sinfónico pero con un poderoso elemento diferencial. Ambas composiciones comparten un denominador común: fueron concebidas por sus autores, Dmitri Shostakóvich y Franz Schubert, en etapas tempranas de sus vidas, convirtiéndose en brillantes ejemplos de talento precoz y genialidad creativa.

La propuesta forma parte de la programación de verano puesta en marcha por el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería y la entrada tiene un precio de tan solo 5 euros. Se pueden adquirir tanto en la taquilla municipal situada en el Teatro Apolo de Obispo Orberá como en la página web https://almeriaculturaentradas.es/ y en la taquilla del propio Auditorio el sábado desde una hora antes del inicio del concierto.

Con este concierto, la OCAL reafirma su compromiso con la formación musical de los jóvenes intérpretes y su participación activa en la vida cultural de la ciudad, al tiempo que sigue celebrando esa efeméride tan significativa para la cultura almeriense como es su 25º aniversario.

La OCAL cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Almería a través del Área de Cultura, Cajamar Caja Rural, la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, y Diputación de Almería, además de la colaboración de Caparrós, La Gergaleña, Ikea, Barceló Cabo de Gata, la Escuela Superior de Música Reina Sofía y Michelín.

Detalles del programa

La primera parte del concierto estará dedicada a la ‘Sinfonía nº 1 en fa menor, Op. 10’, de Dmitri Shostakóvich. El compositor ruso escribió esta obra como trabajo de graduación en el Conservatorio cuando apenas tenía 19 años. Estrenada en 1926, la sinfonía obtuvo un éxito internacional inmediato gracias a su sorprendente madurez, su audacia formal y una brillante orquestación. La partitura combina frescura juvenil, ironía y momentos de gran intensidad dramática, anticipando el talento de quien llegaría a convertirse en uno de los sinfonistas más influyentes del siglo XX.

La segunda parte del programa estará protagonizada por la también célebre ‘Sinfonía nº 8 en si menor’, conocida como ‘Inacabada’, de Franz Schubert. Fue compuesta en 1822 y esta obra ocupa un lugar privilegiado en la historia de la música por su belleza, profundidad emocional y el misterio que rodea su falta de conclusión. Aunque Schubert solo concluyó dos movimientos de los cuatro previstos en la estructura clásica, la obra ha trascendido como una referencia absoluta del repertorio romántico gracias a su lirismo melancólico, su riqueza expresiva y su poderosa capacidad evocadora.

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