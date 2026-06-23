La Asociación Española Contra el Cáncer y Verdiblanca celebran un taller para sensibilizar sobre la protección frente al sol

Antonio Verdegay Flores

Se ha celebrado en el Espacio Alma, impartida por el dermatólogo Ramón Fernández Miranda y dirigida a la plantilla y familiares de Verdiblanca

La Asociación Española Contra el Cáncer y la Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca han aunado sus fuerzas para sensibilizar sobre la prevención del cáncer de piel. Por eso, han organizado una charla-taller en la tarde de ayer, lunes, en el Espacio Alma, impartida por el dermatólogo Ramón Fernández Miranda. Bajo el título ‘Tu piel tiene memoria’, se ha concienciado sobre los efectos negativos del sol si no se toman las medidas preventivas adecuadas. Dirigida a la plantilla y familiares de Verdiblanca, éstos a su vez la transmitirán a los usuarios de la asociación en su día a día.

La presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Almería, Magdalena Cantero, ha afirmado que “el cáncer de piel continúa siendo uno de los tumores más frecuentes y prevenibles, su incidencia sigue en aumento. En Almería se produjeron 176 casos de melanoma cutáneo y fallecieron 13 personas en el año 2024, cifras que aumentaron a 246 casos y 26 fallecidos en el año 2025. Sin embargo, el cáncer de piel es un tipo de tumoraltamente prevenible con hábitos adecuados”.

Magdalena Cantero explica que “la baja percepción del riesgo, la normalización de las quemaduras y el ideal estético del bronceado son barreras que siguen dificultando la reducción de la incidencia en Almería y en general en España. Por eso son importantes estas campañas de sensibilización”.

A su lado, el presidente de Verdiblanca, Antonio Sánchez de Amo, ha asegurado que “este taller se enmarca en el compromiso de la asociación con la prevención de la salud en el trabajo”. Además, añade que “queremos sensibilizar sobre un tema de especial interés en Almería, dadas las horas de sol en nuestra provincia. Queremos contribuir a difundir las medidas de prevención para disfrutar de los beneficios del sol y evitar sus efectos negativos”.

En su conferencia, Ramón Fernández Miranda ha explicado que, al hablar de cáncer de piel, se distinguen dos subtipos principales: los melanomas y los carcinomas cutáneos. “Los melanomas con tumores generalmente pigmentados que suelen aparecer con frecuencia en la piel del tronco o extremidades, aunque pueden aparecer en otras zonas del cuerpo. Son los menos frecuentes de todos los tumores de piel, pero son muy agresivos, ya que pueden diseminarse y tener muy mal pronóstico a pesar de su pequeño tamaño”.

Por su parte, “los carcinomas cutáneos son los tumores más frecuentes a nivel mundial y, de hecho, a veces no se contabilizan en las estadísticas de cáncer. Aparecen sobre todo en las regiones de piel más expuestas al sol: manos, cara, cuello y cuero cabelludo, principalmente. A pesar de su frecuencia, estos tumores malignos son de evolución poco agresiva y suelen tener buen pronóstico en general”.

En ambos casos, “la principal causa de su desarrollo son las lesiones provocadas por el sol, por lo que es imprescindible poner especial énfasis en el cuidado de la piel durante todo el año, no solo durante las vacaciones de verano”.

La Asociación Española contra el Cáncer ha lanzado una campaña de prevención y hace un llamamiento a la población para protegerse del sol este verano, la principal acción proactiva que se puede llevar a cabo para evitar el desarrollo de un cáncer de piel. Bajo el lema ‘Está protegido, pero su piel no’ pone el foco en población infantojuvenil, trabajadores al aire libre (trabajadores de la agricultura, ganadería, construcción, transporte, logística, jardinería o turismo, entre otros) y deportistas en exteriores para llevar la prevención a todos los espacios. “No solamente en verano, durante todo el año ya que entre el 60 y el 65% de la radiación solar anual se recibe fuera de los meses de verano.

Uno de los mensajes centrales de la campaña de la Asociación Española Contra el Cáncer es que la piel tiene memoria: el daño solar se acumula a lo largo de toda la vida y cada exposición sin protección deja una huella en las células cutáneas que incrementa progresivamente el riesgo de desarrollar cáncer. La prevención debe comenzar en los primeros años de vida. La piel de los niños es especialmente vulnerable. Hasta los tres años se ha de evitar la exposición directa al sol de manera prolongada. La protección de la piel debe ser un hábito constante, durante todo el año y en cualquier entorno. Además, la exposición sin protección puede provocar quemaduras, envejecimiento prematuro y lesiones cutáneas que se acumulan con el tiempo.

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