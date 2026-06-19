Más de 700 personas se examinan mañana en Almería para obtener el título de la ESO
Las pruebas se realizan de manera simultánea en todas las provincias, en jornada de mañana y tarde
Un total de 717 personas se han inscrito en Almería para participar mañana sábado, 20 de junio, en las pruebas para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Los exámenes se realizarán de manera simultánea en todas las provincias de la comunidad.
Para garantizar la correcta organización de la jornada, que se desarrollará en sesiones de mañana y tarde, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha constituido cinco comisiones evaluadoras. En el conjunto de Andalucía son 5.735 aspirantes y 35 comisiones evaluadoras.
Estas pruebas constituyen una vía para que las personas mayores de 18 años puedan acceder a esta titulación básica, indispensable para continuar su formación académica en los niveles superiores de Bachillerato y Ciclos Formativos.
Concebidas como una segunda oportunidad para el alumnado que abandonó sus estudios de manera prematura, así como para aquellas personas que en su día no pudieron formarse. La Consejería realiza cada año dos convocatorias, en abril y junio.
Los contenidos de los ejercicios corresponden a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas y se organizan en torno a tres ámbitos de conocimiento: Científico-tecnológico, Social y de Comunicación. Para obtener el título es necesario aprobar los tres ejercicios, si bien, en caso de no superar el conjunto de las pruebas, se mantienen las calificaciones de los ámbitos aprobados que tendrán validez en todo el territorio nacional. De este modo, los aspirantes podrán optar al título de Graduado examinándose de los ámbitos suspensos en sucesivas convocatorias.
Asimismo, las personas que previamente hayan cursado la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, en el régimen general o para personas adultas, y hayan superado determinadas materias o ámbitos, estarán exentas de la realización de las pruebas correspondientes, de acuerdo con las equivalencias establecidas.
Sede donde está autorizada la visita de los medios para recursos gráficos
Pruebas de acceso
Centros TV pruebas POGESA junio 2026
|ALMERÍA
|IPEP ALMERÍA
|Almería
|Paseo de la Caridad, 125.
|CÁDIZ
|SIPEP ENTRE DOS AGUAS
|Algeciras
|C. Fray Junípero Serra s/n
|IES LA GRANJA
|Jerez de la Frontera
|Av. de Europa, s/n, 11405
|CÓRDOBA
|IES SENECA
|Córdoba
|Avda. Menéndez Pidal, s/n
|GRANADA
|IES PADRE SUÁREZ
|Granada
|C/ Gran Vía de Colón, 61
|HUELVA
|IPEP DE HUELVA
|Huelva
|Carretera de Circunvalación, s/n.
Bda. de La Orden. 21005.
|JAÉN
|I.P.E.P. JAÉN
|Jaén
|C/ Marqués de la Ensenada, 2
|MÁLAGA
|IES VICENTE ESPINEL
|Málaga
|C/ Gaona, 7,
|SEVILLA
|IES ALBERT EINSTEIN
|Sevilla
|Calle Salineros s/n
Horario recomendable de presencia de medios
La organización de la jornada de POGESA es la siguiente: momento adecuado de toma de imágenes en fondo verde:
|Fecha: sábado 20/06/2026
|Prueba del Ámbito científico-tecnológico
|09:00 – 09:30
|Llamamiento e identificación de participantes.
|09:30 – 11:30
|Apertura de sobre y realización de prueba.
|Prueba del Ámbito social:
|12:30 – 13:00
|Llamamiento e identificación de participantes.
|13:00 – 15:00
|Apertura de sobre y realización de prueba.
|Prueba del Ámbito de comunicación
|16:00 – 16:30
|Llamamiento e identificación de participantes.
|16:30 – 18:30
|Apertura de sobre y realización de prueba.