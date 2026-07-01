ASEMPAL sitúa la red eléctrica entre las grandes prioridades estratégicas para la competitividad de Almería

ASEMPAL ha situado la red eléctrica entre las grandes prioridades estratégicas de la Confederación Empresarial de la Provincia de Almería, al considerar que se ha convertido en una infraestructura crítica para la competitividad de las empresas y para el futuro económico de la provincia.

Así lo trasladó el presidente de ASEMPAL, Cecilio Peregrín, durante la reciente Asamblea General de la organización empresarial, en la que expuso las principales líneas de trabajo de la Confederación y advirtió de que la saturación de la red eléctrica es uno de los principales frenos al crecimiento de Almería.

Para ASEMPAL, la red eléctrica ha dejado de ser una cuestión exclusivamente técnica para convertirse en un factor determinante de competitividad territorial. No se trata de un problema de suministro ordinario ni de riesgo inmediato para la actividad actual, sino de la capacidad real que tiene la provincia para ampliar instalaciones empresariales, atraer nuevas inversiones,modernizar procesos, garantizar la eficiencia hídrica y aprovechar su potencial renovable.

La Confederación considera que la capacidad eléctrica debe situarse al mismo nivel que otras demandas históricas de la provincia, como el agua, las comunicaciones, el Corredor Mediterráneo o la conectividad aérea. “Durante años hemos defendido que Almería necesita agua y comunicaciones. Hoy debemos añadir con la misma prioridad la red eléctrica, porque sin capacidad eléctrica no hay crecimiento empresarial posible”, ha subrayado el presidente de ASEMPAL.

El análisis elaborado por Asempal constata que los 67 nudos eléctricos de la provincia registran 0 MW de capacidad firme disponible para nuevos proyectos, y que el 98,2% del presupuesto estatal previsto para Almería en la Planificación de la Red de Transporte 2025-2030 se destina a regularizar compromisos pendientes de planes anteriores, sin atender la demanda nueva que la provincia requiere para crecer.

Un problema transversal para todo el tejido productivo

La saturación de la red eléctrica afecta de forma transversal al conjunto del tejido empresarial almeriense. No es una reivindicación de un sector concreto ni de una zona determinada de la provincia. Afecta a cualquier empresa que quiera ampliar su capacidad productiva, electrificar procesos, incorporar nueva maquinaria, mejorar su eficiencia energética o desarrollar nuevos proyectos.

Entre los sectores especialmente afectados se encuentran la industria, la agroindustria, el frío industrial, la logística, el turismo, el agua, la movilidad eléctrica, los nuevos desarrollos urbanísticos e industriales, la digitalización, los centros de datos, las energías renovables y el almacenamiento.

En el caso del agua, otra de las prioridades de la Confederación, ASEMPAL advierte de que la relación entre energía y seguridad hídrica es cada vez más estrecha. La desalación, la reutilización, la regeneración, los bombeos, la digitalización de redes y la modernización de regadíos requieren capacidad eléctrica suficiente. Por ello, la Confederación defiende que agua y energía deben planificarse de forma coordinada.

“No puede haber una estrategia hídrica ambiciosa para Almería si no se garantiza al mismo tiempo la infraestructura eléctrica que debe sostenerla”, ha indicado Peregrín.

Tres riesgos que Almería no puede asumir

Para ASEMPAL, la capacidad eléctrica se ha convertido en un factor de localización de primer orden: un criterio que las empresas evalúan antes de decidir dónde invertir, ampliar o instalarse.

ASEMPAL identifica tres riesgos principales si no se aborda con urgencia y planificación el déficit de capacidad eléctrica de la provincia.

El primero es el bloqueo de inversiones productivas. La falta de capacidad puede retrasar o hacer inviables proyectos empresariales reales, tanto de empresas ya implantadas como de nuevas iniciativas que analizan Almería como posible destino.

El segundo es el freno a la modernización del tejido productivo. La transición energética, la digitalización, la eficiencia hídrica, la movilidad eléctrica y la incorporación de nuevas tecnologías requieren más capacidad eléctrica. Si la red no acompaña, las empresas almerienses tendrán más dificultades para modernizarse, ganar eficiencia y competir.

El tercer riesgo es la pérdida de atractivo de Almería como destino empresarial. Si el mercado percibe que la provincia no puede garantizar capacidad eléctrica suficiente para nuevos proyectos, Almería puede quedar fuera del radar de futuras inversiones antes incluso de poder competir en otros factores como talento, localización, capacidad empresarial o apoyo institucional.

Una nueva prioridad en la agenda de infraestructuras de Almería

La Confederación considera imprescindible que la red eléctrica sea tratada como una infraestructura estratégica de primer orden para Almería. ASEMPAL entiende que el momento de posicionarse es ahora, mientras la planificación estatal está en proceso de revisión tras las alegaciones presentadas por la Junta de Andalucía y las recientes renuncias a permisos de acceso y conexión a la red, en aplicación del Real Decreto Ley 7/2026, abren una oportunidad para que la capacidad liberada se oriente hacia proyectos reales, con impacto en inversión, empleo y desarrollo territorial.

Entre las prioridades que ASEMPAL plantea se encuentran planificar con anticipación a la demanda empresarial; ejecutar sin más retrasos las actuaciones comprometidas; invertir en redes dimensionadas para la realidad económica y el potencial de crecimiento de Almería; liberar capacidad bloqueada por proyectos no viables; y reforzar la coordinación entre administraciones, operadores y tejido empresarial.

Con este posicionamiento, ASEMPAL desarrolla una de las prioridades estratégicas anunciadas por su presidente durante la reciente Asamblea General de la Confederación y refuerza su compromiso de impulsar las infraestructuras que resultan esenciales para la competitividad y el progreso de la provincia.

“Almería no puede permitirse que la red eléctrica se convierta en el cuello de botella de su futuro. Necesitamos una red dimensionada para nuestra realidad económica actual y para el potencial de crecimiento de la provincia”, ha concluido Cecilio Peregrín.

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